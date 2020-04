Le semi-marathon CDMX sera reporté au 25 octobre

La pandémie de coronavirus (COVID-19) continue d’affecter la tenue d’événements majeurs dans le pays, dans le cas de Semi-marathon de Mexico, qui a dû être reporté à la fin octobre, près de trois mois après sa date d’origine.

C’est ainsi que Institut du sport (Indeporte) qui a révélé que l’événement sportif se déroulera jusqu’au Dimanche 25 octobre, et non 26 juillet comme prévu.

“Le PDG de la Institut du sport (INDEPORTE), Rodrigo Dosal Ulloa, a signalé que le BBVA 2020 Semi-marathon de Mexico reporté en raison d’une urgence sanitaire due à COVID-19 qui fouette le monde “, fait partie de ce qui est mentionné dans une déclaration publiée par le Impuissance.

Le Sports Institute rapporte que le semi-marathon BBVA 2020 de Mexico est reporté au 25 octobre, en raison de l’urgence sanitaire due au COVID-19. – Institut des sports de Mexico (@DeporteCDMX) 21 avril 2020

Cependant, la nouvelle date provisoire de la Course de 21 kilomètres Cela dépendra si d’ici là les conditions de sécurité pour les participants sont déjà en place, puisque l’événement se rassemble autour de 25 mille coureurs.

A travers les réseaux sociaux du CDMX Semi Marathon et plates-formes numériques du lycée Les détails de l’appel et l’ouverture des inscriptions à l’événement seront annoncés sous peu.

Respect à CDMX Marathon, l’une des carrières les plus importantes du pays et l’une des plus pertinentes Amérique latine étant reconnu avec le label or par le Athlétisme mondialle Impuissance Il a déclaré dans le communiqué qu’il en serait informé ultérieurement.

“En temps voulu, il sera informé à cet égard, toujours en coordination avec les autorités sanitaires du Mexique et la Secrétaire de Santé du gouvernement de Mexico ».

Avec des informations d’Infobae, Indeporte

Vous pourriez également être intéressé par:

Ils comparent les recettes d’Anahí avec Toño de Valdés dans «Cuisiner avec Toño»