Le scandale des Astros a-t-il changé notre façon de penser à Yu Darvish et Clayton Kershaw?

Le 31 octobre 2017, les Dodgers de Los Angeles rentraient chez eux pour affronter un match d’élimination en World Series. L’équipe venait de perdre deux des trois matchs à Houston, y compris une défaite sauvage de 13-12 lors du match 5 en manches supplémentaires qui semblait appartenir aux Dodgers du saut. Los Angeles a survécu au match 6 pour égaliser la série, ouvrant la chance de remporter le titre pour la première fois en 29 ans devant leur public. Bien qu’il ait connu le pire début de sa carrière professionnelle lors d’une catastrophe du match 3, Yu Darvish a reçu le ballon de Dave Roberts, une décision qui allait hanter les fans des Dodgers.

Darvish a cédé un double à George Springer sur le troisième lancer du match. Huit pas plus tard, les Astros ont progressé de deux points. La prochaine fois que Springer est monté au but dans la manche suivante, avec deux retraits et un homme au troisième, il a envoyé un entraînement de ligne stridente vers les tribunes du champ central gauche. Juste comme ça, les Dodgers étaient en baisse de cinq, et la nuit de Darvish était terminée.

Après que Brandon Morrow eut terminé le cadre, Clayton Kershaw prit les rênes. À la suite de cette défaite en prolongation trois jours seulement auparavant, au cours de laquelle Kershaw a accordé six points en 4 2/3 manches, le gaucher a retiré le camp dans l’ordre. Il a ensuite effectué trois autres manches de blanchissage, accordant seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles. Mais d’ici là, le mal était déjà fait. Les Astros ont remporté le match 5-1 pour terminer la série et remporter le trophée du commissaire devant une foule de plus de 54 000 fans au Dodger Stadium.

Vous pouvez probablement dire où cela va.

Un rapport de The Athletic en novembre dernier a révélé que Houston avait utilisé une combinaison d’équipements électroniques et de poubelles pour relayer les signes des équipes adverses à ses frappeurs lors des matchs à Minute Maid Park pendant la saison régulière de 2017. L’enquête ultérieure de la MLB a révélé que le programme avait été appliqué tout au long des séries éliminatoires et que, même si la détonation des poubelles s’était arrêtée en 2018, les Astros ont continué à utiliser la vidéo de leur salle de rediffusion pour décoder et transmettre les signaux des receveurs. Pitching carrières, salaires, temps de service – la liste continue pour tous les effets potentiellement néfastes que le signe des Astros a eu sur le baseball pendant la saison 2017 et au-delà, mais personne ne l’a ressenti sur une scène plus grande que les Dodgers de Los Angeles dans ce monde Séries.

On ne sait pas exactement combien de dégâts les Astros ont causés en volant des signes aux équipes adverses, car nous ne savons pas exactement quels jeux en ont été directement affectés, ni même à quel point le système s’est avéré efficace pour une équipe qui était déjà sans aucun doute talentueuse. Demandez autour de vous et vous entendrez des opinions divergentes sur la question, mais dans tous les cas, les fans, les médias et les joueurs conviennent à l’unanimité que les efforts que Houston a faits pour gagner un avantage étaient à la fois mauvais et nuisibles à l’intégrité du sport. Les nouvelles soulèvent maintenant des questions sur la qualité de cette équipe titre et si toutes les distinctions obtenues ont encore du mérite. Cette pièce de métal appartient peut-être encore aux Astros, mais l’héritage de cette série et ceux qui y ont joué seront à jamais remis en question. Pour les Dodgers, cela ne s’applique peut-être à personne de plus que Yu Darvish et Clayton Kershaw.

Au lendemain des World Series 2017, les fans des Dodgers et les médias ont convenu qu’un seul joueur était en grande partie responsable de la perte dévastatrice de Los Angeles: Darvish. Le droitier japonais a affiché une MPM de 21,60 en deux départs, ne durant que 1 2/3 manches chacun, les départs les plus courts de sa carrière.

Bill Plaschke, chroniqueur au Los Angeles Times depuis 1996 et panéliste de longue date sur ESPN Around the Horn, était l’un des nombreux critiques du lanceur à l’époque. Dans une chronique de janvier 2018 sur Darvish, qui était alors agent libre, Plaschke a écrit: «[Dodgers executives] Andrew Friedman et Farhan Zaidi sont complètement fous s’ils pensent qu’il est possible que Yu Darvish soit autorisé à porter à nouveau l’uniforme des Dodgers. »

“Pour entrer dans le match 3 et avoir ce qui lui est arrivé, nous l’avons immédiatement appelé effrayé, nous l’avons appelé faible”, a déclaré Plaschke lors d’une interview téléphonique le mois dernier. “Darvish était le méchant numéro un à mes yeux dans cette série de L.A.”

Ce qui était le plus surprenant à propos de ces deux départs de la Série mondiale, c’est que Darvish – qui avait été envoyé chez les Dodgers dans un échange avec les Rangers du Texas cette saison-là – avait bien avancé avant. Lors de ses trois derniers départs de la saison régulière, il a affiché une MPM de 0,47 sur 19 1/3 de manches, retirant 21 frappeurs sur une seule marche. Dans les deux premiers tours des séries éliminatoires, il a remporté des victoires dans ses deux départs, accordant seulement deux points en 11 1/3 de manches tout en retirant 14 frappeurs et en n’autorisant qu’une seule marche. Mais dans le match 3, en jouant à Minute Maid Park lors de son premier départ des World Series, quelque chose a changé pour Darvish.

“Je pensais qu’il n’était pas prêt pour le moment, et c’est ce que nous avons écrit”, dit Plaschke. “En fait, il était peut-être prêt, mais les Astros étaient encore plus préparés.”

Que ce soit à cause du vol de panneaux ou non, les frappeurs d’Astros voyaient tout ce que Darvish jetait. Non seulement c’était la première fois de sa carrière qu’il ne réussissait pas à se faire barrer lors d’une sortie, mais Darvish n’a réussi qu’une seule frappe swing en 49 emplacements, dont 23 sliders ou cutters. Darvish mène tous les lanceurs qualifiés de l’histoire de la MLB en retraits au bâton par neuf manches (11.1).

Il est impossible de dire si la performance brutale de Darvish était due au vol des signes des Astros, aux balles de baseball, aux nerfs ou, probablement, à une combinaison de tous. Peu de temps après la fin de la série, des rapports ont commencé à émerger sur la façon dont Darvish aurait pu faire basculer ses lancers dans la série mondiale, permettant aux frappeurs d’Astros de sauter sur lui sans avoir besoin de voler des signes.

“Nous avons eu des conversations à ce sujet avec Yu, en essayant de le préciser”, a déclaré Dave Roberts à propos des rapports lors des réunions d’hiver de 2017. “De toute évidence, nous n’avons pas réussi. Je pense qu’il y a quelque chose à cela, mais il y a aussi beaucoup plus, pour moi, à l’exécution. »

Et pourtant, dans une interview à Sports Illustrated Now avec Alex Bregman fin 2017, le troisième joueur de base d’Astros a réfuté l’idée que Darvish était coupable de cela:

SI: Et, bien sûr, le pitch slider pour Yu Darvish est vraiment l’un des plus meurtriers. Soyez honnête, les a-t-il fait basculer un peu?

Bregman: Non, il ne l’était pas. Eh bien, pas à notre connaissance.

SI: «Parce que vous connaissez l’histoire, c’est que Carlos Beltrán, son ancien coéquipier, vous a peut-être donné le heads-up: qu’il bouge un peu sa main quand c’est une balle qui se casse, et il ne le fait pas quand c’est une balle rapide.

Bregman: Vous voyez, nous ne le savions pas. Je souhaite que nous aurions. Maintenant, Beltrán est le meilleur du secteur dans ce domaine; il est le meilleur du baseball pour trouver différents conseils.

Bien sûr, Bregman vient peut-être d’être en désaccord avec ses coéquipiers, mais il semble significatif que la star d’Astros se prononce contre le renversement du terrain de Darvish avec peu à gagner. Même aujourd’hui, avec les détails du signe des Astros qui se dérobent dans le public, Darvish lui-même ne sait pas si ses luttes étaient en grande partie dues à des pourboires ou à la tricherie de Houston.

Quelle que soit la source de la performance désastreuse de Darvish dans le match 3, la perte reste la même, et il n’y avait aucun signe à blâmer au Dodger Stadium dans le match 7. La révélation d’un avantage injuste ne peut pas changer l’issue de la série, et elle peut ‘t changer l’impact immédiat que la perte a eu sur la carrière de Darvish. Une victoire des Dodgers dans ce Fall Classic pourrait avoir altéré le libre arbitre imminent de Darvish pendant la saison morte, et l’a sauvé du contrecoup d’une base de fans qui le désignait comme le bouc émissaire de la série ou le contrôle accru auquel il a été confronté dans les années qui ont suivi.

«C’est la chose qui se perd dans tout cela: plus important qu’un an, une saison ou un octobre, c’était leur carrière et leur héritage», explique Plaschke. “Ils ne récupéreront jamais cela. Darvish ne jouera plus jamais à Los Angeles, et il ne sera plus jamais acclamé à Los Angeles. Ce moment, ce moment, a été perdu pour toujours. »

En ce qui concerne Kershaw, la nouvelle du signe des Astros dérobant davantage brouille ce qui était déjà un héritage compliqué. Le natif du Texas a longtemps été considéré comme le plus grand lanceur de sa génération: huit apparitions All-Star, un Gold Glove Award, cinq titres ERA, trois Cy Young Awards, un MVP et la très convoitée mais rarement réalisée Triple Crown. Mais son histoire d’après-saison a été une autre histoire.

Jon Weisman, fondateur de Dodgers Thoughts et auteur de plusieurs livres, dont Brothers in Arms: Koufax, Kershaw et The Dodgers’s Extraordinary Pitching Tradition, écrit sur les Dodgers depuis des décennies et a suivi la carrière de Kershaw aussi étroitement que quiconque.

“Il y a une raison pour laquelle j’ai mis Koufax et Kershaw dans le titre du livre et sur la couverture”, a récemment déclaré Weisman au téléphone. “Ils sont 1 et 1A dans l’histoire de Dodger en termes de stature, en ce qui me concerne.

“Kershaw a absolument eu l’occasion de se consolider en tant que lanceur suprême de l’histoire de Dodger, même avec – ou peut-être même surpasser – Koufax”, a poursuivi Weisman. “La seule chose qui manquait, c’est le titre des World Series.”

Avant et après cette série mondiale 2017, Kershaw n’a pas réussi à maintenir sa domination de la saison régulière en octobre à maintes reprises. Les Dodgers ont subi des pertes de fin de saison derrière Kershaw dans les NLCS 2013, NLDS 2014, NLCS 2016 et 2018 World Series. En octobre dernier, Kershaw a effectué un arrêt lors de la défaite décisive de la série contre les éventuels champions nationaux dans la NLDS.

“Le récit négatif contre lui est si puissant que je ne sais pas ce qui le change jusqu’à ce qu’il remporte une série mondiale, même avec cette connaissance”, explique Weisman de Kershaw à la suite du scandale de la triche. «Il est fondamentalement un lanceur de .500, dans un sens old-school, en séries éliminatoires contre la meilleure compétition du monde. Il a eu des départs dominants. Et pourtant, ceux-ci sont complètement oubliés, complètement ignorés chaque fois que quelque chose ne va pas. »

Dans les World Series 2017, Kershaw avait en fait une performance dominante dans le match 1 au Dodger Stadium, qui lui a permis d’accorder seulement trois coups sûrs et un point mérité en sept manches, retirant 11 frappeurs. Et dans le match 5, Kershaw roulait à travers les trois premières manches, retirant l’équipe dans l’ordre dans chaque image.

La quatrième manche a été le point tournant pour Kershaw et l’attaque de Houston. Carlos Correa a doublé dans une course, et Yuli Gurriel a frappé un circuit de trois points au coup sûr suivant pour égaliser le score. Après que les Dodgers ont repris la tête et que Kershaw ait pris deux retraits rapides pour commencer la prochaine manche, il a parcouru des frappeurs consécutifs, qui marqueraient le coup de circuit de José Altuve après la sortie de Kershaw.

Dans le cinquième match, Kershaw a terminé avec plus de marches (trois) que de retraits au bâton (deux) pour la première fois depuis 2010 et a forcé le moins de coups et de ratés (quatre) depuis 2012, selon Tom Verducci de SI. En 51 curseurs et courbes au total, Kershaw n’a pas créé une bouffée.

Clayton Kershaw a lancé 51 curseurs et courbes au total, par Verducci ici, et n’a obtenu aucun swing et aucun raté. Clayton flippe Kershaw. Sa courbe. Allons. pic.twitter.com/5MK0ZHcG60

– Alec Lewis (@alec_lewis) 25 février 2020

Kershaw a parlé à Verducci le mois dernier, et bien qu’il ait condamné la tricherie des Astros, il n’avait aucun intérêt à examiner l’impact que cela a eu sur sa performance, prenant la responsabilité de cette perte du match 5: «Je viens de perdre un peu mon commandement là-bas dans le quatrième manche, et c’est tout ce qu’il a fallu. Je sais que c’était un curseur, mais il doit être resté en place parce qu’il a mis un très bon swing dessus. »

Tout comme avec Darvish, il n’y a aucun moyen de vraiment savoir à quel point le signe des Astros volé a joué dans l’incapacité de Kershaw à détenir des pistes distinctes de quatre et trois points dans un jeu qui a servi de point d’inflexion de la série. Il convient de noter que la seule défaite que les Astros ont concédée à domicile en séries éliminatoires de 2017 était prise en sandwich entre le match 3 et le match 5 des World Series, un match dans lequel Alex Wood a pris un bon départ et Houston n’a réussi que deux coups sûrs en 6-2. perte. Si Darvish et Kershaw n’ont tout simplement pas bien joué à Houston, signez le vol ou non, le crédit en grande partie dû aux frappeurs Astros pendant ces matchs est injustement diminué par la tricherie. Une belle ironie en ne sachant pas à quel point le signe volé était efficace pour les frappeurs de Houston est la possibilité que cela aurait pu être aussi dommageable pour eux que pour les lanceurs adverses.

Cela vous fait encore vous demander si Kershaw a la meilleure chance de prétendre que le championnat insaisissable a été volé cette année-là parce que les Astros ont pris juste assez d’avance pour gagner un match qui nécessitait des manches supplémentaires.

«Kershaw allait toujours faire construire sa statue pour lui de toute façon; il allait toujours être un Dodger pour toujours », explique Plaschke. «Mais ce que cela lui a coûté, c’est sa place dans l’histoire de Dodger. Il a cette seule bague des World Series, qui lui donne de la crédibilité pour le reste de sa carrière. »

L’une des nombreuses honte qui sort de la nouvelle de la tricherie des Astros est qu’il n’y a pas de vraies réponses pour des joueurs comme Yu Darvish et Clayton Kershaw, ou une base de fans des Dodgers attendant toujours la fin de la sécheresse de son titre – seulement plus de questions et rouvert blessures.

Quelques années se sont écoulées et la plupart des joueurs ont changé ou évolué. Darvish pense qu’il va mieux à cause de ces défaites des World Series, et il s’est depuis réinventé, a repris confiance et vient de connaître sa meilleure saison depuis des années. Sauf que maintenant, il lance pour les Cubs. Kershaw a toujours la possibilité de réécrire son histoire d’après-saison à Los Angeles, avec Mookie Betts et un Cody Bellinger amélioré pour le guider, mais il n’est plus le même talent générationnel qu’autrefois, et ses problèmes de dos persistants continueront d’être une préoccupation pour le reste de sa carrière. D’autres Dodgers, comme Kenta Maeda ou Morrow – qui ont tous deux lutté sur le monticule dans le match 5 – jouent maintenant pour d’autres équipes, et Kenley Jansen, qui a abandonné la manche perdante de ce match, est toujours à la recherche d’un titre à Los Angeles. Andre Ethier, un condamné à perpétuité des Dodgers, a joué son dernier match au cours de cette série mondiale de 2017, battant lors de la seule manche de Los Angeles dans le match 7.

«Avant de savoir quoi que ce soit qui soit sorti, ce qui m’a dérangé, c’est que je pense que nous avons joué et fait tout notre possible pour gagner cette série, et ils ont continué à venir, ils ont continué à venir, ils ont continué à venir, et il n’y a rien que nous puissions faire pour arrêter cela », a déclaré Ethier à Weisman le mois dernier. «Je l’ai attribué à une approche incroyable, de grands frappeurs, des gars qui exécutent, des gars enfermés, qui intensifient vraiment leurs matchs.»

Pour une série si proche, il est difficile d’apprendre deux ans plus tard qu’une équipe jouait dans une position désavantageuse, d’autant plus que des équipes se méfiaient de Houston même à l’époque. Le vol de pancartes n’est en aucun cas un phénomène nouveau dans le baseball, et il y a encore des rumeurs et des enquêtes en cours sur des équipes de la ligue utilisant leurs propres méthodes, y compris même les Red Sox 2018, qui ont battu les Dodgers en World Series l’année suivante. Ce sont les longueurs auxquelles les Astros sont allés pour gagner un avantage et le fait qu’ils ont réussi qui rendent cette sensation si sans précédent.

Même à l’approche de la journée d’ouverture, la fin de la conversation autour du scandale du vol de pancartes n’est nulle part en vue. Les joueurs ont pris leurs coups à Houston, les fans ont commencé tôt au printemps à s’entraîner sur ce qui sera sûrement un Shame Tour d’un an, et grâce à Mike Fiers qui siffle quand il l’a fait, nous aurons le luxe rare de regarder comment les équipes réagissent à une liste d’Astros dont le noyau reste en grande partie intact. Les Astros ont été rebaptisés Houston Asterisks par une grande partie de la base de fans de MLB, et ils devront tenir compte du fait qu’ils auraient peut-être perdu tout le crédit qu’ils auraient dû autrement mériter, mais des joueurs dont la carrière a été modifiée et des équipes comme les Les Dodgers 2017 ne se demandent que ce qui aurait pu se produire si ces jeux avaient été joués dans des circonstances différentes. Chaque série a sa juste part de scénarios, mais la tricherie – avec des preuves tangibles pour le prouver – les emmène dans un tout nouveau monde bizarro de fins alternatives.