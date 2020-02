Le Rock étiquette Jon Jones comme la chèvre du MMA après avoir vaincu Dominick Reyes dans le main event serré

Dominick Reyes s’est avéré être un adversaire digne du grand Jon Jones à l’UFC 247 alors qu’il était aussi proche que quiconque a jusqu’à présent détrôné le champion de 205 lb.

Jones a été forcé de creuser profondément dans les rondes de championnat pour sortir en tête avec une décision unanime, même si de nombreux fans estimaient que Reyes était dur à faire.

Jon Jones après avoir vaincu Dominick Reyes

Jones a battu tous les arrivants au cours de ses 12 années de carrière dans le MMA et il détient maintenant le record des défenses de titre les plus réussies de l’histoire de l’UFC.

Sept des neuf dernières défenses de Jones ont franchi la distance et Bones a utilisé toute cette expérience pour plonger Reyes dans le combat et le vaincre.

L’un des spectateurs était la légende de la WWE et la star hollywoodienne, The Rock.

The Great One est un grand fan de l’UFC et a présenté à Jorge Masvidal sa ceinture BMF après avoir vaincu Nate Diaz à la fin de l’année dernière.

Après la victoire de Jones, Rock a félicité Reyes pour son effort mais a déclaré que Jones est maintenant le plus grand de tous les temps.

“Helluva se bat de @DomReyes et un jour il sera un GRAND champion de @ufc. Félicitations @JonnyBones, le GOAT pour sa performance record. Un immense respect pour vous deux. Grande nuit de combats! # UFC247 ″

👏🏾👏🏾👊🏾 # UFC247

– Dwayne Johnson (@TheRock) 9 février 2020

Jones a le droit de prétendre être la CHÈVRE. Il n’a jamais été battu, il a battu tous les meilleurs candidats qu’il a affrontés et il l’a fait en l’espace d’une décennie.

Des noms comme Ronda Rousey, Georges St.Pierre, Chuck Liddell, Anderson Silva et bien d’autres prétendent être les meilleurs de tous les temps et ont certainement apporté d’importantes contributions au MMA, mais Jones pourrait être le plus grand combattant de tous.

C’était un bon début d’année pour l’UFC avec le retour de Conor McGregor suivi d’un combat stellaire avec Jon Jones.

Khabib Nurmagomedov affrontera Tony Ferguson en avril et le président de l’UFC Dana White a déclaré que McGregor affrontera probablement le vainqueur.

