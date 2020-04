Le scandale du vol de pancartes de la MLB ne se termine pas par un coup, mais par un gémissement

Mercredi après-midi, la Major League Baseball a publié son deuxième rapport d’enquête – et probablement définitif – tant attendu sur l’intersection de la technologie vidéo et du vol illégal de panneaux. Exactement 100 jours après que le commissaire Rob Manfred a sanctionné les Astros de Houston pour avoir utilisé la vidéo en temps réel pour acheminer des informations sur le terrain aux frappeurs, Manfred a amarré les Red Sox de Boston un choix de repêchage de 2020 et a suspendu le manager Alex Cora (qui a quitté le club en janvier après le rapport Astros a été publié) et l’employé de l’équipe JT Watkins à travers les séries éliminatoires de 2020. Watkins se voit également interdire de devenir opérateur de salle de relais à Boston en 2021.

La punition des Astros était sans précédent, et pourtant, même à l’époque, cela semblait un remède insuffisant pour un mauvais comportement qui aurait pu entraîner le premier titre de l’équipe en World Series. Les Red Sox, qui ont détrôné les Astros en tant que champions du monde en 2018, ont reçu une peine moindre pour des crimes moins graves. Par exemple, alors que les Astros communiquaient aux frappeurs sur le terrain qui arrivait dans la mesure du possible, principalement en frappant sur une poubelle à proximité, les Red Sox ne transmettaient ces informations que lorsqu’un coureur était en deuxième base, ou 19,7% du temps, selon au rapport de Manfred. Mais la différence entre les transgressions de Houston et celles de Boston est de degré plutôt que de nature, et à chaque étape du scandale des Astros, une vague de critiques, de frustration et d’embarras jaillissait comme un flotsam d’une poubelle sauvegardée.

Le schéma de frappe était bizarre et scandaleux en soi, et chaque révélation portait un chasseur supplémentaire du rapport de la ligue, manquant ou détournant les détails clés. Le rapport promis depuis longtemps sur les Red Sox était censé être la prochaine chaussure à tomber dans une multitude insatiable de rubberneckers.

Mais maintenant qu’il a, eh bien, il est difficile de s’en soucier. Au cours des deux mois qui se sont écoulés depuis que le propriétaire d’Astros, Jim Crane, a donné un séminaire individuel sur l’embarras d’occasion sous le couvert d’une conférence de presse pour purifier l’air, le monde a pratiquement cessé de tourner. Entre les Astros et les Red Sox, quatre personnes – Watkins, Cora, l’ancien directeur général d’Astros Jeff Luhnow et l’ancien directeur de Houston A.J. Hinch – a été suspendu pour la saison 2020. Avec chaque semaine qui passe, l’idée qu’il y ait même une saison 2020 ressemble de plus en plus à une lueur décroissante d’optimisme. Manfred aurait aussi bien pu interdire à Brigadoon ces quatre hommes pour toute la différence pratique que leurs sanctions finiront par faire.

Même le rapport des Red Sox lui-même est décevant, mais pas d’une manière qui suscite l’indignation immédiate et réflexive. Selon le rapport, Watkins a utilisé la vidéo pour décoder les panneaux des capteurs opposés. Par la suite, les coureurs de la base de Boston, armés des recherches de Watkins, ont informé leurs coéquipiers du terrain à venir. Ceci est dans les règles si et seulement si Watkins – ou celui qui regardait la vidéo – a utilisé des informations de dépistage avancées des jeux précédents, pas une vidéo en jeu.

Sur les 44 joueurs qui ont parlé aux enquêteurs de la MLB, «plus de 30 ont déclaré qu’ils ne savaient pas si Watkins utilisait des flux vidéo dans le jeu pour réviser son travail de décodage de signes avancés. Cependant, un plus petit nombre de joueurs ont déclaré qu’à au moins certaines occasions, ils soupçonnaient ou avaient des indications que Watkins pourrait avoir révisé les informations sur la séquence des signes… grâce à son examen du flux de jeu dans la salle de lecture.

Même cela laisse à interprétation le nombre de joueurs qui portaient des soupçons et la mesure dans laquelle ces soupçons avaient été confirmés. Watkins était-il simplement en train de fournir un filet d’informations corrompues aux joueurs des Red Sox, dont seule une poignée, même soupçonnée, n’était peut-être pas en train de monter? Ou un tiers de la formation de Boston a-t-il sciemment obtenu un avantage grâce à des pratiques illicites de collecte de renseignements, les autres joueurs étant capables de maintenir une feuille de vigne de déni plausible?

Tout aussi contrariant est l’affirmation du rapport selon laquelle Watkins était une sorte d’opérateur de loup solitaire. Il est difficile de croire que ce fonctionnaire des opérations de baseball anonyme et banal n’est pas seulement un gars d’automne pratique pour l’organisation, mais plutôt la seule force propulsive derrière un plan de vol de panneaux qui comprenait des dizaines de joueurs. Pendant tout ce temps, selon le rapport, Watkins a en quelque sorte échappé à l’attention des entraîneurs et des dirigeants de Boston, qui – par les diktats d’une directive de la ligue de 2017 et le précédent établi par les suspensions Hinch et Luhnow – peuvent et devraient être tenus pour responsables simplement conscients de l’activité illicite et de ne pas y mettre fin.

C’est d’autant plus incroyable que Cora est impliquée dans la plus grande controverse sur le vol de panneaux. Au cours de sa seule saison en tant qu’entraîneur du banc de Houston en 2017, Cora aurait été l’une des forces motrices du programme de Houston et n’a été épargné de la discipline en janvier que parce que son comportement avec les Red Sox aurait pu entraîner une peine supplémentaire. Il n’en est rien. La suspension de Cora – théorique, car même s’il y a une saison 2020, il ne s’en sortira pas – n’est que le prix de ses actions à Houston. Avec les conclusions de mercredi, le bureau du commissaire soutient que, malgré le rôle de Cora dans un réseau similaire de vol de pancartes vidéo l’année précédente, le manager était non seulement non impliqué mais également ignorant du groupe de vol de pancartes de Watkins.

Des informations supplémentaires ont rapidement sapé la confiance dans le rapport supposément définitif de janvier sur l’entreprise de vol de signes des Astros. Dans les jours et les semaines à venir, il ne serait pas surprenant que le journalisme indépendant jette également le doute sur un cadrage de l’histoire de Boston avec Watkins-as-Lee Harvey Oswald en son centre.

C’est juste difficile de s’en soucier en ce moment. Pas lorsque la distinction entre le décryptage vidéo légal et illégal est si mince que les joueurs pourraient vraisemblablement bénéficier d’un comportement illégal se produisant à leur insu. Pas quand le public qui se frottait les mains en prévision d’une saison pleine de beanballs et de trash talk est passé à The Last Dance et au draft de la NFL. Et certainement pas avec la crise de santé publique en cours et les ruptures catastrophiques qui en découlent dans l’ordre économique et politique. Nous prions pour les jours où nous avons eu des problèmes aussi mesquins que les Red Sox et les Astros qui trichent au baseball.

Il y a tout juste deux mois, le scandale du vol de pancartes par la MLB ressemblait à la bête la plus menaçante et ingouvernable pour affliger le baseball depuis le rapport Mitchell. Au lieu de cela, c’est ainsi que cela se termine. Pas avec un coup, mais un gémissement.