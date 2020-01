Le Salvador rêve de répéter l’or en Amérique centrale au baseball

12 janvier 2020, 10:46 San Salvador, 12 janvier (Prensa Latina) Les amateurs de baseball au Salvador rêvent de répéter la couronne d’Amérique centrale a remporté une journée comme aujourd’hui, il y a 30 ans, au milieu de la guerre civile et contre des rivaux plus historiques .

Vendredi 12 janvier 1990, le neuvième mené par son compatriote Jorge Elías Bahaia a battu l’équipe alors puissante du Nicaragua 5-4 pour remporter l’or aux IVes Jeux d’Amérique centrale, disputés au Honduras.

Trois décennies après ce jalon, plusieurs protagonistes de cet exploit ont été honorés par le Comité olympique d’El Salvador et la Fédération nationale de baseball, entre anecdotes, nostalgie et rêves de retour au sommet.

Soit dit en passant, le prochain événement régional aura lieu l’année prochaine à Santa Tecla, un bastion du baseball dans ce pays d’Amérique centrale, et l’aspiration est de gagner à domicile, plus que possible à en juger par les résultats récents.

Carlos ‘El Cipote’ Avilés, entraîneur physique de ces champions, a évoqué l’intégrité et la livraison des joueurs, dont le triomphe sur le Nicaragua a ratifié que “ le ballon est rond, mais il vient dans une boîte carrée ”.

En fait, l’équipe de cuscatleca a ensuite été confiée à la Vierge de Suyapa pour leur permettre de consommer le quasi-miracle de vaincre une équipe à la deuxième saison mondiale, avec des personnalités comme Nemesio Porras.

Dans le récent hommage étaient l’antéaliste Oscar Ruiz, le receveur Vladimir Acosta, l’entraîneur et joueur Cirilo Errington, l’initialiseur Alberto ‘Chele’ Valdivieso et Rubén ‘Bicho Ben’ Rosales, qui ont fait la dernière sortie.

“Nous travaillons tous pour la médaille, Dieu en donne d’abord une autre, aujourd’hui les nouvelles générations doivent travailler dur, transmettre le terrain et assimiler les conseils donnés par leurs entraîneurs”, a expliqué Errington.

Le Salvador a une petite ligue semi-professionnelle renforcée par des talents dominicains, vénézuéliens et colombiens, qui ont réuni l’année dernière une équipe nationale qui a remporté un match pour l’équipe nationale cubaine en une série de trois.

mem / cmv

.