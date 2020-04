Le report des Jeux d’Amérique centrale analysé

De l’écriture

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. a10

L’Organisation des sports d’Amérique centrale et des Caraïbes (CACSO) analyse le report des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes (JCC) de Panama 2022, qui doivent avoir lieu entre le 9 et le 27 juillet de la même année, en raison de l’impact qui a eu la pandémie de coronavirus dans l’arène sportive mondiale.

Le président de l’organisme régional, Luis Mejía, a déclaré hier au chef du comité d’organisation de la foire panaméenne, Henry Pozo, ainsi qu’aux autorités du pays hôte, sa volonté de modifier le calendrier des compétitions, notamment afin de protéger aux athlètes de la région, qui ont souffert de leur préparation.

Je proclame la flexibilisation du CACSO pour revoir la date de matérialisation des Jeux pour tous les dommages résultant du Covid-19 en tenant compte des dommages humains, sociaux et économiques. Il est insensé d’être rigide avec la date à laquelle la priorité est donnée aux personnes, a indiqué Mejía dans un communiqué de presse adressé aux comités olympiques de la région, et qui a été diffusé dans divers médias.

Ils attendent l’évolution de la pandémie

Le leader a également indiqué que le comité exécutif de l’agence sera en session permanente et en contact permanent avec les organisateurs pour observer l’évolution de la pandémie, et que ce ne sera que le mois prochain lorsque sa décision sera annoncée.

Pour les athlètes d’Amérique centrale et des Caraïbes, y compris les Mexicains, les JCC marquent le début du cycle olympique qui, cette fois, se poursuivra avec les Jeux panaméricains au Chili et se terminera avec les Jeux olympiques de Paris 2024.

.