Le rôle d’Irlandais sans limites d’Al Pacino mérite un Oscar

Il ne faut pas écrire une pièce plaidant pour qu’Al Pacino remporte un Oscar. C’est d’Al Pacino dont nous parlons. Le parrain, Serpico, Dog Day Afternoon, Glengarry Glen Ross. Certes, ce ne sont pas de nouveaux films, et certaines des performances les plus récentes de Pacino sont quelque peu discutables: ses tours dans Scent of a Woman de Martin Brest («whoo-ha!») Et Heat de Michael Mann («grand cul!») Ont frisé jeu abstrait et impressionniste à la Nicolas Cage. Pourtant, même ces manques de folie étaient passionnants, intéressants et purs Pacino. Comme Cage (ou, pour citer un autre expert du jeu déconstructeur et hors du monde, Christopher Walken) mais avec une intensité moins absurde, Pacino a exploré les limites extérieures du jeu réaliste, ce qui est, paradoxalement peut-être, une façon de faire un personnage toujours plus réaliste.

Mais en supposant que cette carrière à elle seule ne mérite pas un Oscar d’acteur – même si c’est clairement le cas, car comment expliquez-vous autrement Pacino lui-même remportant son seul Academy Award pour le parfum d’une femme? – dans ce cas, la performance pour laquelle Pacino est nominé est en fait l’un de ses plus grands. Le personnage principal de The Irishman de Martin Scorsese est Frank Sheeran de Robert De Niro, mais le cœur du film appartient à Jimmy Hoffa de Pacino. Un président de syndicat impitoyable refusant de coopérer avec des gangsters, Hoffa aurait pu être décrit comme une caricature grotesque, têtue au point de la stupidité et de la mort. Mais Pacino trouve l’être humain derrière la coque dure de l’ambition de Hoffa. Il le joue comme un personnage grégaire, plein d’esprit et ludique parce que l’homme, contrairement à la mafia avec laquelle il a affaire, n’est pas purement motivé par une cupidité égoïste et capitaliste, mais plutôt par une intégrité et des principes authentiques. Bien qu’il ne soit peut-être pas un saint, il croit vraiment en son propre respect mérité et ne prétend pas le contraire. Pacino, maintenant âgé de 79 ans, fait apparaître son protagoniste à la fois expérimenté et toujours quelque chose d’un idéaliste optimiste, parlant ouvertement et à haute voix de ses croyances et de sa colère envers les Kennedys manipulateurs. Hoffa mène avec une main ferme mais ludique, et avec Sheeran de De Niro comme un robot froid, mécanique et traumatisé par la guerre à ses côtés, l’attitude exaltée de Pacino est d’autant plus évidente et appréciée. Ses exclamations, qui dans Heat résultaient de l’épuisement de la vie policière, résultent ici d’une confiance sans bornes.

Même si Hoffa traite toujours de personnages sombres, Pacino lui donne un cœur d’or – une performance dans le genre gangster qui contraste complètement avec les tours les plus célèbres de l’acteur en tant que criminels clandestins. Hoffa, jouant l’oncle amusant de la fille de Sheeran, ne pouvait pas être plus éloigné du sexiste Tony Montana dans Scarface. Les deux hommes permettent à Pacino d’être bruyant et plein d’esprit, mais il réussit à le faire pour des effets opposés. Pourtant, le plus grand exploit de Pacino en tant qu’acteur est peut-être de ne jamais se contenter d’une version polarisée de ses personnages ni de sa propre personnalité. Au lieu de cela, il explore volontiers la complexité de la nature humaine – que cela lui donne l’air héroïque, dangereux, intelligent ou irréfléchi, le tout dans un seul film. Même Tony Montana a eu de bons moments, et Hoffa n’est pas toujours une figure aussi admirable (sa détermination à faire en sorte que Tony Pro de Stephen Graham porte un costume pour leurs réunions frôle la manie).

Obtenir un Oscar pour ce rôle serait également une reconnaissance de la capacité de Pacino à jouer le bien, le mal et le laid. Car Pacino fait partie de l’histoire du cinéma – et The Irishman, en étant la rencontre d’innombrables légendes de New Hollywood, contient un chapitre clé de cette histoire dans ses 209 minutes. En raison de Pacino et De Niro, le lien amical qui lie Hoffa et Sheeran prend les proportions non seulement de cette histoire réelle et des carrières interconnectées de ces acteurs, mais aussi et surtout du film lui-même en tant que forme d’art. Le choix de Scorsese pour que les deux personnages et acteurs entrent en contact pour la première fois 46 minutes dans le film via une conversation téléphonique semble utile: la satisfaction de voir Pacino et De Niro réunis dans le même film pour la première fois en 11 ans (depuis 2008) Righteous Kill) est à la fois retardé et accentué. Il rappelle leurs co-apparitions dans le légendaire The Godfather II de Francis Ford Coppola, dans lequel ils ne partageaient pas une seule scène mais ont été réunis par le montage de films – la magie du film. Maintenant, c’est Scorsese, sans doute le réalisateur le plus instruit de l’histoire du cinéma qui travaille encore aujourd’hui, qui joue avec les personnages de ces acteurs pour donner un poids particulier à la relation de ses personnages et rendre hommage au métier auquel il a consacré sa vie. Quelqu’un moins familier avec la signification historique de Pacino, De Niro et Scorsese ne tirerait peut-être pas grand-chose de l’Irlandais immersif, mais on ose espérer que l’Académie pourra apprécier son pouvoir synecdochique.

Étant donné que sa performance résonne si largement au-delà du film lui-même, il est difficile de limiter cet article à Pacino uniquement. Mais Scorsese fait plus que de façon nostalgique les années glorieuses où lui et sa distribution faisaient un travail révolutionnaire et musclé, et la performance de Pacino l’aide à transcender le simple éloge. En contraste avec le Sheeran à sang froid de De Niro, le sain Hoffa de Pacino présente Scorsese et le genre gangster avec un problème: la masculinité macho est-elle vraiment la meilleure façon d’être un homme (et la meilleure approche pour faire des affaires), ou la douceur a-t-elle des avantages? Le Hoffa au cœur ouvert, turbulent et généreux de Pacino est en contradiction avec le film même dans lequel il est. Les gangsters – et en particulier les gangsters de Scorsese – sont généralement durs comme des clous, sans émotion ou trop émotifs (comme Joe Pesci dans Goodfellas), et cruels pour le sport . Sheeran lui-même est la version homme plus âgé de ce type; les années l’ont endurci au point qu’il est devenu complètement incapable de se lier normalement aux gens ordinaires, y compris sa propre fille. Lorsqu’il raconte l’histoire de sa relation avec Hoffa depuis sa maison de retraite, il ne sait clairement pas comment gérer ses sentiments inévitables de regret et de solitude. Il pensait s’être entraîné à ne jamais ressentir de la compassion, seulement de la loyauté envers ses employeurs, mais la réalité est que, comme Hoffa, il n’est qu’humain. Au lieu de réutiliser d’anciens tropes et des idées sur la masculinité, Scorsese et Pacino les défient.

Cette réévaluation de sa façon d’être dans le monde fait écho au seul rôle de Pacino oscarisé. En tant que lieutenant-colonel Frank Slade dans Scent of a Woman, l’acteur a montré le genre de masculinité le plus toxique, se tenant toujours debout même si cela blessait les autres. La conversion de Slade à la gentillesse se produit à travers des expériences des années 90 (danser le tango avec un inconnu au début de la vingtaine) marquées avec les violons généralement entraînants des drames du campus des époques. L’Irlandais, d’autre part, permet à Pacino d’habiter une masculinité plus saine sans en faire un voyage forcé et édifiant vers la bonté. Cela lui donne également une chance de remodeler son personnage encore une fois, sans jamais se laisser installer dans un seul type. Cela nous rappelle que lorsque Al Pacino agit, il le fait non seulement pour son personnage et son film, mais aussi pour tous ceux qui l’ont précédé et dont nous nous souviendrons toujours – et que nous devons affronter.

Manuela Lazic est une écrivaine française basée à Londres qui couvre principalement le cinéma.