Le renouveau semble avoir décidé de laisser la WWE à AEW la destination probable

Le Revival est bloqué dans les négociations avec la WWE depuis près d’un an maintenant, mais il semble que leur temps avec la société soit terminé.

Le duo a récemment été retiré de la télévision, ses contrats étant bas et aucun signe de signature de nouveaux accords.

Le Revival semble se diriger vers les sorties de la WWE

Il a été rapporté que chaque homme a rejeté les offres de près de 1 million de dollars par an pour rester avec la WWE – bien plus que le double de ce qu’il gagne actuellement – mais ils sont prêts à partir.

Les deux hommes ont clairement fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’argent pour eux, leur liberté artistique et créative était primordiale.

Maintenant, il semble que la WWE s’enfonce.

L’entreprise a déjà décidé de prolonger le contrat de Dash Wilder après qu’il ait passé quelques mois sur le plateau blessé. Il pourra quitter l’entreprise en été tandis que Scott Dawson partira dans un mois.

The Revival a eu une bonne chose avec Randy Orton

Il est clair que la WWE a renoncé à ces pourparlers alors que le Lucha House Party a gagné une place dans l’équipe d’étiquetage Elimination Chamber et The Revival sont des absents notables.

Selon Dave Meltzer, la WWE essaie maintenant de rendre la vie difficile à The Revival.

La WWE et The Revival se battent pour les droits de propriété intellectuelle car il semble que le duo soit destiné à AEW.

La WWE a déposé des marques de commerce sous les termes TheMechanics – qui était le nom qu’ils utilisaient avant le renouveau – et le terme «No Flips, Just Fists», qui est un terme courant sur les produits Revival à la WWE.

Dash et Dawson avaient essayé d’obtenir une marque pour ce dernier terme, mais cela semble peu probable maintenant.

Le Revival est sans aucun doute l’une des meilleures équipes du monde aujourd’hui et c’est dommage que la WWE n’ait pas fait assez pour les promouvoir correctement.

Le Revival a essayé la marque commerciale #FTR auparavant et beaucoup pensaient que c’était un signe qu’ils voulaient quitter début 2019. Certains rapports allaient même jusqu’à suggérer qu’ils avaient demandé leur libération.

Le renouveau a pris de l’importance dans NXT sous Triple H

Cependant, Dash Wilder a déclaré à talkSPORT que ce n’était pas le cas.

“Je ne vais pas trop y parler, mais je dirai qu’il y a beaucoup de non-vérité à cela”, a commencé Wilder. “La marque était juste quelque chose que nous voulions parce que nous voulons des idées de marchandises et de T-shirts et nous voulons nous assurer qu’aucune autre entreprise ne peut l’utiliser, car ce n’est pas seulement une chose que nous utilisons, évidemment [laughs].

«D’autres personnes l’utilisent et nous voulions nous assurer que si nous devions imprimer des t-shirts ou comme si nous l’avions sur notre équipement maintenant, nous en avons les droits légaux. Maintenant, c’est quelque chose dont nous avons la propriété intellectuelle. Nous pouvons l’avoir sur tout ce que nous voulons, s’il y a plus de marchandises, cela ne devrait plus poser de problème. “

