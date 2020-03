Le retour de Roger Martínez confirme qu’il n’est plus qu’un employé

Mercredi, les critiques ont dépassé Coapa, après qu’il a été confirmé qu’América et Emilio Azcárraga donneraient “une deuxième chance” à Roger Martínez Ce week-end, un joueur plein de hauts et de bas dans son temps au club, mais avec une qualité exceptionnelle pour le reste.

La scène semble imbattable pour Roger, eh bien affrontera Pumas à University City, ils n’ont pas plus de buteurs et on pourrait même dire que le club manque un joueur de ses caractéristiques. Ce qui est triste pour le Colombien, c’est que ils ne lui manquent pas pour son poids dans l’équipe, mais pour le nombre de victimes que l’équipe a.

Pour le duel contre Pumas, les azulcrèmes ne compteront pas dans la zone d’attaque avec Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti ni Renato Ibarra, en plus que Henry Martin, Giovani Dos Santos et Federico Viñas Ils s’entraînent parmi les cotons, une situation qui a une nouvelle fois mis en scène le bélier.

En tant que professionnel, tout athlète doit répondre lorsqu’il est appelé, mais la façon dont il le fait avec Roger est douloureuse. Cela n’a pas été pris en compte alors qu’il y avait une équipe moyennement saine, mais lorsque quelqu’un était nécessaire en attaque, ils sont descendus au sous-sol du club pour voir ce qui était disponible et ont trouvé un élément isolé dans l’ombre. Le voyant grondé et segmenté, ils ont demandé sa réintégration en solidarité avec le joueur, arguant qu’il “s’était déjà bien comporté”.

Dans ce scénario, ils ont demandé de la compassion au patron et lui, en tant que bon commandant du navire, a accepté la demande de celui qui l’avait demandée. Avec cette décision, Azcárraga met le Colombien dans l’œil de l’ouragan, avec l’obligation de répondre immédiatement et sous la gigantesque loupe des fans et des réalisateurs. Désormais, ce Roger ne sera plus le même qui a clôturé l’Ouverture 2019; il est temps d’attendre si vous le faites dans le bon ou le mauvais sens, mais l’une des plus grosses erreurs de votre carrière s’est reflétée dans le record.

Bref, la décision de l’avoir à nouveau pour le prochain duel vs Pumas confirme qu’avec le simple fait de décrocher un téléphone, Roger peut revenir dans l’ombre du club. Un message et Martínez ne joue plus une minute dans le football mexicain. C’est comme ça avec ce mandamás, qui ne permet pas à ses employés de déprécier la chemise qu’ils portent, car à la fin de la journée, ils sont tous, une pièce remplaçable dans un organigramme qui n’a qu’un seul patron: Don Emilio Azcárraga.

