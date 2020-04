Le report olympique me permettra de mieux me préparer à Tokyo, dit la patineuse Vianney Trejo

April Del Rio

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. a11

La paranadadora Vianney Trejo, qualifiée aux Jeux paralympiques sur 400 mètres libres et 100 dos, fait face à l’isolement par le coronavirus renforcé par ses convictions et ses études de psychologie qu’elle a également utilisées pour donner des conférences de motivation.

Nous nous attendions à de nombreuses surprises pour cette 2020 et maintenant avec une nouvelle année de préparation, de meilleures attentes vont se former, non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. La meilleure chose est que lorsque vous vous gagnez, lorsque vous vous surpassez, a déclaré l’athlète dans une interview, qui, dans le tournoi olympique reporté à 2021, cherchera à monter sur le podium, à améliorer les sixièmes places qu’il a obtenues à Londres 2012 et Rio 2016.

«La vérité est que je l’ai très bien géré avec mon entraîneur et mon psychologue. Dès le premier moment, cela a commencé à se produire (la quarantaine), avec mon entraîneur, nous avons convenu que la santé venait en premier, maintenant, en connaissant la date exacte des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous gardons plus calmes.

Personnellement, je suis heureux, je le prends de manière très positive car maintenant je sais que j’ai un peu plus d’un an pour récupérer les choses perdues, même si j’ai continué à faire de l’exercice à la maison.

Vianney a atteint les records pour participer aux Jeux paralympiques depuis les Jeux panaméricains de Lima 2019, remportant les 400 mètres gratuits avec un record continental de 5:38, et en 100 de retour avec 1:32 minutes, tous deux dans la catégorie S6, au Championnat du monde de Paranatation.

Après l’annulation des compétitions internationales en blanc avant les joutes olympiques, à Indianapolis et en Allemagne, l’athlète reste ferme: l’objectif principal est de surmonter mes notes, de pouvoir rester dans une finale paralympique et de chercher une médaille.

Il partage qu’il lui a été difficile de gérer l’évacuation hors de l’eau, car les nageurs ont un entraînement physique, mais notre développement est plus aquatique, on peut dire que 70% dans l’eau et 30% dans le gymnase, mais c’est ce qu’il y a .

Attentif et positif

Pendant ce temps, elle reste vigilante et positive quant à la possibilité qu’elle puisse retourner à la piscine après le 30 avril, mais surtout pour suivre les ordres car la santé passe avant tout et sans elle nous ne pourrions rien faire, raconte l’athlète, qui rapports ont complètement récupéré d’une blessure à la hanche qu’elle a subie après Rio 2016.

Je me sens bien. Évidemment, nous avons des contractures, mais cela fait partie de l’exercice, une réponse naturelle de notre corps, mais c’est parti, a-t-il noté.

Sur le plan psychologique, Vianney, qui s’est spécialisée dans la présentation de cours de motivation à des groupes scolaires et commerciaux, confirme ses convictions face à l’adversité pour trouver le côté positif.

Ma personnalité a toujours été comme ça, mais maintenant j’étudie la psychologie, ce qui m’aide à renforcer beaucoup de choses et aussi avec la part de mon psychologue sportif et de mon entraîneur, avec qui nous sommes en contact chaque semaine lors d’appels vidéo pour voir comment nous nous sentons et comment gérer les choses.

Prenez le leadership

Vianney Trejo, 25 ans, s’impose comme une sorte de leader parmi les paranadores des nouvelles générations de sélectionnés au Centre Paralympique, où il s’entraîne depuis l’âge de 12 ans.

Je suis heureux que quelqu’un de plus jeune puisse me dire ce qu’il a appris de moi ou qu’il aimerait être comme moi. Je suis heureux de faire partie de l’équipe qui a la tête; Juste mon entraîneur m’a dit que tout le monde essayait de suivre mes traces parce que j’étais l’exemple de l’équipe, parce que je suis discipliné, dévoué, donc je suis heureux que cette perception ait mon entraîneur et mes coéquipiers, a conclu l’athlète.

.