Le retour de Steph Curry est logique au lieu de tanker

Sur le papier, les Golden State Warriors devraient fermer Steph Curry et sortir en tankant le reste de l’année.

Mais les Dubs sont dans une position intrigante pour cet été, et cela produit en fait une bonne raison pour laquelle ramener Curry a maintenant tout son sens dans le monde.

Les Warriors auront Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins dans l’alignement la saison prochaine. Ils ont déniché une certaine profondeur chez Eric Paschall et Damion Lee. Il est également possible qu’ils aient un choix de loterie élevé à jeter dans le mélange … ou qu’ils l’échangeront contre un grand nom.

C’est une bonne idée de jeter Curry là-bas avec Wiggins pour voir comment ils s’emboîtent, et c’est peut-être un endroit pour que le garde aide le swingman très critiqué afin qu’il gagne en confiance et comprenne comment faire les choses. comme Steve Kerr aime.

C’est monumentalement énorme en une année où les Dubs ont pu reprendre la compétition au sommet de l’Ouest. Wiggins a très bien joué pour les Warriors épuisés, mais maintenant il s’agit de recruter des représentants pour quand ils comptent VRAIMENT.

De plus, ce n’est pas comme s’il y avait un Zion Williamson qui attend au sommet de la loterie. Il y a des joueurs intrigants – LaMelo Ball, Anthony Edwards de Géorgie, Obi Toppin de Dayton, James Wiseman pourraient être un bon partenaire dans la rotation des Warriors – mais personne qui est un véritable n ° 1.

Les Warriors pourraient très bien choisir le deuxième ou le troisième et obtenir celui qui leur tombe dessus. Donc, travailler dur pour un meilleur tir au premier choix – rappelez-vous, les nouvelles cotes de la loterie NBA donnent à un tas des meilleures équipes de bons coups pour remporter le n ° 1 – ne va pas toujours fonctionner.

Ce qui est important, c’est de préparer cette équipe dès le départ en 2020-2021. Récupérer Curry maintenant contribuera grandement à cela.

