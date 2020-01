Le retour de Jusuf Nurkic pourrait enfin résoudre de gros problèmes

Je vais toujours m’en tenir à ce que j’ai écrit il y a seulement trois jours: les Portland Trail Blazers sont un gâchis – à part Damian Lillard, bien sûr – et le front office doit décider s’il faut frapper le gaz et tenter de faire les séries éliminatoires dans l’Ouest ou conclure un accord de délai qui les aidera à recharger pour 2020-2021.

Mais il y a un scénario que je continue de rejouer dans ma tête: avec Jusuf Nurkic participant à sa première séance d’entraînement avec contact complet mercredi depuis une horrible jambe cassée qu’il a subie en mars dernier, peut-il aider à diriger les Blazers vers les éliminatoires et, alors, peut-être quelques bouleversements en séries éliminatoires?

Nurkic a laissé un trou béant sur le devant des Blazers – l’espoir était que le futur agent libre pourrait le combler, et il l’a surtout (15,5 points par match, 14,0 points par match, 3,0 points par minute), tandis que Zach Collins n’a joué que trois matchs avant de subir une opération à l’épaule, menant la franchise à signer Carmelo Anthony.

Lorsque Nurkic a joué l’année dernière, les Blazers ressemblaient à des prétendants au titre. Il a marqué bas, défendant dans la peinture et a fait tout le sale boulot – rappelez-vous que 5 × 5 nuit il y a un an?

Lillard continue d’être l’une des superstars les plus sous-estimées de la ligue, marquant 47 points jeudi soir après cette explosion de 61 points, mais dans un effort perdu contre les Mavericks de Dallas. Quand lui et CJ McCollum sont en bonne santé, ils forment l’un des meilleurs backcourts de la NBA, et il y a des signes que le banc a vraiment une bonne profondeur lorsque Nurkic revient – vous obtenez le Trevor Ariza nouvellement acquis (ou commence-t-il à petit avant?) , Rodney Hood et peut-être Melo s’y rendent quand Nurkic reviendra. C’est pas mal!

Je suppose également que les Blazers échangent Whiteside et son contrat expirant. Je ne vois aucun moyen pour Portland de mettre lui et Nurkic sur le parquet, ou de perdre le contrat de Whiteside pour rien. Tout ce qu’ils obtiennent pourrait également aider.

Tout cela sonne bien … mais je pense toujours que les Blazers se sont creusés dans un trou gigantesque, dont Nurk pourrait ne pas être en mesure de les sortir: à partir de vendredi matin, ils ont 19-27, 2,5 matchs derrière les San Antonio Spurs (qui montent en flèche) et juste là avec les Grizzlies de Memphis parvenus. Les sept têtes de série – actuellement l’Oklahoma City Thunder – sont à 7,5 matchs de distance. Nurkic pourrait les aider à courir pour cette graine finale. Mais c’est une tâche ardue.

Pourtant, s’il y a un espoir pour les Blazers de faire quoi que ce soit cette saison, cela repose sur les énormes épaules de Nurkic à son retour.

