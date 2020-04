Le résident de Dubaï Rinat Mustafin parcourt 134 kilomètres dans Quarantine Backyard Ultra

Alors que la plupart des gens aux Émirats arabes unis étaient repliés dans leur lit samedi soir, un résident de Dubaï était en train de pilonner le sol de son appartement JBR en compétition dans le Quarantine Backyard Ultra.

Rinat Mustafin était l’une des plus de 2400 personnes à travers 60 pays participant à la course virtuelle menée via l’application Zoom, éloignée dans la géographie mais unie en ligne depuis leurs salons, jardins et rues à travers le monde.

Le ressortissant russe, qui a déménagé aux Emirats en 2009, a été forcé de parcourir tous ses kilomètres dans le 23e étage de son appartement au milieu d’un verrouillage à l’échelle nationale en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Parti samedi à 17 heures, Mustafin a parcouru 134 kilomètres en 20 heures avant de débuter à 13 heures dimanche après-midi. Le vainqueur de la course, Michael Wardian de Virginie, a quant à lui effectué 63 tours en 442,4 km en 63 heures.

«Je voulais atteindre 24 heures mais j’étais globalement content. J’ai décidé de prendre du recul à 20 heures car j’ai commencé à ressentir l’instabilité de certaines articulations. Il vaut mieux les sauver maintenant et courir plus tard, plutôt que de risquer plus si je continue », a déclaré Mustafin à Sport360.

«J’essayais de le rendre aussi attrayant et engageant que possible. Je viens de commencer la première boucle pour voir comment c’était. J’ai commencé le deuxième, le troisième. Puis j’ai atteint la distance du marathon. C’était encore bien là-bas. J’avais mes quatre garçons et ils n’ont pas dormi toute la nuit à cause de la course. Ils ont rendu le processus beaucoup plus facile. Le processus le plus difficile a été les articulations. »

Les règles de la course étaient simples. Les coureurs devaient respecter les directives de distance sociale et courir chaque tour de 6,7 km seul avant de télécharger leurs résultats dans l’application de fitness Strava.

Au lieu de courir ensemble sur un parcours, chaque coureur a tracé sa propre boucle, que ce soit autour de son appartement, ou dans son quartier, son jardin ou son tapis roulant.

Les coureurs ont eu une heure pour parcourir la distance de 6,7 km. S’ils ont fini avant l’heure, ils pourraient manger, dormir ou utiliser les toilettes. Cependant, ils devaient être sur la ligne de départ lorsque les 60 minutes étaient écoulées pour pouvoir commencer la boucle suivante. Des centaines de kilomètres et beaucoup de douleur plus tard, le dernier concurrent toujours en course gagne.

«Le salon était de forme ovale, un parcours de 25 mètres, ce qui n’était pas mal, mais c’était un peu ennuyeux, surtout de passer tout le temps dans une pièce. Le salon et le couloir mesuraient 50 mètres, un parcours plus long et devaient faire moins de boucles », a déclaré Mustafin, associé directeur d’I Love Supersport.

«La nuit, alors que les voisins dormaient, j’ai décidé de faire une boucle de 100 mètres qui était une forme de huit dans le couloir avec les portes ouvertes. La mauvaise chose était le béton dans le couloir alors j’ai commencé à sentir mes hanches et mon bassin.

«J’ai continué à faire des boucles sur la surface en bois après et c’était mieux pour les jambes.»

Le natif de Moscou était peut-être limité à son appartement et au couloir plus large du 23e étage, mais il n’était pas le seul concurrent à rencontrer des problèmes pendant la course.

Dans les températures de moins neuf degrés de l’Alberta, au Canada, un athlète a dû courir une partie de la course dans un café fermé pour éviter les engelures. Un athlète du Tennessee, quant à lui, a dû arrêter son tapis roulant pour retirer un serpent de cinq pieds de son jardin.

Pourtant, comme tout revers mineur, il est important d’en faire une opportunité de croissance. Et comme les gens sont limités à leur domicile à l’heure actuelle, il y a une soif de rester compétitif avec les courses en ligne pour remplacer les concours opposés à l’isolement dans les rues publiques.

L’unique Quarantine Backyard Ultra était destiné à combler un vide pour les coureurs de fond qui ont vu leur calendrier de course effacé par la propagation du coronavirus.

La plupart des athlètes auraient ciblé différentes races à ce stade de l’année et, en l’espace de quelques semaines, la pandémie a fait dérailler les objectifs, les routines de fitness et la motivation générale pour certains. Mais la vie doit continuer de bouger.

«J’étais un peu perdu quand tout a commencé il y a quelques semaines. J’étais sur la bonne voie pour atteindre le but, m’entraînant pour un demi-ironman. Soudain, il a disparu. Il y avait de l’incertitude et je ne savais pas quoi faire de tout fermé. J’ai été littéralement choqué et perdu », a déclaré Mustafin.

«Le matin, je me suis réveillé et j’ai vu une invitation pour un plan de 10 km tous les jours. J’ai dit que j’étais dedans, voyons comment ça se passe. J’ai perdu ces rails de motivation et je ne savais pas comment trouver les nouveaux rails. J’ai trouvé une nouvelle inspiration et une nouvelle réalité.

“Les gens ont perdu de gros objectifs, mais dans cette condition d’incertitude, nous devons partir aujourd’hui avec une grande question de savoir comment nous pouvons être une meilleure version de nous-mêmes par rapport à hier.”

Au milieu de cette crise mondiale, de nombreuses personnes profitent des restrictions actuelles de rester à la maison et de rester en sécurité en faisant de l’exercice dans leurs appartements respectifs.

Qu’il s’agisse de courses en ligne, de défis fixés par des amis sur des groupes Whatsapp ou de divers programmes d’entraînement à domicile, la clé est d’obtenir une dose quotidienne d’exercice pour maintenir les niveaux d’énergie et réduire le stress.

Il est difficile de savoir quand la vie normale reprendra. Pour l’instant, nous devons trouver des alternatives pour garder notre corps et notre esprit en bonne forme physique et mentale.

«L’une des filles a organisé un jeu dans notre groupe Whatsapp pour inspirer les gens. Le cinquième jour, une dame a couru un marathon complet autour d’un tapis de 2,3 mètres sur 1,3 mètres. Elle a dû faire huit pas autour d’un tapis et a fini par courir un marathon. C’était très inspirant », a-t-il déclaré.

«C’est difficile de comparer avec les grands espaces, mais nous devons continuer parce que la vie bouge. Nous devons trouver un moyen de bouger. Nous devons utiliser chaque étape. Nous avons maintenant beaucoup de temps libre à la maison, nous avons donc besoin de quelque chose à faire pour passer le temps. Je crois qu’après le verrouillage, les gens aimeront l’idée de se former en ligne parce que vous économisez beaucoup de temps pour vous déplacer. »

