Le report de JO soulage les athlètes de leur tempête mentale: Coe

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 3

Londres Le président de World Athletics (anciennement la Fédération internationale d’athlétisme), Sebastian Coe, a déclaré hier que le report des Jeux de Tokyo à 2021, en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, soulage les athlètes de leur tempête mentale.

Nous ne voulions pas que les athlètes se retrouvent dans une position où ils devaient aller à l’encontre des conseils de leurs gouvernements, notamment face à la loi, a déclaré Coe à la radio britannique TalkSport au sujet des mesures de confinement et de la formation de ceux qui ont aussi Objectif de participer à la joute olympique.

Et bien sûr, dans leur esprit, il y avait cette préoccupation, non seulement à cause de leur programme de formation, mais ils couraient également le risque de s’infecter eux-mêmes, leurs familles, leurs enfants, leurs grands-parents ou leurs parents, nous voulions les sortir de cette tempête mentale le plus rapidement possible. si possible, a déclaré l’ancien président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Londres 2012.

L’édition de Tokyo 2020 devait avoir lieu entre le 24 juillet et le 9 août, mais mardi elle a été reportée à 2021 suite à un accord entre le Comité International Olympique (CIO) et le gouvernement japonais.

Coe, autrefois double champion olympique du 1500 mètres, a soutenu cette décision et a déclaré que les athlètes avaient été laissés dans une position impossible si l’épreuve avait lieu aux dates originales, tout comme la position défendue par le CIO.

