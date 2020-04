Le report de JO donne un nouvel espoir à Lupita González

▲ La vice-championne olympique a reçu une peine de quatre ans pour dopage et lutte pour une diminution qui lui permet de retourner sur les pistes.Photo Jam Media

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. a12

Face au report des Jeux Olympiques, la marche, comme la plupart des sports, pourrait se présenter à un meilleur niveau de préparation à Tokyo 2021 et sera une fenêtre d’opportunité pour la vice-championne olympique Guadalupe González, suspendue il y a plus d’un an pour dopage et en attendant que les autorités internationales résolvent une éventuelle réduction de sa sanction, prévue en principe pour quatre ans à compter de novembre 2018.

«L’espoir, comme tout d’abord, c’est que j’espère que Lupita a une très bonne opportunité avec ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais il lui est possible de sortir de la situation qui la pénètre, car ce serait important pour le Mexique, pour la marche “, a déclaré Joel Sánchez, médaillé de bronze olympique à Sydney 2000 et conseiller de la marche. à la Commission nationale de la culture physique et des sports.

Selon Andrés Charria, l’avocat colombien qui a pris le cas du marchista l’année dernière, la situation est très difficile à renverser en raison des erreurs commises par la précédente défense de González et devant lesquelles, selon la Fédération internationale des associations d’athlétisme incohérences. Cependant, il veut croire que le Tribunal international des sports (TAS), l’organe qui examine le recours avec les éléments de la défense, rendra une décision favorable, une éventuelle réduction de la sanction.

Ce verdict, qui devait avoir lieu le 15 mai, attend une nouvelle date, puisque tous les processus de l’Agence mondiale antidopage et du TAS ont été suspendus.

En cas de libération de la sanction, Lupita pourrait chercher la marque de qualification olympique sur 20 kilomètres, ce qui a déjà jusqu’à présent Alegna González, championne du monde de la jeunesse en 2018 qui est maintenant la carte principale du Mexique, et Ilse Guerrero, et pourrait rivaliser avec les par l’un des deux carrés.

Joel Sánchez a souligné que la stratégie serait de réorganiser les marcheurs qui seraient qualifiés, de réarmer un plan pour pouvoir soutenir la préparation.

Les autres marchistas avec des marques jusqu’à présent sont Isaac Palma, à 50 kilomètres, et à 20, Carlos Sánchez et Julio César Salazar.

Les groupes de marcheurs attendent la reprogrammation des événements, comme un international prévu au Japon en octobre, qui jusqu’à présent n’a pas été annulé. Combien de temps ce problème cessera en octobre, parce que nous ne savons pas, mais nous espérons que dans ces six mois la pandémie commencera à être maîtrisée, que d’ici septembre les aéroports seront libérés. C’est ce qui est prévu, espérons-le, car sinon nous ne pourrons rien faire cette année, a-t-il noté.

Il a indiqué qu’entre-temps, les athlètes continuent de s’entraîner sous couvert de programmes à domicile et à leur point d’origine.

