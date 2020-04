Le retour improbable des Bulls encourage le Tryhard intérieur de Jim Boylen

La NBA est en attente dans un avenir prévisible. Pour aider à combler le vide, nous revenons sur les moments marquants des matchs de 65 ans de la saison 2019-20 jusqu’à présent.

Les Chicago Bulls n’ont pas connu une saison 2019-20 heureuse; ils étaient si misérables, en fait, qu’ils ont récemment révisé le front office. Les Bulls n’ont jamais eu de record de victoires à aucun moment et ont été incroyablement terribles 2-23 contre des équipes de .500 ou mieux, la pire note de la ligue. Leur séquence de victoires la plus longue de la saison a duré deux matchs. Leurs trois meilleurs joueurs de la zone avant ont tous raté des étirements prolongés en raison d’une blessure.

Pourtant, pendant une nuit – 45 secondes, vraiment – devant une foule stupéfaite à Charlotte, les Bulls ont été l’équipe la plus chaude et étonnamment la plus heureuse de la ligue.

Le chaos a commencé avec 45 secondes à faire, les Bulls traînant par huit. L’entraîneur Jim Boylen a appelé un temps mort, et le journal de jeu offensif des Bulls s’est déroulé comme suit le reste du chemin:

Made 3 par Zach LaVine

Made 3 par LaVine

Layup réalisé par Coby White

Made 3 par Tomas Satoransky

Made 3 par LaVine

Charlotte est allée 5-en-6 depuis la ligne des lancers francs dans l’étirement et a retourné le ballon une seule fois – et a tout de même perdu la tête en moins d’une minute. Ce chiffre d’affaires et cette finale de LaVine 3 se sont tous deux étirés: les Bulls ont forcé un vol sous leur propre panier, mais au lieu de se lever pour un court 2 points pour égaler le score, LaVine a baissé la tête et a dribblé après le 3- ligne de points avant de monter pour un triple fadeaway.

“Oh… non… tu plaisantes!” a déploré l’émission de télévision Hornets. Et cela ressemblait vraiment à une blague – pas seulement le retour, pas seulement l’audace d’un fadeaway 3 gagnant, mais la performance globale qui a frappé plafonné.

LaVine a terminé avec 49 points et a tiré 13 pour 17 à distance. Dans l’histoire de la NBA, la liste des joueurs pour faire 13 3 dans un jeu ne comprend que trois noms: Steph Curry, Klay Thompson et maintenant LaVine, qui a dans sa carrière NBA affiché des moments de potentiel extraordinaire, quoique frustrant inexploité, avec des brûlures performances marquantes altérées par une défense inattentive et une mauvaise création pour les coéquipiers. Cette saison, LaVine a affiché six matchs de 40 points, dont cette explosion à Charlotte; seuls James Harden, Trae Young, Bradley Beal et Damian Lillard en avaient plus.

Pourtant, l’impact du retour des Bulls s’est étendu bien au-delà de la simple confirmation des capacités de LaVine ou de donner à l’équipe un plus-un finalement sans signification dans la colonne des victoires. La plaisanterie la plus drôle était comment la victoire de Charlotte a influencé Boylen le reste de la saison. Vous voyez, raisonna l’entraîneur victorieux, si les Bulls pouvaient surmonter des cotes ridiculement longues pour revenir dans un match, alors pourquoi ne pourraient-ils pas le faire à nouveau dans les prochains matchs?

Donc, après le match des Hornets, Boylen a appelé les temps morts suivants, aucun pour la simple raison d’insérer des sous-marins à la fin d’une défaite certaine, et aucun ne s’approchant de déclencher une autre victoire de retour:

Down 20 contre Portland avec 1:27 à gauche

Down 11 contre Charlotte avec 1:02 à gauche

Moins 8 contre Orlando avec 36 secondes à jouer

Down 13 contre Dallas avec 1:14 à gauche

Down 10 contre Indiana avec 1:06 à gauche

Down 25 contre Toronto avec 1:04 à gauche

Moins 8 contre Philadelphie avec 28 secondes à jouer, puis 7 avec 10 secondes à jouer dans le même match

Moins 12 contre Washington avec 42 secondes à jouer

Down 10 contre Phoenix avec 30 secondes à gauche

Down 9 contre Indiana avec 48 secondes à gauche

Boylen a déclaré qu’il considérait ces derniers moments comme des opportunités d’enseignement, permettant à sa jeune équipe de jouer toutes les 48 minutes, mais il a également admis l’influence de Charlotte sur ces décisions. «Nous étions huit en moins avec 40 secondes à faire à Charlotte et nous avons gagné. Alors ça arrive », a-t-il déclaré après le temps mort contre Phoenix. “Mais je peux voir où les gens penseraient que c’est inutile.”

Le timeout contre les Suns était-il inutile? Lecteur, vous décidez: Après ce temps mort, les Bulls ont été encrassés, ont effectué deux lancers francs pour réduire le déficit à huit, puis ont laissé les Suns exécuter le chronomètre de jeu jusqu’à une seconde avec une violation du chronomètre des tirs. Ils ont perdu par huit.

D’autres fois, les appels tardifs de Boylen ont provoqué la colère plutôt que la simple confusion. Il a été sifflé à Philadelphie, et lors du temps mort contre Toronto, l’analyste de Raptors TV Jack Armstrong a hurlé: «Que faites-vous? Sérieusement, de quelle stratégie parlez-vous? C’est une éruption de 25 points. Il y a une minute, quatre [seconds] la gauche. C’est le dimanche du Super Bowl. Je veux sortir d’ici! “

L’annonceur des Raptors en a marre de Jim Boylen pour avoir appelé un temps mort alors qu’il reste 1 minute dans un éclatement de 25 points

“C’est le dimanche du Super Bowl, je veux sortir d’ici!” – Jack Armstrong pic.twitter.com/cZn1in2PTP

– ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) 2 février 2020

Alors que la temporisation se prolongeait et que Boylen commençait à faire des diagrammes sur un tableau blanc, l’inanité de la situation rendait Armstrong pratiquement sans voix: «Quel ajustement stratégique faites-vous coincé 25? Allez mec. C’est juste … c’est … vous savez, c’est – regardez, allez, vraiment? Vous avez vraiment besoin de jouer une pièce ici? “

Peut-être que la personne la plus irritée par les temps morts de Boylen était son propre meilleur joueur, ironiquement la personne même dont l’héroïsme aurait pu inspirer tous ces appels tardifs: LaVine. Alors que le temps mort contre Toronto était signalé, LaVine, assis sur le banc à la fin d’une défaite, a secoué la tête et a demandé: «Pourquoi?»

Et après le temps mort contre Phoenix, il a semblé poser une question sur le terrain: “Pourquoi appellerions-nous un temps mort putain de 10?”

Lorsque les journalistes ont interrogé LaVine sur sa frustration, il a dit de Boylen: «C’est ce qu’il fait. Je ne suis pas l’entraîneur. ” Pourtant, LaVine ne se rendait pas compte que son entraîneur l’avait influencé après tout. Au premier tour du tournoi NBA 2K Players ce mois-ci, LaVine a perdu par une large marge face à Deandre Ayton. Il n’a pas appelé de temps mort, mais il a quand même prolongé le jeu vers la fin, d’une manière que sa vie réelle pourrait ne pas apprécier: avec un retard de 15 points avec cinq secondes restantes, LaVine a appelé pour une faute intentionnelle.