Le Salvador proclame le champion de la Ligue après sa suspension par Covid-19

Le Sports Eleven il a été proclamé champion de la Ligue d’El Salvador à mi-parcours de la saison. Ce qui précède a été défini ainsi dans l’intention de arrêter complètement le football Amérique centrale après la menace mondiale qui signifie COVID-19.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Avec seulement 11 dates contestées, le président de la Fédération salvadorienne de football, Hugo Carrillo, décerné le championnat à Sports Eleven. Il est à noter que le club en question a clôturé le tournoi comme leader après la récolte de 20 unités, un de plus qu’El Vencedor, deuxième général.

#DERNIÈRE HEURE

Position officielle du Comité Exécutif FESFUT pour une pandémie nationale COVID19

Lien tthttps: //t.co/w2kGAuDZYT#QuedateEnCasa #TuSaludEsPrimero # AlertCOVID19SV

– FESFUT (@fesfut_sv) 20 mars 2020

“A partir du 20 mars, il y aura football au Salvador annulé. Dans le cas de la Major League, Sports Eleven est le champion de la Clausura 2020 ″, condamné Hugo Carillo une fois le tournoi terminé.

Cette initiative aurait été provisoirement analysée aura lieu en Liga MX et, ainsi, proclamer champion au chef général Croix Bleue. Cependant, Robert Dante Siboldi assuré que l’ensemble de ciment veut gagner le championnat via le sport, et non par l’administration. En outre, le titulaire du Liga MX Enrique Bonilla il a déjà vidé l’option.

SERONT-ILS EN MESURE DE GARDER LE TEMPS APRÈS L’ARRÊT DE LA LIGUE? 🧐

Robert Dante Siboldi a parlé du bon moment que traverse Cruz Azul dans cette Clausura 2020, en précisant que la mentalité a été vitale pour les bons résultats🚂https: //t.co/7YvLqkqnth pic.twitter.com/JJ7bZ2Rd2P

– Claro BRAND (@MarcaClaro) 20 mars 2020