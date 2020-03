Le retour des Titans en séries éliminatoires l’an prochain dépend de leurs améliorations défensives

Les Titans étaient presque l’histoire de Cendrillon de la saison 2019 de la NFL. Marcus Mariota a été supplanté comme quart arrière partant après un départ de 2-4, ouvrant la voie à Ryan Tannehill pour prendre le trône à Nashville. Tannehill a répondu en menant la ligue au classement des passants et, aux côtés de Derrick Henry, a ramené le Tennessee aux séries éliminatoires.

Les Titans ont éliminé les champions en titre, les Patriots et les Ravens, les têtes de série, pour passer au match pour le titre de l’AFC, mais leur course magique a mis fin à une victoire du Super Bowl alors que les chefs les envoyaient en route vers le trophée Lombardi. Cela a placé la barre haute pour 2020, et il sera difficile d’améliorer la fin palpitante de l’année dernière.

Titans du Tennessee (9-7), perdus lors du match de championnat de l’AFC

Le Tennessee devra trouver quoi faire avec Tannehill et Henry, qui sont tous deux des agents libres. Les Titans auront la voie intérieure pour conserver l’un ou l’autre joueur qui avait été si vital pour leur apparence en séries éliminatoires, mais ce ne sont pas les seules positions qui nécessiteront de l’attention.

Cornerback: Malcolm Butler n’a pas été à la hauteur de sa forme All-Pro depuis son arrivée à Nashville en tant qu’agent libre de haut niveau. L’ancienne sélection de premier tour Adoree Jackson n’est pas encore entrée dans le cercle de confiance de l’équipe. Logan Ryan est un agent libre. Le Tennessee a besoin à la fois de talent de départ et de profondeur à ce poste – surtout si un match revanche en séries éliminatoires avec les Chiefs est en cours.

Bord: Harold Landry a dirigé l’équipe dans les sacs et les coups sûrs en QB en 2019, mais le joueur de deuxième année a besoin d’aide pour s’épanouir en tant que défenseur des passes. Cette aide n’est pas actuellement sur la liste. Cameron Wake aura 38 ans en 2020 et Kamalei Correa, qui n’a récolté que 10 coups sûrs en 29 matchs en tant que Titan, est un joueur autonome.

Joueur de ligne offensive: Jack Conklin sera un précieux prix en agence libre cette intersaison. Rodger Saffold et Ben Jones, chacun solide si peu spectaculaire l’automne dernier, sont tous les deux du mauvais côté de 30. Une profondeur supplémentaire pourrait aider à convaincre la prochaine star de l’équipe RB – que ce soit Henry ou quelqu’un d’autre – le Tennessee est un endroit où il peut prospérer.

Quoi Music City Miracles veut plus cette intersaison: Les deux choses que tous les fans des Titans souhaitent actuellement sont le retour d’Henry, le leader précipité de la ligue, et une résolution de la situation du quart-arrière. Les Titans ont semblé prêts à courir contre Tom Brady pendant cette intersaison jusqu’en octobre. Les choses sont devenues un peu plus compliquées, dans le bon sens, quand Tannehill est arrivée et a mis le feu à la ligue. Les fans des Titans semblent divisés sur Brady contre Tannehill, mais tout le monde convient qu’ils feraient mieux d’avoir l’un ou l’autre. – Jimmy Morris

Nous reviendrons sur les Titans après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.