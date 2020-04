Le rêve de plusieurs techniciens d’atteindre la Première Division a disparu: Sánchez

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 23 avril 2020, p. a10

Avec la disparition de la montée et de la chute du football national, non seulement des dizaines de joueurs seront au chômage, mais aussi un grand nombre de directeurs techniques, dont les aspirations et les rêves seront tronqués pour toujours, car même si cela semble scandaleux, il semble que Pour diriger une équipe de première division, vous devez payer le droit d’être mexicain, a déclaré l’entraîneur Joel Tiburón Sánchez.

Il a précisé que dans la Mx League, il n’y a que 18 places et que la plupart sont occupées par des techniciens étrangers, ce qui rend presque impossible d’atteindre le circuit maximum, et maintenant sans la Silver League, la possibilité d’atteindre la Première Division semble encore plus éloigné.

Juste en octobre de l’année dernière, la Fédération mexicaine de football (FMF) a remis leurs titres respectifs à 75 étudiants diplômés de l’École nationale des directeurs techniques (Endit), dont le champ d’action sera considérablement réduit avec la récente élimination de la Ligue des La promotion

L’ancien entraîneur d’équipes telles que Tepic, Zacatepec, Mineros de Zacatecas, Leones Negros et Venados de Mérida, a souligné que la Silver League est précisément conçue comme un tremplin par lequel les techniciens mexicains doivent nécessairement passer pour atteindre la première division.

Il a expliqué que tout comme cela se passe avec les joueurs, les entraîneurs doivent également passer par un processus de professionnalisation, et la Ligue de promotion est une étape fondamentale dans la formation des entraîneurs, car il y a beaucoup d’apprentissage là-bas, ce circuit offre des expériences très précieuses qui ils ne pouvaient guère être acquis que dans les salles de classe et dans les livres et manuels.

L’ancien footballeur du club de Guadalajara a également donné un exemple du processus de formation d’Alfonso Sosa, actuel entraîneur de Necaxa et qui, a-t-il dit, s’est beaucoup démarqué dans la Ligue d’argent, où il a réussi et a été promu avec les Rays, les Black Lions et l’Atlético de San Luis, et maintenant il fait très bien les choses en première division.

D’autres cas à souligner sont ceux de Rafael Puente Jr., qui a été promu avec Lobos BUAP et dirige désormais l’Atlas, ainsi que celui de Bruno Marioni, qui après avoir commandé Venados de Mérida a réussi à être sur le banc des Pumas. Je pense que tous, s’ils n’avaient pas été dans la Ligue d’Argent, il leur aurait été difficile d’atteindre le circuit maximum.

Bien qu’il ait reconnu que la migration vers le football sud-américain ou centraméricain pourrait être une option, il a estimé que «cette alternative est encore plus compliquée.

S’ils ne nous en donnent pas l’occasion, encore moins dans d’autres pays, encore moins en Europe. Comment nous accepteraient-ils dans d’autres ligues si nous ne pouvions même pas nous faire un nom dans notre propre nation? Mais bon, j’ai toujours dit qu’au lieu de se plaindre, nous devons continuer à nous préparer et peut-être qu’un jour une porte s’ouvrira.

Enfin, il a applaudi la création de la Ligue mexicaine de football, qui, selon lui, sera une excellente option pour ceux qui perdent leur emploi, tant les joueurs que les entraîneurs et même les managers.

