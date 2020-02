Le scandale de la tricherie des Astros s’aggrave et leurs excuses sont faibles

Il n’y a aucune raison de croire quoi que ce soit que disent les Astros de Houston à ce stade. L’une des meilleures équipes de baseball est également la plus méprisable. Les Astros sont une étude orgueilleuse, seulement enhardie par un rapport sur leur tricherie par la Major League Baseball, qui s’avère avoir été conçu plus pour balayer ce scandale sous le tapis que pour punir l’équipe.

Le premier jour du camp d’entraînement printanier des Astros, un mois complet après que la MLB a suspendu le manager et le directeur général du club, a coûté à l’équipe quatre choix de draft et a infligé une amende de 5 millions de dollars, les joueurs actuels de Houston se sont finalement excusés. Ces excuses ont pris la forme de deux brèves déclarations préparées par Alex Bregman et Jose Altuve. La paire a parlé pendant un total de 90 secondes.

Même le nouveau manager Dusty Baker, qui n’a pas participé à ce scandale mais est utilisé par les Astros comme un bouclier de crédibilité, a lu un communiqué. Mais la vedette était le propriétaire Jim Crane, un homme insensible à la responsabilité personnelle.

“Notre opinion est que cela n’a pas eu d’impact sur le jeu”, a déclaré Crane concernant le système de vol de panneaux. “Nous avions une bonne équipe, nous avons gagné les World Series, et nous allons en rester là.”

Crane moins d’une minute plus tard: “Je n’ai pas dit que cela n’avait pas d’impact sur le jeu.”

Le ton de la conférence de presse des Astros était celui de la provocation et des déclarations de vanille entraînées par les relations publiques déguisées en excuses. Mais il n’y avait pas de remords, ce qui est remarquable étant donné que l’équipe avait littéralement un mois pour formuler un plan de contrition.

Là encore, c’est la même chose pour le cours des Astros, qui ont complètement gâché l’incident détestable de Brandon Taubman en octobre, ont mal géré les retombées du geste raciste de Yuli Gurriel lors de la série mondiale de 2017 et ont interdit un journaliste du clubhouse en 2019 en violation de la convention collective.

La chose la plus pratique pour les Astros et pour MLB serait que cette histoire disparaisse, mais le soulagement du scandale ne semble pas se profiler. L’équipe aimerait beaucoup faire référence aux suspensions et licenciements du manager A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow comme dernier mot sur la question. Ils ne se considèrent certainement pas comme coupables.

“Je ne pense pas que je devrais être tenu responsable”, a déclaré Crane jeudi.

Crane, dont la société Eagle USA en 2001 est parvenue à un accord avec la Commission de l’égalité des chances en matière d’emploi pour payer 8,5 millions de dollars pour discrimination à l’encontre des employés afro-américains, hispaniques et femmes (un montant réduit par la suite à 2,5 millions de dollars en appel), n’est pas étranger aux réprimandes édentées . Il a acheté les Astros, une franchise estimée actuellement à 1,775 milliard de dollars, pour 680 millions de dollars en 2011. Crane lui-même vaut 1,3 milliard de dollars, donc l’amende de 5 millions de dollars imposée par MLB – le maximum autorisé par la constitution du baseball – n’était qu’une baisse de le seau.

Le commissaire est embauché par les propriétaires de la MLB, alors bonne chance en pensant que toute future amende contre eux aura un impact significatif. Ce que le commissaire peut faire, c’est imposer des sanctions aux personnes directement impliquées, et chaque jour, il devient de plus en plus clair que Manfred a terriblement échoué à cet égard.

«Nous avons le droit de discipliner les joueurs en ce moment. Je suis absolument convaincu de ce fait “, a déclaré Manfred aux journalistes lors des réunions des propriétaires de baseball. “Nous avons pris une décision dans l’enquête de Houston que pour que nous puissions obtenir les faits dont nous avions besoin, quelqu’un devait obtenir l’immunité.”

Les joueurs ont obtenu l’immunité dans les deux enquêtes, mais n’étaient pas les seuls à s’en sortir à la légère.

Un rapport de Jared Diamond au Wall Street Journal détaille comment le front office d’Astros, sous Luhnow, a conçu une application appelée «Codebreaker» pour décoder les signes des capteurs opposés. Manfred a écrit à ce sujet à Luhnow le 2 janvier, 11 jours avant le prononcé de la sanction organisationnelle par la ligue, malgré l’affirmation du rapport de la ligue selon laquelle il s’agissait d’un stratagème dirigé par les joueurs et ancien entraîneur du banc Alex Cora.

L’article du WSJ, qui impliquait Tom Koch-Weser, directeur des informations préalables d’Astros et Derek Vigoa, alors stagiaire, se lit comme un roman clandestin absurde:

La présentation de Vigoa n’était pas la seule fois où les employés d’Astros disent que Luhnow a été informé de Codebreaker. Koch-Weser, le directeur de l’information préalable des Astros, a déclaré qu’il avait discuté de Codebreaker avec Luhnow lors d’une à trois réunions après la saison 2016.

Koch-Weser a déclaré à la MLB que Luhnow “glousserait” au titre et semblait “excité” à ce sujet. Koch-Weser a également déclaré que Luhnow entrait parfois dans la salle vidéo des Astros pendant les matchs sur la route et faisait des commentaires tels que “Vous les gars Codebreaking?”

Luhnow a nié les comptes de Koch-Weser.

En plus de Koch-Weser et Vigoa, l’assistant spécial Kevin Goldstein aurait été envoyé par Jeff Passan d’ESPN en août 2017 pour avoir envoyé un e-mail demandant aux scouts de l’aider dans le processus de vol de pancartes:

Goldstein, qui n’a renvoyé aucun message sollicitant des commentaires, a écrit dans l’e-mail: «Une chose en particulier que nous recherchons est de ramasser des panneaux sortant de la pirogue. Ce que nous recherchons, c’est ce que nous pouvons voir, comment enregistrer les choses, si nous avons besoin de caméras / jumelles, etc. Alors allez au jeu, voyez ce que vous pouvez [or can’t] faire et rendre compte de vos conclusions. “

Cet e-mail a également été rapporté par Ken Rosenthal et Evan Drellich dans The Athletic, quatre jours après leur premier rapport sur le stratagème de vol de pancartes de Houston qui avait commencé l’enquête MLB.

Pourtant, malgré le courrier électronique du Goldstein et la connaissance de la MLB, selon le Wall Street Journal, d’au moins deux courriels de Koch-Weser à Luhnow au sujet du vol de pancartes, Manfred n’a suspendu aucun autre membre du front office, mais Luhnow (Taubman a également été suspendu pour un an). , mais pour sa conduite sexiste après l’ALCS 2019 plutôt que la tricherie).

Koch-Weser est toujours employé en tant que directeur des informations préalables des Astros, Goldstein reste un assistant spécial du directeur général (maintenant James Click) et Vigoa est maintenant le directeur principal des opérations d’équipe de Houston.

«Le chef de ce département a été licencié. J’ai eu un peu de temps pour revoir le département, et il y aura des changements là-dedans », a déclaré Crane jeudi. “Le commissaire a dit qu’il n’allait pas tenir les gens de niveau inférieur responsables, et je suis d’accord avec cela.”

Le directeur général James Click, au cours de sa première semaine de travail, a été évasif lorsqu’il a été questionné sur des informations faisant état de tricherie de la part des membres actuels du front office des Astros, déclarant: «Tout nouveau directeur général qui viendrait voudrait avoir une vue complète des opérations de baseball le personnel, tout le personnel. “

Le nouveau directeur général d’Astros, James Click, interrogé sur Derek Vigoa, Tom Koch-Weser et Alex Cintron et leurs rôles dans le signe du scandale et du futur avec le club pic.twitter.com/OpJEyb0wYm

– Brian McTaggart (@brianmctaggart) 13 février 2020

Le mandat de Luhnow à Houston a été défini par un front office omniscient où l’information était reine et la possibilité de donner une valeur à chaque aspect de l’organisation. L’idée qu’il n’était pas au courant d’un stratagème aussi élaboré, sinon intimement impliqué, est risible, mais la déclaration officielle de Luhnow en réponse à sa suspension et à son licenciement ultérieur par les Astros était provocante, insistant sur le fait que “je ne suis pas un tricheur” et “je l’ai fait”. je ne sais pas si les règles étaient enfreintes.

Sûr.

Mike Elias, directeur général des Orioles de Baltimore, était directeur général adjoint de Luhnow en 2017. Lorsqu’il est parti pour Baltimore en 2018, Elias a amené avec lui le directeur des sciences de la décision d’Astros, Sig Mejdal. Naturellement, Elias souhaite se distancer autant que possible du scandale.

“Je suis convaincu que le groupe qui vient de Houston ne sera pas lié ou impliqué dans la situation de vol de panneaux à Houston”, a déclaré Elias aux journalistes lors du fan festival des Orioles le week-end dernier.

Il y a une raison pour Elias d’être confiant que cette connexion ne sera jamais établie officiellement. La Ligue majeure de baseball a démontré qu’elle ne poursuivrait rien à moins que ses pieds ne soient mis au feu. Il leur a fallu deux ans pour enquêter de manière approfondie sur les Astros, et ce n’est qu’après qu’un joueur (Mike Fiers) a rendu public le stratagème. Le rapport de Manfred a fait tout son possible pour éviter de blâmer le front office. Maintenant, nous savons que le front-office de Houston était intégralement impliqué, et il est difficile de croire que MLB ne l’a pas fait.

L’ancien manager d’Astros Hinch, suspendu et licencié pour ne pas avoir empêché le vol du panneau électronique en 2017, a été interrogé sur de nouvelles allégations selon lesquelles les Astros auraient utilisé des buzzers en 2019 dans une interview sur le rachat avec MLB Network.

“Nous avons fait l’objet d’une enquête pendant trois mois, et le bureau du commissaire a mené une enquête aussi approfondie que tout le monde pouvait imaginer”, a déclaré Hinch. “Je le crois.”

Hinch n’a pas nié, se référant plutôt à la réponse de MLB disant qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour étayer l’utilisation de dispositifs portables.

Les Astros étaient autrefois considérés comme une réussite, l’incarnation d’un esprit d’équipe réfléchi et les affichistes pour la pointe de l’analyse du baseball. Mais cette pointe analytique semble avoir emporté avec elle une pointe nette de mépris, qui empêche encore aujourd’hui l’organisation de montrer le moindre signe de contrition. En abdiquant leur responsabilité collective dans ce scandale, les Astros sont devenus le méchant du baseball, et ils semblent de plus en plus dignes de ce titre au fil des jours.