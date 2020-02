Le scandale sans fin et autosuffisant du vol de signes

Aussi inconcevable que cela puisse paraître au milieu du mois cauchemardesque de la Ligue majeure de baseball, il y a au moins deux façons dont le scandale du vol de pancartes qui consume actuellement la ligue aurait pu être un plus grand désastre pour le sport. Premièrement, le ballon qui est devenu le coup de circuit de Howie Kendrick lors de la septième manche du septième match aurait pu trancher quelques pieds plus loin vers les tribunes au lieu de retentir sur le poteau de faute du champ droit. Et deuxièmement, quatre ou plus des 17 électeurs de la BBWAA qui ont inscrit Alex Bregman des Astros à la deuxième place sur leur bulletin MVP de la Ligue américaine 2019 auraient pu le faire passer en premier.

Si ces choses étaient arrivées, les Astros auraient pu gagner les World Series 2019 et Bregman, au minimum, aurait été le co-MVP de l’AL, faisant de Houston la première équipe à remporter le prix Cy Young, le prix MVP et la recrue de le prix de l’année. Non seulement les Astros – déjà largement vilipendés à la suite du commerce de Roberto Osuna, de l’explosion du clubhouse de l’assistant GM Brandon Taubman et du défilé d’erreurs de relations publiques de l’organisation – ont été démasqués en tant que tricheurs, mais ils auraient été exposés alors qu’ils étaient les champions du monde en titre, se prélassant toujours dans la rémanence de battre les adorables outsiders nationaux. En comptant le titre de Boston en 2018 sous l’ex-Astro Alex Cora, la légitimité des trois dernières World Series aurait été remise en question, et nous aurions passé l’hiver à regarder des images vieilles de plusieurs semaines de certains des mêmes joueurs qui ont participé aux 2017-18 des stratagèmes de vol de pancartes qui piablent sur le monticule du lanceur, pulvérisent du champagne et font un tour de victoire avec du ruban adhésif dans les rues de Houston.

Grâce au poinçon d’embrayage de Kendrick et à l’admiration des électeurs pour Mike Trout, ce pire scénario ne s’est pas tout à fait réalisé. Mais la réalité actuelle du baseball n’est pas loin de cette chronologie la plus sombre. Plus de trois mois après que l’Athletic a signalé que les Astros avaient illégalement volé des signes en 2017, et plus d’un mois après que le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a publié un rapport sur ses conclusions d’une longue enquête, le scandale du vol de signes ne montre aucun signe de fin . Au lieu de cela, il semble faire boule de neige, incitant à une escalade de la guerre des mots menée entre Manfred, les Astros et les joueurs francs de toutes les autres équipes – y compris plusieurs des plus grandes stars du baseball, les plus commercialisables – qui gardent rancune non seulement contre les tricheurs, mais aussi également contre Manfred pour la façon dont il a traité le cas de Houston.

Le scandale du vol de pancartes est une machine à mouvement perpétuel, une histoire sordide et autonome qui est conçue de manière unique pour faire plus de manchettes, à la fois maintenant et dans un avenir prévisible. Présentons toutes les raisons pour lesquelles le contenu dérobant les signes continue de venir.

La nature du système de vol de signes d’Astros

Il n’y avait jamais eu grand-chose de baseball auparavant, et il y a 58 ans ce printemps, la MLB était submergée par une vague d’indignation voleuse de signes comparable à celle d’aujourd’hui. Comme l’a écrit Paul Dickson dans son histoire de vol de panneaux, The Hidden Language of Baseball, la saison 1961 a été «remarquable par le nombre d’accusations de vol de panneaux. … Le vol de pancartes devenait si sordide, si répandu et si embarrassant pour le jeu que la Major League Baseball a même flirté avec l’idée d’interdire l’entraînement au cours de l’hiver 1961-62. » La rhétorique s’est accélérée au début des années 62, alimentée par une série d’histoires juteuses.

Rogers Hornsby et Bill Surface ont écrit un article dans un magazine et publié un livre, My War With Baseball, dans lequel Hornsby a détaillé le long héritage de triche du baseball, y compris le vol de pancartes. “Chaque équipe avec un tableau d’affichage dans le champ central a un espion à l’intérieur à un moment ou un autre”, a écrit Hornsby, ajoutant que “la tricherie a commencé quand ils ont jeté la première balle du premier match jamais joué et cela continue depuis.” ”

Ce même printemps, le lanceur Jay Hook, qui était passé des Reds aux Mets d’expansion pendant l’intersaison, a affirmé que les Reds avaient remporté le fanion de 1961 à l’aide d’espions du tableau de bord. “Je veux protéger les Mets contre ce genre de chose”, a déclaré Hook. “Je pense que c’est mal.” Le personnel de Cincinnati a nié les affirmations de Hook. Quelques jours plus tard, Joe Reichler de l’Associated Press a rapporté que les Giants de 1951 avaient volé des signes avec un système de jumelles et de buzzers, basant son histoire sur une astuce d’un membre anonyme de l’équipe de 1951. Le rapport de Reichler alléguait que l’un des moments les plus marquants du sport, le circuit de Bobby Thomson, vainqueur du fanion, avait été aidé par un panneau volé. Pour le reste du printemps, a écrit Dickson, «les journalistes ont été régalés par des vétérans avec d’autres transgressions inconnues jusqu’ici».

La même année, Bill Veeck et Ed Linn publient l’autobiographie de Veeck, Veeck As in Wreck. Veeck a fait une distinction entre le type casher de vol de signe à l’œil nu et les stratagèmes plus néfastes. “Tout au long de l’histoire du baseball, remontant à la première fois où Abner Doubleday a rampé hors d’une grotte et a allumé un feu, des informations ont été transmises au frappeur par des moyens moins intellectuels et moins sportifs”, a écrit Veeck. Il a poursuivi: “Je doute qu’il y ait un club qui ne l’ait pas essayé à un moment ou à un autre ces dernières années.” Un de ces clubs, a-t-il avoué, était les Indiens de 1948 appartenant à Veeck, qui avaient remporté les World Series.

Pour ce que ça vaut, en 1913, le mgr des géants John McGraw a pesé sur le vol de panneaux: “La méthode injuste pour obtenir des signaux est d’employer des moyens artificiels tels que des lunettes de champ et des buzzers et d’autres appareils qui se sont enfoncés dans le baseball de temps à autre comme aide au frappeur. ” pic.twitter.com/eIuC3rhAlX

– Tom Shieber (@tshieber) 17 février 2020

Lors de la réunion annuelle de la NL en décembre 1961, les propriétaires de la NL avaient donné au président de la ligue, Warren Giles, le pouvoir de déclarer un forfait s’il pouvait être prouvé qu’un match avait été gagné avec des signes obtenus par des moyens mécaniques. Mais la charge de la preuve était lourde. Dans une édition d’avril 1962 de The Sporting News qui comprenait de longues discussions sur le vol de panneaux qui vous semblait familier en 2020, l’écrivain Dan Daniel a retracé l’histoire du vol de panneaux illicites jusqu’à la saison inaugurale de la Ligue nationale en 1876, mentionnant bon nombre des vols de panneaux notoires. incidents qui se sont produits depuis. Pourtant, Daniel a conclu: “Des preuves absolues sont impossibles à obtenir, même si elles devaient provenir de fuites qui avaient été intimement liées à l’opération.”

Daniel n’anticipait pas le coup. Dès le début, le claquement a mis le signe des Astros à l’écart des scandales précédents. Non seulement il était impudique, audacieux et élaboré, mais il était facile à détecter une fois que nous savions qu’il était là. Le claquement était audible sur les émissions archivées que le grand public pouvait passer au peigne fin, et le format «bang + pitch» était bien adapté aux clips vidéo viraux. Des mois après la rafale initiale de pannes de films de Farquhar et d’observations du moniteur et de la poubelle, le fan d’Astros Tony Adams, qui a minutieusement documenté la détonation audible dans 58 matchs à domicile Astros de 2017, a déclenché une nouvelle série d’analyses et de pointages du doigt en mettant les résultats de ses recherches en ligne. La disponibilité des données Statcast a rendu intenable pour MLB de prétendre que le comportement de la balle n’a pas changé, et les mêmes données, associées à un logiciel sophistiqué, ont permis de mettre la frange en lumière.

Surtout, les données d’Adams ont permis aux lanceurs adverses d’identifier et de comptabiliser la frange dans les matchs contre eux, ce qui a rendu les méthodes de Houston plus personnelles. Neuf lanceurs ont perdu leur place sur la liste peu de temps après avoir affronté les Astros en 2017, et beaucoup d’entre eux ont été impatients de parler, voire de poursuivre, en réponse à l’expérience. Les Astros n’ont pas toujours décodé les appels de pitch correctement, leurs adversaires ont progressivement adopté des contre-mesures d’appel de pitch, et il est difficile de discerner un avantage net à l’échelle de l’équipe grâce à une analyse statistique précise (bien qu’il n’y ait aucun moyen de prouver qu’il n’y en avait pas). Mais alors que les espions dans les tableaux de bord n’ont pas pu être trouvés après coup, le système de frappe était indéniable, et il a incontestablement violé l’interdiction de l’assistance technologique de MLB pour le vol de panneaux. Sans cela, le scandale Astros aurait pu reculer, comme tant de scandales de vol de signes avant lui. Avec ça, cette histoire n’allait jamais disparaître.

Lundi, j’ai appelé Eddie Robinson, 99 ans, le plus ancien ancien ligueur majeur vivant. Robinson, qui a joué la première base dans les grandes ligues entre 1942 et 1957 et est resté dans le jeu pendant des décennies davantage en tant que scout et cadre, est le dernier membre vivant des Indiens de 1948, qui (comme l’a révélé Veeck) a volé des signes en utilisant des moyens mécaniques tard dans la saison alors qu’ils cherchaient à rester dans une course serrée de fanions. (Ils ont devancé les Red Sox d’un match pour prendre le fanion AL, puis ont battu les Boston Braves dans les World Series.) Dans ses mémoires, Lucky Me, Robinson a décrit la méthode de Cleveland: Un lanceur volait des signes avec un télescope monté sur un trépied dans le tableau de bord du champ central, puis les relayer aux frappeurs de Cleveland en déplaçant ses jambes.

Robinson suit toujours le sport de près, et en tant que natif du Texas qui vit toujours dans l’État et a déjà travaillé pour les Astros et les Colt .45, il a accordé une attention particulière au scandale des Astros. “Il y a toujours eu des signes de vol ici et là, mais c’était au hasard”, dit-il. «Rien de sophistiqué. C’était absolument abominable. C’était sophistiqué. C’était, pur et simple, de profiter de l’autre équipe à leur insu. Je ne pense pas que ce soit approprié. “

Même un Texan natif qui a joué pour une équipe qui a volé des pancartes en route pour gagner une série mondiale et qui a ensuite travaillé pour l’organisation Astros pense que le comportement des Astros était hors des limites. Comme Jon Sciambi d’ESPN l’a observé, certains des joueurs qui ont exprimé leur mépris pour les Astros n’auraient peut-être pas agi de manière plus éthique si les circonstances les avaient envoyés à cette équipe de 2017 (ce qu’Anthony Rendon semblait reconnaître). Mais si Robinson n’a aucune sympathie pour les «Stros», il n’est pas surprenant que le reste du monde soit si prompt à les condamner.

Les détails sensationnels

Prenons un moment pour comprendre que le commissaire de la Ligue majeure de baseball a officiellement qualifié la méthode de vol de signes des Astros de «stratagème». C’est un terme précis, mais l’appeler un schéma de frappe l’a rendu encore plus digne des memes. Et rappelez-vous, une poubelle n’est pas le seul objet que l’équipe aurait pu utiliser. Si les Astros avaient frappé quelque chose de plus banal – le mur, une table, un seau, tout ce qui ressemblait moins à un trophée des World Series ou qui semblait moins symbolique de leur comportement de poubelle – cela n’aurait peut-être pas été aussi spectaculaire.

En plus de cela, il y a le jargon du personnel des opérations de baseball Astros attaché à leur spycraft: “Codebreaker”, “dark arts” et “the system”. Il y a le compte Twitter supprimé depuis qui a faussement prétendu appartenir à la nièce de Carlos Beltrán (mais qui aurait en fait appartenu à un rabatteur notoire) et a allégué que les frappeurs d’Astros portaient des buzzers en 2019. Il y a la réticence de José Altuve à retirer son maillot dans l’ALCS 2019, couplé avec l’affirmation de Carlos Correa selon laquelle Altuve ne voulait pas exposer un tatouage inachevé. Cette excuse a conduit à des pannes de chronologie de tatouage et à des examens des preuves de tatouage pictural: pas de tatouage à l’été 2019, au moins un tatouage partiel pendant la World Series 2019, et un tatouage terminé maintenant.

Chaque aspect farfelu, peu recommandable et carrément ridicule de ce scandale en fait un fourrage idéal pour les blagues, les théories du complot crédibles et les rumeurs irresponsables. Il n’y a aucun moyen qu’un plan de vol de signes aussi étendu que celui des Astros ait pu être ennuyeux, mais il aurait pu être beaucoup moins fascinant que cela.

L’effet Mike Fiers et la proximité du rapport aux saisons de vol des enseignes

Des rumeurs et des rapports sur le vol de panneaux ont tourbillonné autour des Astros pendant des années avant que Fiers n’ouvre le dossier. Comme Manfred l’a reconnu lors de sa conférence de presse dimanche, “Sans le reportage … et la disponibilité de Mike Fiers, nous n’aurions probablement pas pu en arriver là où nous en étions dans cette enquête.” Il est rare qu’un joueur défie l’omertà du clubhouse et rende public un mauvais comportement. Il est encore plus rare que cela se produise si peu de temps après le mauvais comportement.

Lorsque Veeck a détaillé les tactiques de vol des signes des Indiens de 1948 en 1962, chaque membre de cette équipe était déjà hors des majors. Au moment où certains membres des Giants de 1951 ont été enregistrés, les événements auxquels ils appartenaient remontaient à près de 50 ans. À quelques exceptions près, comme la tentative de Hook au printemps 1962 de dénoncer les Reds, les admissions voleuses de signes des joueurs impliqués étaient réservées aux mémoires, aux histoires publiées longtemps après les faits et même aux aveux sur le lit de mort. Si ce scandale concernait les Astros de 2005, ou s’il avait refait surface en 2035, il n’aurait pas provoqué la même agitation. Le scandale du vol de pancartes des Astros a atteint son crescendo actuel en partie parce que les joueurs responsables faisaient toujours partie de la même équipe, le club était encore au sommet de ses pouvoirs et il était facile d’imaginer que la tricherie n’était pas terminée.

Le succès et la réputation des Astros

Le milieu des années 1980, les White Sox ont utilisé un appareil photo pour voler des signes, ce qui a été chuchoté bien avant que Jack McDowell ne ressuscite l’histoire le mois dernier. Mais ces équipes étaient pour la plupart médiocres, donc leurs tactiques n’ont pas directement affecté le point culminant d’une saison, et il est évident d’après leurs dossiers que l’effet d’amélioration de la performance de leur vol de pancartes était assez limité. Il est facile de faire oublier ces équipes. Mais les Astros ont triché dans la saison quand ils ont remporté une série mondiale, et les Red Sox ont apparemment triché dans la saison quand ils ont remporté la série mondiale. (Le rapport de la MLB sur les Sox est toujours en attente, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à encore plus de nouvelles sur le vol de pancartes bientôt.) C’est pourquoi cette histoire est devenue un oeil au beurre noir pour le baseball. Toute autre équipe coupable aurait réduit le besoin de limiter les dégâts.

Peut-être que les activités de Houston et de Boston ont été découvertes en partie parce que le succès de ces organisations en a fait des cibles naturelles. Mais les Astros étaient impopulaires pour de nombreuses raisons: tanker, se concentrer sur les statistiques, tirer des éclaireurs, échanger contre Osuna, Taubman, etc. Les révélations voleuses de signes ont renforcé la perception que l’organisation était éthiquement compromise, faisant des Astros des méchants convaincants et ajoutant un élément de schadenfreude aux retombées des rapports. Peut-être qu’aucune autre équipe n’aurait fait ce que les Astros ont fait. Mais il est certain qu’aucune autre équipe n’aurait volé le signe n’aurait provoqué le tollé des Astros.

Ramifications pour les autres équipes

Les Mets et les Red Sox ont remplacé leurs managers en raison de leur rôle central dans les efforts de vol des enseignes des Astros. Les Astros ont attaqué le front office des Rays pour leur nouveau GM. De nombreux joueurs d’Astros 2017-18 ont migré vers d’autres équipes et se sont sentis obligés de s’excuser. La plupart des équipes et des joueurs ont affronté les Astros en 2017-18, et la plupart des fans peuvent dire qu’ils ont souffert aux mains des Astros. Et les équipes que les Astros ont éliminées en séries éliminatoires ne sauront jamais si Houston les aurait battus équitablement.

L’étreinte collective des Astros pour le vol de pancartes en fait des talons hainables, concentrant la rage des fans d’une manière qui était plus difficile à l’époque des stéroïdes, quand il était difficile d’identifier les tricheurs et probablement qu’aucun club-house n’était propre. Pourtant, le fait de savoir que les Red Sox ont également illégalement volé des signes, et les rapports et soupçons d’activités de vol de signes plus répandues, ont sapé la confiance de nombreux fans dans des conditions équitables, de la même manière que les PED. Le plan de frappe en particulier peut avoir été limité à un seul club, mais presque tout le monde a des raisons de devenir fou.

Manfred a déclaré qu’il n’allait pas commenter s’il avait ouvert des enquêtes sur Houston ou Boston. Cela laisse la porte ouverte à d’autres enquêtes.

– Chris Cotillo (@ChrisCotillo) 16 février 2020

Pleins feux sur l’entraînement hors saison / printemps

Le scandale du vol de pancartes aurait été un gros problème peu importe le moment où l’histoire a éclaté, mais le timing signifiait qu’il n’avait pas à se battre pour attirer l’attention des fans. Parce que l’Athletic a publié sa bombe dans les semaines lentes peu de temps après les World Series mais avant les rencontres d’hiver, il avait brièvement la scène du sport à lui tout seul. Et lorsque le rapport de Manfred est arrivé le 13 janvier, la cuisinière chaude avait refroidi, ouvrant la voie à des jours de discussion sans relâche sur le scandale Astros.

Ensuite, les joueurs se sont présentés à l’entraînement de printemps, ce qui a allumé la dernière étincelle: aucun jeu n’a lieu, mais des journalistes sont présents, avec peu d’affaires pressantes à part le vol de panneaux. Les Astros ont pris leurs morceaux, et le joueur adverse après que le joueur adverse a noté leurs excuses et porté un jugement sur leurs méfaits, avec le calendrier échelonné des dates de rapport des joueurs en gardant les commentaires à venir. Saupoudrez dans les commentaires occasionnels de Manfred et les réponses des joueurs à ceux-ci, et vous avez une formule pour voler le signe en possession de chaque cycle de nouvelles.

Le manque de contrition initial des Astros, les faux pas de la MLB et le manque de punition des joueurs

Les Astros ont mis du temps à paraître pleins de remords: lors de l’Astros FanFest en janvier, Altuve et Bregman se sont en grande partie tenus à un scénario et ont refusé de s’excuser. Et tandis que de nombreux joueurs d’Astros semblaient sincèrement contrit dans le club-house la semaine dernière, le propriétaire d’Astros, Jim Crane, a éclipsé leurs réponses avec ses propres commentaires incendiaires, affirmant qu’il ne devrait pas être tenu responsable de la tricherie de son club, que les joueurs n’étaient pas responsables, et que leur signe de vol n’a eu aucun impact sur le jeu. Crane est un porte-parole extrêmement antipathique, et sa mauvaise approche des relations publiques a enflammé les passions des joueurs adverses, provoquant un va-et-vient entre les équipes qui ne s’est toujours pas complètement apaisé.

Manfred n’est pas beaucoup plus sympathique que Crane. La MLB s’est contentée de garder le signe des Astros volé jusqu’à ce que l’Athletic retire cette option, et le rapport de la ligue a omis des détails sur l’implication du vol front-office des Astros que le Wall Street Journal a rapporté par la suite, ce qui a sapé la prétention de Manfred à l’exhaustivité. Dimanche, Manfred a aggravé la situation en félicitant sarcastiquement Diamond pour son scoop. Manfred a également refusé de punir Crane personnellement pour les manquements des Astros, et il n’a pas discipliné les joueurs, un appel controversé.

«Je pensais que les sanctions étaient plutôt bonnes», dit Robinson. «Les joueurs de balle sont vraiment coupables, mais comment pouvez-vous simplement asseoir toute une équipe pendant un an? La seule chose que vous auriez pu faire, je suppose, est de retirer leurs bagues, de déclarer qu’une non-World Series, cela aurait pu arriver. Mais à part ça, que faites-vous? Vous continuez d’ici, [and] vous l’utilisez pour avertir tout le monde qu’ils ne devraient pas le faire et qu’ils feraient mieux de ne pas le faire. “

La position de Robinson est raisonnable. Manfred avait ses raisons de ne pas punir les joueurs: d’une part, il pensait que leur accorder l’immunité était le seul moyen de découvrir la profondeur de leur tricherie. Il aurait été difficile de déterminer si certains joueurs avaient davantage utilisé le système et méritaient des suspensions plus rigides, et compte tenu des échecs de Jeff Luhnow et A.J. Hinch pour relayer les politiques de la ligue, il aurait été difficile de faire résister les suspensions aux appels du MLBPA. De plus, si les Astros 2017-18 qui jouent maintenant pour d’autres équipes recevaient également des suspensions, ces équipes souffriraient pour les péchés des Astros.

Cela dit, il est toujours exaspérant que les joueurs qui ont perpétré et profité du plan de frappe n’aient pas payé un prix en dehors de leur flagellation figurative sur la place publique. Les squames du baseball sont en hausse, et Luhnow et Hinch ne satisfaisaient pas pleinement les gars de l’automne.

Amplification du lecteur

Les joueurs sont énervés, et seulement en partie aux Astros. Plusieurs stars n’ont pas fait preuve de prudence dans leurs évaluations des «Stros» et, contrairement à Altuve, Gary Sánchez, Mike Trout et Cody Bellinger ont tous exprimé leur volonté de se faire arracher immédiatement leurs vêtements. Mais certains acteurs ont critiqué presque également la gestion de la crise par Manfred. Trevor Bauer, Justin Turner, Yu Darvish et même la truite aux manières douces, entre autres, ont qualifié les sanctions du commissaire de inadéquates ou ont même dunké Manfred par son nom. Au cours des deux derniers hivers, alors que le libre arbitre a gelé et que les troubles sociaux ont augmenté, les joueurs ont exploité leur influence collective sur les médias sociaux pour défendre les causes de la prochaine bataille de l’ABC. Maintenant, ils redirigent cette colère vers une figure de gestion que les fans sont déjà enclins à détester. Les visages du baseball sont en révolte ouverte, et il n’y a rien de plus nouveau que cela.

Turner sur Manfred se référant au trophée des World Series comme un morceau de métal: “Pour lui de le dévaluer comme il l’a fait hier, cela me dit à quel point il est déconnecté des joueurs de ce jeu. À ce stade, la seule chose qui dévalue ce trophée c’est qu’il y est écrit “commissaire”. “

– Jorge Castillo (@jorgecastillo) 17 février 2020

J’ai demandé à Mike Trout quelle punition il voulait pour les joueurs d’Astros:

“Quelque chose”, at-il dit. “Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire du haut de ma tête. Pour ce faire, il est évident que le MJ a été licencié et Hinch a été licencié, mais les joueurs ne reçoivent rien, ce n’est certainement pas correct, c’est sûr. “

– Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 17 février 2020

Le scandale ne s’arrêtera pas au début de la saison

La meilleure stratégie pour les Astros est d’arrêter de parler, d’attendre que la saison commence et de jouer selon leurs projections, qui les considèrent toujours comme la meilleure équipe de baseball. S’ils sont aussi difficiles à battre qu’ils l’ont été au cours de chacune des trois dernières années, certains sceptiques peuvent conclure qu’ils étaient excellents depuis le début. Là encore, tout comme beaucoup pourraient croire qu’ils trichent toujours. Les Astros ont connu leur saison la plus forte à ce jour en 2019, jouant comme l’une des meilleures équipes de tous les temps et venant à quelques manches de remporter les World Series, et aucune preuve tangible n’a fait surface qu’ils volaient encore des signes. Pourtant, de nombreux joueurs et fans sont convaincus qu’ils l’étaient. “100 pour cent”, a déclaré Cody Bellinger. “Je ne sais pas pourquoi ils arrêteraient.” Le Gleyber Torres des Yankees a dit la même chose.

Il y a des raisons valables de penser que le vol de panneaux a cessé en 2018, y compris les mesures prises par les équipes rivales pour protéger leurs panneaux et les mesures mises en place par MLB pour rendre le panneau de style Astros 2017 plus difficile à voler. Mais ce qui est insidieux à propos du vol de signes passés, c’est que le vol de signes actuel semble plausible. Comme Manfred l’a concédé dimanche: «Puis-je vous dire que je suis sûr à 100% de cela? Vous n’êtes jamais sûr à 100% de ces choses. ” Il n’y a aucun moyen de prouver que les Astros ne trichent pas, et leurs transgressions passées ont détruit leur crédibilité.

Et donc, après le tremblement de terre de l’intersaison, nous allons nous installer pour une saison de répliques de vol de panneaux. Lorsque les jeux commenceront, d’autres actions rivaliseront pour attirer notre attention, mais le scandale du vol de signes ne sera jamais loin de nos esprits. Si les Astros ont bien frappé, certains fans se demanderont s’ils ont déjà eu besoin de l’aide, tandis que d’autres se demanderont comment ils passent les panneaux maintenant. S’ils s’effondrent, les fans se demanderont s’ils ont toujours été un mirage. S’ils effectuent une autre course à un titre, les têtes parlantes débattront s’ils auraient dû être éligibles pour le match d’après-saison. Chaque fois que des fans opposés scandent de la triche, apportent des pancartes pour troller l’équipe visiteuse ou assistent à un match de cosplay poubelle, nous revenons en 2017. Chaque fois qu’un joueur se déshabille partiellement après une confrontation, nous nous demandons s’il l’a fait pour prouver qu’il n’avait rien à cacher. Et chaque fois qu’un lanceur adverse pénètre à l’intérieur ou frappe un frappeur d’Astros, nous nous demanderons s’il s’agit d’un accident ou d’un acte intentionnel.

Les Astros et MLB se sont attiré ce scandale imparable et en spirale. Maintenant, ils devront y ragoût pendant de nombreux mois à venir.

Merci à Rob Mains de Baseball Prospectus pour son aide à la recherche.