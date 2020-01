Le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, est “ le meilleur milieu de terrain du monde ”, affirme le patron de Flamengo, Jorge Jesus

Il n’y a pas de meilleur milieu de terrain dans le football mondial que Jordan Henderson, selon le patron de Flamengo, Jorge Jesus.

Le joueur de 65 ans a récemment vu de près le skipper des Reds lors de sa rencontre finale de Coupe du Monde des Clubs – que les hommes de Jurgen Klopp ont remporté 1-0 grâce à un but en prolongation de Roberto Firmino.

.

Jordan Henderson est un membre essentiel du onze de départ de Liverpool – et le capitaine du club

Henderson a joué chaque minute de cet affrontement et a fait une impression durable sur Jésus.

“Henderson est le meilleur milieu de terrain au monde dans sa position”, a déclaré Jesus sur CMTV.

“[Jurgen Klopp] ne le met jamais à la porte, mais les deux milieux offensifs, [Naby] Keita et [Georginio] Wijnaldum, sont parfois remplacés. Les autres joueurs sont toujours les mêmes. »

Le joueur de 29 ans s’est imposé comme un rouage essentiel dans le onze de départ de Liverpool depuis qu’il a rejoint le club d’enfance Sunderland à l’été 2011.

Son importance est prouvée par le fait qu’Henderson a joué le plus de matchs de Premier League de tous les joueurs au cours de la dernière décennie – 308 pour les Black Cats et Liverpool.

. – .

Jorge Jesus est un grand fan de Henderson

S’exprimant après le premier match des Reds en 2020, qui s’est terminé par une victoire 2-0 contre Sheffield United, Jurgen Klopp a souligné l’importance de son capitaine.

Il a également dénoncé ceux qui critiquent Henderson, un joueur qui a été calomnié pour de larges pans de sa carrière.

“Oui, il est exceptionnel, oui, il est exceptionnel”, a déclaré Klopp à propos de Henderson.

«Je dois dire que ce que Gini et Hendo ont fait, avec le nombre de matchs auxquels ils ont joué, est absolument incroyable, je ne prends pas cela pour acquis pendant une seconde.

“Si quelqu’un qui est avec nous ne voit pas la qualité de Jordan Henderson, je ne peux pas l’aider.

«Hendo est-il le joueur de football parfait? Non. Je connais quelqu’un qui l’est? Non. Est-il incroyablement important pour nous? Oui.”

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Brentford vs QPR (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Chelsea vs Burnley (samedi, 15h) – TalkSPORT

Tottenham vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

Cardiff vs Swansea (dimanche, 12h) – talkSPORT 2

Le mois dernier, le spécialiste de talkSPORT, Tony Cascarino, a souligné l’importance d’Henderson pour Liverpool en affirmant qu’il était le joueur du club des années 2010.

“D’accord, il n’aurait peut-être pas été aussi bon que Steven Gerrard”, a déclaré Casc. «Luis Suarez a eu son éclat pendant un an – deux ans probablement.

“Et vous avez eu de grands joueurs qui jouent pour le club; Salah est brillant depuis deux ans, comme Mane, et il y a énormément de joueurs.

«Mais si vous parlez de 2010 à 2020, Jordan Henderson y a fait neuf ans.

«Et il a fini par faire partie de cette équipe sous chaque manager.

“Je ne vois donc pas comment cela peut être n’importe qui sauf Jordan Henderson.”

Vous pouvez voir l’énorme revendication de Tony Cascarino sur Henderson, ci-dessus…

.