Le Running Back 4 étoiles de l’Oklahoma entre sur le portail de transfert NCAA

Un porteur de ballon Oklahoma 4 étoiles est entré dans le portail de transfert de la NCAA samedi matin.

Trey Sermon, l’un des plus grands noms de la classe 2017, est sur le point de sortir.

Il y a quelques mois, l’entraîneur-chef Lincoln Riley a révélé que Sermon était absent pour le reste de l’année. Cette décision n’était pas entièrement inattendue, mais elle a conduit à ce qui s’est passé ce week-end.

“Je tiens à remercier tout le monde pour le moment”, a déclaré Sermon sur Twitter.

«J’apprécie toutes les bénédictions et opportunités que j’ai reçues. Aux entraîneurs, aux entraîneurs, aux fans et à mes coéquipiers, je chérirai toujours mon temps ici et je suis reconnaissant pour tout ce qui a été fait pour moi. “

pic.twitter.com/3wMjAmYE5H

– Trey Sermon (@treyera) 14 mars 2020

Malgré les paroles aimables, Sermon a fini avec les Sooners.

«Après mûre réflexion, j’ai décidé d’accéder au portail de transfert en tant que transfert diplômé.»

Avant de se blesser l’année dernière, Sermon affichait les meilleurs chiffres de sa carrière. Il faisait en moyenne 7,1 verges par course et avait couru pour 385 verges et quatre scores.

Bien que de nombreux programmes aient été mentionnés comme candidats potentiels aux services de Sermon, l’Ohio State figure parmi les favoris.

