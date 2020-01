Le retour de Dusty Baker au baseball est excellent pour les Astros et pour la MLB

L’intersaison turbulente des Astros de Houston s’est calmée un peu mercredi avec l’embauche de Dusty Baker pour devenir leur nouveau manager, une décision excitante mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez.

Les Astros sont sans gouvernail depuis près de trois semaines après avoir licencié le manager A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow. Les deux ont été suspendus pour la saison 2020 par la MLB pour un plan élaboré de vol de panneaux électroniques qui s’est produit sous leur surveillance.

Depuis que la punition a été prononcée, rien de cela n’a été imposé aux joueurs offensants eux-mêmes, les retombées sur le baseball ont été immenses. Les joueurs des équipes adverses sont en colère et les Astros ont montré peu de remords, ce qui n’est pas passé inaperçu tout au long du match.

Les Astros avaient besoin de rétablir leur crédibilité ou leur intégrité, ou comme vous voulez, et à Baker, ils ont les deux. Baker a réussi 22 saisons et a remporté au moins 86 matchs en 14 d’entre eux. Il est 15e de tous les temps en victoires en gestion. Sa réputation au sein du jeu est impeccable.

“Il est un gagnant et, plus important encore, un leader solide qui a gagné le respect non seulement de ses joueurs, mais de pratiquement tous ceux qu’il a touchés au baseball”, a déclaré le propriétaire des Astros, Jim Crane, dans un communiqué.

Une préoccupation commune, bien que peut-être datée, soulevée chez Baker est qu’il surmène ses pichets. Les exemples les plus notables sont Mark Prior et Kerry Wood, qui ont aidé les Cubs à moins d’un match pour atteindre les World Series 2003, mais tous deux ont plus tard subi des blessures qui ont limité leur efficacité.

Baker a parlé de leur utilisation dans une interview avec le Chicago Tribune en juin 2016:

“Prior et Wood, c’est tout ce dont j’entends parler. Où était mon entraîneur de tangage, Larry Rothschild, dans toute cette équation? Les gens pensent que j’étais l’entraîneur de tangage, l’entraîneur de tout. Ce fut l’un des jours les plus tristes de ma vie quand ils m’ont parlé de Mark Prior (blessure à l’épaule) quand je suis arrivé à l’entraînement du printemps (en 2004). J’étais comme pourquoi avons-nous découvert quand nous sommes arrivés au printemps? Ensuite, j’ai dû accepter le mensonge concernant sa blessure à Achille et tout ça. Ils disaient: “Nous essayons de vous protéger.” J’ai dit: “Ne me protégez pas, je suis grandi.” “

Auparavant, maintenant entraîneur des lanceurs des Dodgers, il n’a jamais lancé dans les tournois majeurs après l’âge de 25 ans. Mais il a dégagé Baker de sa faute dans un éditorial d’août 2016 pour Sports Illustrated:

D’autres – principalement des fans des Cubs – blâment toujours mon manager, Dusty Baker, pour la série de blessures qui ont fait dérailler ma carrière. Ils croient qu’il m’a abusé en 2003 et bla, bla, bla. Seulement, voici le truc: je ne blâme pas Dusty pour ce qui m’est arrivé. Je ne changerais rien à ce qui s’est passé au cours de cette saison – au-delà de notre échec à apporter un championnat des World Series à Chicago, bien sûr. Peu importe le nombre de lancers que j’ai lancés, je n’ai jamais demandé à sortir d’un jeu – cela aurait été impensable.

Baker a 70 ans, ce qui fait de lui le plus vieux manager des majors de 10 ans sur Terry Francona. Il y a une énorme valeur à avoir quelqu’un avec cinq décennies dans un uniforme de baseball à l’intérieur du club-house. La participation à plus de 4 000 matchs de ligue majeure suppose sans doute une grande sagesse.

Les Astros sont l’organisation la plus analytique du baseball, mais ce n’est pas comme si Baker était à l’abri de nouvelles idées. Le baseball a beaucoup changé depuis 1993, mais lui aussi. Baker a même pris la parole dans le cadre d’un panel sur l’analyse du baseball à la Sloan Sports Conference en 2018.

“Beaucoup de gens ont dit,” Dusty n’est pas dans l’analytique “”, a déclaré Baker lors de la conférence. “J’étais dans l’analytique il y a des années, nous n’avions tout simplement pas de nom.”

Brandon Taubman, qui était alors directeur général adjoint des Astros à l’époque, a également été licencié par Houston et placé sur la liste des candidats non admissibles par MLB. Imaginez avoir écouté ce panel il y a deux ans; le fait de savoir que Baker serait celui employé par les Astros en 2020 aurait été choquant, sinon insondable.

Alors que Baker a remporté 1 636 matchs de ligue majeure en tant qu’entraîneur, il n’a également jamais remporté de série mondiale, à seulement quelques manches des Giants en 2002. Mais même sans anneau de championnat, le succès de Baker est évident.

À ses quatre arrêts de direction en MLB jusqu’à présent, il a remporté plus de matchs dans sa première saison que l’équipe n’en avait l’année précédente. Ses deux dernières équipes, les Reds et les Nationals, ont remporté moins de matchs et raté les séries éliminatoires lors de la première saison après son départ.

Amélioration de la première année sous Dusty Baker

Équipe



Année avant Dusty (record)



Première année de Dusty (record)



Amélioration



Applications en séries éliminatoires. avec Baker













Équipe



Année avant Dusty (record)



Première année de Dusty (record)



Amélioration



Applications en séries éliminatoires. avec Baker















géants



72 à 90 (1992)



103 à 59 (1993)



+31



3











Petits



67 à 95 (2002)



88-74 (2003)



+21



1











Rouges



72 à 90 (2006)



74-88 (2007)



+2



3











Ressortissants



83-79 (2015)



95-67 (2016)



+12



2

Avec les Giants de 1993, Baker a grandement profité de l’ajout de Barry Bonds, qui a signé en tant qu’agent libre et a remporté le titre de MVP lors de sa première saison. Mais tout manager a besoin de bons joueurs pour gagner, et Baker hérite d’un placard plein de talent à Houston.

L’équipe Astros a remporté plus de 100 matchs trois ans de suite et est à nouveau la favorite de la Ligue américaine Ouest en 2020. La séquence de Baker visant à améliorer les équipes au cours de sa première année en tant que manager semble se terminer, mais c’est uniquement parce que Houston connaît 107 victoires la saison dernière.

Baker est l’un des trois seuls managers à atteindre les séries éliminatoires avec quatre équipes différentes, avec Billy Martin et Davey Johnson. Sauf catastrophe, Baker devrait devenir le premier à le faire avec cinq équipes cette saison.

La plus grande question en ce moment est de savoir si Baker dirigera l’équipe de la Ligue américaine lors du match des étoiles de la MLB en juillet. Suivant le précédent, la MLB pourrait choisir Baker pour remplir les chaussures de Hinch, ou elle pourrait sélectionner un autre gestionnaire AL actif pour le classique de la mi-été. Choisir Baker serait amusant pour deux raisons.

Le premier, Baker a disputé huit de ses 19 saisons dans les ligues majeures avec les Dodgers, et le match des étoiles 2020 se jouera au Dodger Stadium. La seconde, l’équipe de la Ligue nationale sera dirigée par Dave Martinez, qui a repris les nationaux après que Baker a été licencié après la saison 2018.

Après deux saisons hors du baseball, il sera agréable de voir le visage familier de Baker de retour dans les pirogues des ligues majeures.