Le saut de Jayson Tatum témoigne de la patience de Danny Ainge

Jayson Tatum a confirmé dimanche ce que nous avons vu tout au long de cette saison: il a fait un bond en avant dans sa troisième saison NBA, écartant toutes les préoccupations de tout le monde concernant le troisième choix global 2017 après un sous-pair 2018-19.

Contre les redoutables Lakers de Los Angeles, il a récolté 41 points (manquant seulement huit de ses 20 tirs et trois de ses sept à distance), battant presque les prétendants de LeBron James dans un match sans Kemba Walker dans une défaite de 114-112.

Il était si impressionnant que James est allé sur Instagram pour l’appeler “Jeune Roi” dans un post dans lequel il a dit que Tatum était “un PROBLÈME ABSOLU”.

Tatum mérite tous ces éloges et plus encore. C’est aussi le bon moment pour faire l’éloge du directeur général des Celtics, Danny Ainge. Il y a plus d’un an, je me demandais si Ainge avait finalement gâché le commerce avec les Brooklyn Nets qui avait donné aux Celtes la possibilité de repousser Tatum et Jaylen Brown, et le choix qui les aiderait à faire affaire avec Kyrie Irving. Nous savons tous comment le commerce Irving s’est avéré, et Ainge n’a jamais utilisé tous ses autres jeunes actifs pour acquérir un joueur comme Paul George ou Anthony Davis (contre qui Tatum a bien joué dimanche).

Mais Ainge est resté patient. Et cette patience a payé. Il a décidé d’attendre que Tatum gagne une troisième année de confiance et que Brown prouve qu’il valait beaucoup d’argent. Ainge a dû voir qu’Irving n’était pas la bonne personne et que Walker l’était. Il s’est même accroché à Marcus Smart, qui pourrait être un bon jeton d’échange, mais est plutôt un joueur à double sens précieux avec la capacité de transformer une série éliminatoire.

Le résultat? Oui, les Celtics ne sont sans doute pas dans le palier supérieur des prétendants à la NBA, mais ils sont un dangereux cheval de bataille, la troisième tête de série actuelle de l’Est qui pourrait faire du bruit en séries éliminatoires. À long terme, ils ont un noyau qui pourrait continuer à avancer, leur donnant les «trois grands» dont les équipes de la NBA ont envie.

Il s’avère que vous n’avez pas besoin de suivre la même méthode de création de cookies pour constituer une équipe. Ainge a attendu, et maintenant il a une équipe sur le point d’être vraiment dangereuse, à la fois en séries éliminatoires et sur la route.

