Le sceau de Miguel Ángel Russo est déjà présent et cela doit être apprécié même si Boca n’est pas champion

Miguel Ángel Russo est un entraîneur qui a de l’histoire et est de retour à Boca. C’est l’entraîneur qui a remporté la dernière Copa Libertadores du club en 2007 et ce n’est pas un hasard si Juan Román Riquelme l’a choisi pour démarrer un nouveau projet.

Gustavo Alfaro a été laissé de côté et la nouvelle chance de Russo est venue. Il est venu d’avoir de mauvaises expériences à Alianza Lima et Cerro Porteño, mais personne ne peut discuter de son expérience en tant que DT.

Certains l’ont regardé de côté, critiqué son arrivée et le marché des laissez-passer paresseux était préoccupé. Lors des premiers matchs, l’équipe a répondu et Vous voyez déjà une idée de jeu différente de celle de l’équipe en 2019.

Son équipe a 3 victoires consécutives. Il est le seul à avoir montré les griffes pour jouer le tournoi à River. Il a marqué à Santiago. Il a augmenté son niveau de concentration. Il a réussi à donner le puits à Campuzano. Tevez revitalisé. Miguel Ángel Russo est le #DTDeLaFecha 20 de la #Superliga 🇦🇷. pic.twitter.com/1imHZBlSw3

– VarskySports (@VarskySports) 18 février 2020

À trois dates de la fin du championnat, Boca est à trois points de River et dépend des résultats du millionnaire s’il veut être champion. Il est clair que c’est le football et tout peut arriver, mais Le Xeneize ne peut rien reprocher.

Depuis l’arrivée de Russo, Boca a remporté tous les matchs et n’a laissé que des points dans le match nul contre Independiente. Lors de cette rencontre, Carlos Izquierdoz a été expulsé au premier semestre et a conditionné tout le développement.

👉 MARQUE DÉPOSÉE DE L’ÉQUIPE RUSSO? 🙌

📌 En un mois, Boca a marqué 4 buts sortant du but 🥅

🤔 Est-ce une coïncidence ou est-ce que cela a fonctionné? ⚽ pic.twitter.com/Vc3WThoh6A

– TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 18 février 2020

Il y a une réalité et elle est bien marquée. River est peut-être le champion, mais à Boca, ils doivent être calmess. Il y a un technicien qui a des idées claires, il y a un projet qui va travailler avec des résultats et il est essentiel qu’il y ait de la patience.

Le millionnaire travaille avec le même entraîneur depuis plusieurs saisons et les résultats sont visibles. Tout au long de cette période, Boca a vu passer différents techniciens, avec différents styles et différentes idées. Cela finit par avoir un impact et génère que les équipes ne peuvent jamais se consolider.

Russo pour moi devait venir? Non, si vous me l’aviez demandé en décembre, j’aurais choisi quatre ou cinq DT avant lui. Mais pour l’instant, il fait très bien les choses, l’équipe joue ce qu’il veut et a parfaitement choisi les interprètes. Les choses telles qu’elles sont.

– Daniel Lubel (@danilubel) 17 février 2020

Avec Russo, le dernier champion des Libertadores du club, la finale peut être différente. Boca doit lui faire confiance et quoi qu’il arrive à la fin du championnat, les fans doivent croire en Miguel.