Le Russe Rubliov accepte de disputer le titre dans le combat de tennis d’Adélaïde

Adélaïde, Australie, 17 janvier (Presse latine) Le Russe Andrei Rubliov a résisté aujourd’hui aux bons services du Canadien Felix Auger-Aliassime et l’a battu en demi-finale du tournoi de tennis de cette ville pour accéder au différend sur le titre.

Rubliov, troisième tête de série et numéro 18 du classement professionnel, a dépassé le deuxième favori du concours avec des partiels de 7-6 (7/5), 6-7 (7/9) et 6-4.

L’Européen a réalisé 13 points par direct contre les 34 de l’Américain, a eu une efficacité de 61% au coup d’envoi, moyenne similaire à son rival, et a remporté 75% des unités avec le premier service, un match légèrement dépassé par Auger-Aliassime (77%).

Ce paramètre s’est amélioré avec le deuxième service (63 pour cent contre 50) et a fait quatre des 18 occasions de pause contre les deux réalisées par les défaites en 17 occasions.

Demain, le Russe affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris, qui a surpassé l’Américain Tommy Paul dans l’autre demi-finale avec 6-4, 6-7 (3/7) et 6-3 partiels.

Dans la foire féminine, l’Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondial, et l’Ukrainienne Dayana Yastremska disputeront la finale.

Barty a battu Danielle Collins dans l’avant-dernier tour, non sans difficultés et après près de deux heures de jeu, 3-6, 6-1 et 7-6 (7/5), et Yastremska a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de sixième série, avec des buteurs 6-4 et 7-6 (7/4).

L’Australienne, qui a remporté la dernière édition de Roland Garros, aspirera à son huitième titre de la Women’s Tennis Association, tandis que Yastremska recherchera son quatrième sceptre.

Le concours d’Adélaïde, l’un des derniers préparatifs de l’Open d’Australie, du lundi au 2 février, est disputé sur une surface dure et distribue des points pour l’échelle professionnelle.

mem / am

.