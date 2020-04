Le repêchage de la NFL 2020 va être bizarre, mais il ne pourra pas l’obtenir assez tôt

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Cette fois la semaine prochaine, le premier tour du repêchage de la NFL 2020 sera dans les livres. Eh bien, cela devrait être dans les livres, sauf les problèmes techniques qui pourraient apparaître et rendre l’événement de cette année encore plus unique.

Le repêchage de cette année va être très étrange, avec toutes les équipes manipulant leurs choix tout en travaillant à la maison comme le reste d’entre nous et avec Roger Goodell annonçant les choix depuis son sous-sol.

Si vous avez effectué des appels de travail Zoom au cours du mois dernier ou si vous savez que les choses peuvent parfois devenir un peu gênantes et gênantes avec ceux-ci. Maintenant, nous avons 32 entraîneurs et GM de la NFL essayant de comprendre cette chose et cela pourrait finir comme un FaceTime avec mes parents quand je dois crier à mon père pour retirer le téléphone de son oreille.

Je veux dire, cette chose pourrait devenir vraiment bizarre.

Mais cela ne peut pas arriver assez tôt, car cela fait un moment que nous n’avons pas eu de vrai sport (et non, nous ne comptons pas ce terrible truc de H.O.R.S.E comme un vrai sport). Je suis en train d’écrire sur des événements sportifs en direct et laissez-moi vous dire quelque chose – J’ai hâte d’avoir quelque chose en direct à regarder à nouveau parce que ma bonté est que le contenu sportif devient plus difficile à produire à mesure que ces jours sans sport se prolongent .

Comme vous, j’ai rempli le mois dernier en regardant d’anciens événements sportifs (toutes les rondes finales des Masters de l’année dernière étaient parfaites). Je suis aussi devenu accro à la F1 grâce au génial documentaire sur Netflix, et je suis sur le point de terminer “Sunderland‘ Til I Die ”qui est aussi génial et sur Netflix.

Ceux-ci ont tous fait un travail adéquat pour aider avec ma solution sportive depuis que les choses se sont essentiellement arrêtées cette nuit-là en mars lorsque Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus à Oklahoma City et la NBA a fermé les choses. Cela a ouvert la voie à la fermeture de tous les autres sports du monde, car nous faisons tous ce qu’il faut pour rester à la maison et lutter contre cette pandémie mondiale meurtrière et déprimante.

Chaque jour, nous recherchons une certaine normalité dans nos vies, en particulier lorsque nous mettons nos masques et nous dirigeons vers une épicerie. J’ai beaucoup de moments WTF dans ma journée où je ne peux pas croire ce que nous traversons et comment toutes nos vies ont tellement changé en si peu de temps.

Ce qui me ramène au repêchage de la NFL 2020. Le simple fait de voir mon collègue Steven Ruiz décomposer les QB lors du repêchage de cette année m’a poussé à avoir du bon contenu de la NFL qui concerne le football. Tu te souviens du football? Soit dit en passant, vous devriez suivre Steven sur Twitter, car il est incroyable pour vous enseigner le jeu sous de nombreux angles intéressants. Son contenu est toujours génial, mais son contenu provisoire est superbe.

Nous voici donc à moins d’une semaine de tout ce qui se passe dans le sport (et en toute sécurité) et je dois croire que les notes pour cette chose vont passer par le toit, probablement pour les trois jours parce que nous mourons de faim pour certains sports et il n’y a rien d’autre.

La semaine prochaine, nous pouvons nous asseoir sur nos canapés et tweeter ensemble sur des choix choquants faits par des équipes stupides, ou des erreurs embarrassantes faites par de mauvaises équipes essayant de comprendre la technologie. Nous pouvons rire ensemble alors que nous nous réunissons tous pour regarder quelque chose de nouveau et de frais et quelque chose qui sera TOTALEMENT différent de tout autre brouillon de la NFL que nous avons vu auparavant.

Pendant quelques jours, cela va se sentir assez génial.

Maintenant, il suffit de se dépêcher et d’arriver ici.

Le plus grand vainqueur de jeudi: Tom Brady.

Jeudi était le 20e anniversaire du jour où les New England Patriots ont utilisé le 199e choix du repêchage 2000 de la NFL sur un maigre Michigan QB qui est depuis devenu le GOAT. Il est également devenu récemment un Buccaneer, ce qui est toujours bizarre à taper. Brady a également célébré l’anniversaire de la manière typique de Brady, car il reste motivé par ce projet toutes ces années plus tard.

Coups rapides: Dodgers défonce une fenêtre… Jay Glazer se fait arnaquer… Bubba Wallace parle de Kyle Larson… Et bien plus!

– Le lanceur des Dodgers, Joe Kelly, travaillait à son changement dans sa cour arrière quand il… a cassé une fenêtre.

– Jay Glazer de Fox Sports a été écrasé pour la façon dont il a géré ses dernières nouvelles sur Brian Allen ayant le coronavirus.

– Le pilote de NASCAR Bubba Wallace a condamné Kyle Larson pour avoir utilisé une insulte raciste.

– Un candidat «Price is Right» a remporté le prix du sport le plus triste.

– Un collège Jeopardy! Le candidat a mélangé Jackie Robinson et Babe Ruth dans une question de baseball facile. Je veux dire, allez.

