Le skipper de Sheffield United soutient les hommes de Chris Wilder pour obtenir la qualification européenne

Billy Sharp a donné un coup de pouce à Sheffield United pour sécuriser le football européen la saison prochaine après être passé à deux points de Chelsea, quatrième, avec une victoire de 2-1 contre Bournemouth en difficulté dimanche.

Les Blades sont venus de l’arrière pour battre les Cherries à Bramall Lane, grâce aux buts de Sharp et du remplaçant John Lundstram.

Billy Sharp a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter Sheffield United le mois dernier

Le résultat a pratiquement assuré leur statut de Premier League pour une autre saison, et Sharp pense qu’ils peuvent continuer leur ascension remarquable et terminer dans le top six.

«Je ne vais pas mentir, nous sommes en sécurité maintenant. C’est donc un exploit qui a été réalisé », a déclaré le skipper de Sheffield United à talkSPORT.

«Nous devons finir aussi haut que possible maintenant. Qui sait ce qui pourrait arriver. Les gens pourraient ne pas penser que nous pouvons le faire [get into Europe], mais les garçons croient que nous en sommes capables.

“Nous allons continuer à gagner des matchs et nous donner la meilleure chance possible.”

Pendant ce temps, l’attaquant expérimenté a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter son club d’enfance le mois dernier malgré d’intenses spéculations le liant à un éloignement.

Jason Cundy dit que le patron de Sheffield United, Chris Wilder, conviendrait parfaitement à Arsenal

Sharp, qui n’a trouvé le filet que pour la deuxième fois cette saison contre les Cherries, a révélé qu’il avait «beaucoup d’offres» sur la table lors du mercato de janvier.

«J’ai eu beaucoup d’offres. Si j’avais pu faire un peu de média [at the time] Je l’aurais mis au lit le premier jour », a-t-il expliqué.

“Je ne voulais pas partir. Je suis capitaine de ce club de football. Je ne jouais pas beaucoup [earlier in the season], mais j’ai toujours cru que j’aurais une chance.

«Je suis juste content d’avoir joué au cours des derniers matchs. J’ai joué plus pendant la fenêtre de transfert de façon assez amusante, ce qui était bien dans un sens car ce genre de chose disait aux gens qu’il ne va nulle part.

«Ces fenêtres de transfert rendent vraiment incertain pour les joueurs.

«Mais dans ma tête, j’ai toujours su que je voulais rester ici. Je veux être dans ce club pour le reste de la saison et la prochaine – aussi longtemps que possible. »

