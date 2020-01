Le siècle d’essai de Ollie Pope met les touristes en bonne position le deuxième jour

Ollie Pope a frappé son premier siècle de match d’essai pour mettre l’Angleterre dans une position forte dans le troisième test contre l’Afrique du Sud.

L’homme de Surrey a terminé invaincu avec 135 points alors que les touristes ont déclaré 499 points à neuf le deuxième jour.

Dom Bess a ensuite pris deux guichets lors de la dernière séance pour faire monter la pression pour les hôtes de Port Elizabeth.

. – .

Ollie Pope a marqué son premier siècle de match d’essai

Le jeu a été retardé de 45 minutes avant le début de la journée, mais l’Angleterre n’a pas tardé à prendre l’initiative.

Le pape a fait bouger les choses en coupant Anrich Nortje pour quatre au troisième au cours de la journée et les deux batteurs fêtaient bientôt les demi-siècles.

Ben Stokes est arrivé le premier, avec une paire de limites retirées de Kagiso Rabada, debout et frappant au sommet du rebond. Pope était juste derrière, trouvant l’écart au troisième homme pour faire monter le stand des cent, puis pompant Vernon Philander au-delà du point pour son troisième Test cinquante.

Faf du Plessis a envoyé le spin de Keshav Maharaj pour ralentir les choses, mais l’armer gauche a trouvé Stokes d’humeur impitoyable, retirant 12 de son premier, y compris un balayage de six pour six sur le banc d’herbe.

La douleur a continué à venir, Pope avec une glorieuse route carrée au large de Nortje et Stokes distribuant des traitements plus durs lors de la deuxième visite de Maharaj. Il attendit son temps pour quatre balles, puis choisit son moment, martelant un énorme six sur midwicket, franchissant non seulement la frontière mais aussi la clôture du périmètre.

. – .

Ben Stokes a marqué un magnifique siècle contre l’Afrique du Sud

Après une heure de jeu, l’Angleterre avait ajouté 72 en 13 overs, encaissant généreusement sa position de nuit.

Après avoir élevé leur centaine de stands en 185 livraisons, la cinquième paire de portillons a marqué ses 50 prochains à mieux qu’un run par balle.

Les points de contrôle ont continué à venir alors que les têtes sud-africaines baissaient, d’abord le 300 de l’Angleterre, puis le 4000e essai de Stokes, gracieuseté d’un autre coup musclé au large de Maharaj.

Stokes a déménagé à 99 avec une côtelette pour deux à troisième homme, puis a caressé Dane Paterson pour qu’un simple franchisse la ligne, célébrant en retirant son gant et en faisant un geste de la main en reconnaissance à son père Ged, qui reste hospitalisé à Johannesburg.

Stokes a commencé là où il s’était arrêté dans la séance de l’après-midi, forant la deuxième balle de Paterson pour quatre directement sur le sol.

Son empressement à faire avancer le score a montré à nouveau quand il a soulevé Maharaj sur le sol – offrant à Anrich Nortje une demi-chance qu’il n’a pas réussi à ramasser à temps à long terme.

Cela aurait pu s’avérer un échec coûteux, mais Stokes n’en a ajouté que quatre de plus avant de réduire Paterson au point arrière pour 120.

Le partenariat changeant de match avait pris fin à 203, laissant Pope comme homme senior sur 79 et Jos Buttler le nouvel arrivant à 351 pour cinq.

Buttler s’est vu offrir quelques mots de choix lors de sa marche vers le pli – un retour sur investissement pour son explosion explosive en direction de Vernon Philander lors du match précédent.

L’Afrique du Sud aura eu beaucoup plus à lui dire mais il n’a duré que 15 balles avant de se diriger sur le pied arrière vers Maharaj et de nourrir une douce prise de retour.

À 354 pour six, l’élan commençait à glisser un peu pour les touristes.

Le licenciement de Buttler a amené Sam Curran à la limite et le polyvalent a saisi sa chance de profiter d’une attaque fatigante au plus profond de leur cinquième session sur le terrain.

Darren Gough, Mark Butcher et co sur la façon d’écouter la couverture de cricket de talkSPORT 2 en Angleterre

Il a brisé une série de limites pour faire passer le score au-delà de 400, la première fois que l’Angleterre avait atteint cette marque dans les premières manches d’un match depuis décembre 2017.

Curran s’est évanoui après avoir marqué 44 en seulement 50 balles, laissant l’Angleterre 413 pour sept et Pope toujours en place sur 94.

Le pape a atteint son premier siècle en 190 balles et avec sa 14e limite, Nortje a franchi le milieu.

Le jeune homme de 22 ans a profité de l’instant, saluant le pavillon et fixant le ciel avant d’embrasser Dom Bess.

Bess a atteint un point stupide dans le dernier avant le thé, laissant l’Angleterre 426 pour huit avec Pope sur 106 pas sorti.

L’Angleterre est sortie pour se divertir après la pause thé, Pape dévoilant une poignée de coups improvisés et Mark Wood jouant le rôle d’un destructeur improbable.

Le numéro 10 a battu trois puissants six et un quatre au large de Maharaj avant de mettre fin aux manches en 467 lorsqu’il a devancé Rabada le 25.

Il a couru, s’attendant à la déclaration, mais un appel sans balle l’a récupéré et Joe Root a signalé que la frappe continuerait.

. – .

Dom Bess a pris deux guichets rapides pour donner le dessus à l’Angleterre

Pope s’amusait – en rampant sur le gardien, en s’éloignant et en renversant la batte – alors qu’il terminait invaincu sur 135. Wood, incroyablement, était en vue du Test 50 le plus rapide d’Angleterre quand il est tombé à quelques mètres de son sixième maximum et est parti pour 42 en 23 balles.

Root dûment déclaré le 499 pour neuf.

L’Afrique du Sud a fait de bons progrès au début avec la batte, atteignant 50 avant que Pieter Malan ne soit attrapé et bouleversé par Bess pour partir pour 18.

Dean Elgar, qui a frappé 32 de 40 balles avant que Malan ne perde son guichet, a été rejoint au milieu par Zubayr Hamza.

Après que le rythme de Wood ait causé quelques problèmes à l’Afrique du Sud, Pope a couronné une journée exceptionnelle en rattrapant Hamza (10) du bowling de Bess.

L’Afrique du Sud était sur 60 pour deux – traînant par 439 points – lorsque la pluie a arrêté le jeu et des souches ont été appelées.

Écoutez chaque bal de la tournée anglaise en Afrique du Sud en direct sur talkSPORT 2

.