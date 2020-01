“Le retrait peut durer 10 ans”

L’avant de 31 ans Il a publié une vidéo sur son blog dans laquelle il a parlé de sa signature pour Los Angeles Galaxy comme le début de son retrait. Compte tenu de son impact, Chicharito Hernández Il voulait clarifier ses mots dans sa présentation avec sa nouvelle équipe.

“Dans mon pays, nous aimons et sommes obsédés par le drame et les excès. Ils n’écoutent pas vraiment ce que je dis: “le début de ma retraite« La retraite peut durer 10 ans, je ne sais pas. Quand j’ai fait mes débuts, c’est le début de ma carrière, vous ne savez pas ce qui va se passer, ça ne peut être que quelques saisons, vous ne faites rien et c’est fini. Ce mot est fort pour eux, mais c’est juste ça, c’est le début. Nous verrons combien de temps cela prendra. Cela peut prendre beaucoup de temps, pour jouer jusqu’à 40 ans, jouer en Australie pour dire quelque chose, parce que s’il a dit «Mexico», le drame à nouveau. Ils n’écoutent pas ce que je dis, ils prennent quelque chose qui aide à vendre. C’est le début, oui, mais Je veux que cette retraite soit aussi grande que possible», A déclaré l’Aztèque dans sa présentation avec le Los Angeles Galaxy.

Les mots de Chicharito Hernández dans son vidéoblog

Lors d’une conversation téléphonique avec ses parents, le Mexicain a déclaré: «Je voulais te parler parce que l’autre est sur le point de fermer, d’aller à Los Angeles. Tout est parfait, mais c’est le début de la retraite. Je dis au revoir à une carrière où nous travaillons dur, je sais que vous le ressentez aussi et nous verrons le côté positif. Ça va être incroyable, mais que cela plaise ou non, nous nous retirons du rêve européen“

“Nous avons été dans toute cette voie et c’est difficile, mais je sais que mon père comprendra mais rien d’autre n’est que si Je suis content car c’est ce que je veux, cela fait partie de partir à la recherche de la vie que je veux et il y a d’autres choses pour lesquelles je ne suis plus prêt à payer simplement et simplement en compétition et plus qui ne sont pas à ma portée mais qui ont 10 ans », a ajouté Chicharito Hernández.

Ses parents, quant à eux, ont déclaré à l’attaquant: «Vous atteignez un âge où la chose la plus importante est que vous appréciez“