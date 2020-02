Le sauteur de LeBron James a été installé de manière complexe sur 4 trimestres

Dans la victoire des Lakers contre les Celtics, LeBron James a raté un lancer franc à moins d’une minute de la fin. Le fait que LeBron se débat parfois à la rayure est l’une des choses les plus déroutantes de sa carrière. Et avec cette miss, le résultat du jeu aurait pu être attribué à ce problème bizarre qui le tourmente depuis près de deux décennies.

Ensuite, les Lakers ont récupéré le ballon et LeBron a reculé Jaylen Brown sur le bloc droit, a souri et a frappé un fadeaway de retournement pour mettre les Lakers en tête.

Le tir a été formidable en soi – pour le fait qu’il a mis les Lakers définitivement, et pour le petit sourire complice de LeBron. Mais après le match, il a expliqué une autre dimension fascinante du fadeaway: sa décision n’était pas instinctive, mais le résultat de la façon dont il avait attaqué Brown tout au long du match. LeBron avait installé son défenseur depuis le début:

«Je l’avais installé toute la nuit avec le dos vers le bas jusqu’à l’étape de chute jusqu’à la ligne de base… Je me suis dit qu’il allait s’asseoir dessus en pensant que je le réessaierais. Je suis allé vers le bas, j’ai donné un peu de Dream Shake à la ligne de base et j’ai pu m’ouvrir au milieu et obtenir mon fadeaway. »

Lorsque LeBron a donné à Brown le Dream Shake, Brown s’est figé. La star des Celtics s’attendait à ce passage à la ligne de base, et au moment où il a réalisé que LeBron faisait autre chose, il était trop tard. Il avait abandonné trop d’espace. Brown a perdu ce moment critique parce qu’il avait trop bien lu le jeu de LeBron, ce qui le rend vulnérable à la surprise. Ou plutôt, LeBron a conditionné Brown à s’attendre à une chose afin qu’il puisse sortir l’inattendu pour battre les Celtics.

Bien sûr, LeBron ne peut se vanter que parce que les Lakers ont gagné. S’il n’avait pas réussi, toutes ces étapes de chute auraient été vaines. Mais son explication du tir indique une qualité de basket-ball professionnel qui rend les dernières minutes du jeu si excitantes.

En regardant la NBA, on peut avoir l’impression que les trois premiers trimestres n’ont pas autant d’importance que le quatrième, lorsque le temps est précieux et que le désespoir de la victoire est plus grand. Il est vrai que les autres quartiers n’ont généralement pas l’intensité du quatrième, mais dire qu’ils n’ont pas d’importance, c’est à quel point le basket-ball peut être exhaustif.

«Exhaustive», en ce sens que dans chaque match, en particulier ceux aussi intenses que la rivalité Lakers-Celtics, un joueur doit retirer la plupart de ses mouvements pour battre des défenseurs concentrés et motivés. Dès le coup d’envoi, une sorte de jeu d’échecs commence, dans lequel les grands joueurs passent par leur arsenal de compétences et les défenseurs y réagissent. Si un coup échoue, l’attaquant essaie un autre la prochaine fois sur le court. Si le suivant échoue, alors peut-être que la correspondance est modifiée et le cycle se répète. Avoir plus de 100 possessions par jeu signifie avoir à être constamment créatif pour générer des points.

Ce processus exhaustif culmine dans les dernières étapes du quatrième, mais l’importance de ces autres trimestres est illustrée par LeBron. C’est de découvrir ce qui peut et ne peut pas réussir contre un adversaire pour créer les meilleures chances de succès à la fin.

Les meilleurs joueurs n’attaquent pas simplement instinctivement dans ces premiers trimestres, mais construisent plutôt une histoire pour savoir comment terminer le jeu. Chaque coup prépare le suivant. Certains mouvements sont supprimés, d’autres sont enregistrés et d’autres sont des leurres. Tout comme aux échecs, dans lesquels chaque mouvement est effectué dans une vision de la fin de partie, les plus grands joueurs de basket-ball ont toujours une vision d’avance.

Les Lakers ont battu les Celtics sur un tir que LeBron avait enregistré pour le bon moment. Il n’y avait aucune garantie que le temps viendrait, mais LeBron s’y préparait quand même. Brown a fait tout ce qui pouvait lui être demandé. Il a été victime de quelque chose qu’il n’a pas vu venir, et un rappel que rien de ce qui se passe dans ces grands moments n’est entièrement indépendant. Ils sont façonnés à partir des nombreux petits conflits qui les ont précédés. Ce ne sont pas seulement des athlètes supérieurs, mais des esprits supérieurs.