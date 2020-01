Le Ring marche pour l’événement principal de l’UFC 246 contre Cowboy Cerrone

Conor McGregor revient à l’UFC ce week-end alors qu’il affronte Donald ‘Cowboy’ Cerrone dans un affrontement à succès.

Le notoire fera son retour tant attendu à l’UFC 246 près de 16 mois après sa défaite néfaste contre Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor et Donald Cerrone devraient s’affronter à l’UFC 246

McGregor vs Cerrone: Date et heure de début au Royaume-Uni

L’UFC 246 se tiendra au T-Mobile Arena de Las Vegas le samedi 18 janvier.

Les premiers préliminaires débuteront à 23h30, heure du Royaume-Uni.

Le choc principal de l’événement devrait commencer à 6 heures GMT dimanche matin, qui est 22 heures samedi soir à Vegas.

Il y aura 13 combats qui auront lieu à travers la carte principale, les préliminaires et les premiers préliminaires, avec Holly Holm également en action.

L’UFC 246 sera diffusé sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni avec une carte au prix de 19,95 £. Il peut également être diffusé en direct sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Conor McGregor et Donald Cerrone s’affrontent pour la première fois avant leur affrontement des poids mi-moyens à l’UFC 246

McGregor vs Cerrone: carte de combat

Carte principale (BT Sport Box Office à partir de 3h le dimanche 19 janvier)

Conor McGregor contre Donald Cerrone (poids welter)

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids coq féminin)

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids lourd)

Claudia Gadelha contre Alexa Grasso (poids de paille féminin)

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (léger)

Préliminaires (BT Sport à partir de 1h du matin)

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids mouche féminin)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (Léger)

Chas Skelly vs Grant Dawson (poids plume)

Premières rondes (UFC Fight Pass à partir de 23h30)

Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids mouche féminin)

Tim Elliott vs Askar Askarov (poids mouche)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (poids coq)

Aleksa Camur vs Justin Ledet (poids léger léger)

Conor McGregor cherche à reprendre sa place au sommet de l’UFC

McGregor vs Cerrone: Conte de la bande

McGregor – Cerrone

Nationalité: irlandaise – américaine

Âge: 31 – 36

Hauteur: 5ft9 – 6ft1

Position: Southpaw – orthodoxe

Atteindre: 74in – 73in

Record: 21-4-0 (25 combats au total) – 36-13-0 (50 combats au total avec un sans concours)

KO: 18 – 10

Débuts: 8/3/2008 – 11/2/2006

Pseudo: The Notorious – Cowboy

.