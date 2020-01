Le snob All-Star de Bradley Beal a suscité une réaction emblématique de sa formidable fiancée

Il y a quelque chose de spécial chez un autre qui vous accompagnera en plein air grâce à un snob All-Star Game. Aujourd’hui, nous n’avons d’autre choix que de respecter Kamiah Adams, la fiancée de Bradley Beal, qui a participé à une spéciale d’après-match des Wizards et a récité les statistiques par match de Beal tout en qualifiant le processus de vote de «politique et de plaisanterie».

“Les statistiques ne mentent pas”, a déclaré Adams à Glen Consor lors de l’émission d’après-match, selon Fred Katz de The Athletic. Elle a ensuite sorti les reçus. «28,6 points par match, 6,3 passes décisives par match, 4,3 rebonds par match. N’a pas fait un All-Star, cependant? Sixième au classement général de la NBA, troisième au classement général de la Conférence Est. »

“C’est de la politique et c’est une blague”, a déclaré Adams. “La NBA devient risible à mon avis.”

C’est une énergie réelle comme tout le monde que tout le monde devrait attendre d’un autre. Beal méritait-il un hochement de tête des All-Star? Je veux dire, peut-être. Ses statistiques de comptage sont élites, bien que sa défense pue et que son équipe ne soit pas dans le domaine des éliminatoires dans une conférence faible. Mais c’est à côté du point. Adams a déclenché la réalité partout sur Internet pour la personne qu’elle aime, et nous en avons besoin de plus dans la vie.

La réponse complète d’Adams était également motivée. “Mon truc c’est que, OK, il fait partie d’une équipe qui a 15, 16 victoires. Pas dans la meilleure équipe de la NBA. Nous avons commencé cette saison en sachant que ça allait être une année d’essai pour nous. Mais j’ai l’impression que c’est une blague pour moi. “

Ouais, parle-en, Kamiah.

Tout ça “il n’est pas dans une équipe gagnante”. TOUS TUER CE BRUIT !! ce n’est pas le “jeu des meilleures équipes”, c’est le putain de tout le jeu STAR. Les STARS du jeu. C’est une STAR! C’est un ALL STAR! LES CHIFFRES NE MENT PAS !!! alors vérifiez les statistiques et sortez mes mentions car je vais y aller!

– Kamiah Adams (@KamiahAdams) 31 janvier 2020

“C’est un concours de popularité”, a-t-elle déclaré. «Il s’agit de savoir qui a le plus de followers sur Instagram, qui a le plus de likes, et c’est une blague pour moi parce que mon truc, c’est que vous ne pouvez pas nommer cinq personnes qui ont été sélectionnées pour des réserves à l’Est ou à l’Ouest qui surpassent Bradley maintenant.”

C’est une putain de passion. Et c’est gagné. Écoutez, elle a dû s’asseoir là et regarder les 16-31 Wizards. Regarder une équipe en reconstruction n’est pas facile, et c’est particulièrement frustrant quand vous êtes la fiancée dang est la seule star. Et maintenant, il n’est même plus honoré comme tel. Bien sûr, cette saison perdante est ce à quoi Beal et Adams se sont préparés, comme elle l’a déclaré précédemment. Ils savaient en prenant l’argent à D.C. que le résultat pourrait ressembler à ceci. Mais cela ne facilite pas l’acceptation d’un snob All-Star.

Adams est également allé sur Instagram pour continuer à dire des faits.

Beal a encore une chance de faire le match des étoiles si un joueur se blesse ou recule pour une raison quelconque. Bien qu’Adams ait dit que si cela ne tenait qu’à elle, elle ne jouerait pas comme remplaçante.

Si j’étais lui, et qu’ils essayaient ça, je ris dans leurs visages !! Il MÉRITE d’être une star, et pas seulement de quelqu’un qui ne pourrait pas jouer. C’est bs https://t.co/VdUon5tvvM

– Kamiah Adams (@KamiahAdams) 31 janvier 2020

L’agent et l’entraîneur de Beal ont également envoyé des déclarations montrant leur déception à l’égard du camouflet de Beal.

Même si Beal ne sera pas un All-Star à la télévision nationale, il en sera un à la maison de sa fiancée, et ça fait chaud au cœur. Adams a enseigné à tout le monde une précieuse leçon. Combattez en ligne pour ceux que vous aimez, respectez et connaissez mieux. Être réel est honorable.