Le Ringer Danny Kelly parcourt les équipes de la NFL dans des positions intrigantes avant le repêchage virtuel de la NFL de cette année, jusqu’à ce qu’il soit aspiré dans un disque dur de l’enfer. Du cyberespace, il souligne ce que ces équipes pourraient idéalement obtenir dans le brouillon et ce qu’elles sont plus susceptibles d’obtenir, tandis que Chris Ryan fournit des commentaires de couleurs enthousiastes et malveillants. C’est le Metal Draft, verrouillé et rechargé pour 2020.