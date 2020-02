Le snowboarder agit rapidement pour éviter les avalanches

Alex Gavic, faisant de la planche à neige dans l’arrière-pays de l’Utah avec un ami, descendait prudemment un couloir lorsqu’il a remarqué une fracture dans la neige 200 pieds plus bas, le forçant à prendre rapidement des mesures d’évitement.

Gavic, à l’aide d’une caméra 360 GoPro Max montée sur un poteau de son sac à dos (il édite automatiquement le poteau), a capturé son mouvement lisse en vidéo:

“Nous savions que la stabilité à l’avalanche était délicate”, a déclaré Gavic à USA Today / For The Win Outdoors mardi. «Je suis entré dans cette ligne avec prudence. Quand j’ai pensé que j’étais en sécurité, j’ai commencé à faire quelques tours. J’ai vu la dope se fracturer à 200 pieds au-dessous de moi, alors je l’ai tirée à l’abri des rochers.

«Si je n’étais pas arrivé là, je serais définitivement« parti pour la course »pour la durée restante de la pente, environ 500 pieds verticaux. J’étais tellement soulagé de m’accrocher à ce rocher. Je ne pense pas que j’aurais été enterré, car les débris d’avalanche ont coulé, mais ce n’est jamais quelque chose que vous voulez faire, vous laisser porter sur une pente avec un tas de neige. “

Gavic, qui fait du snowboard à Salt Lake City, porte toujours une balise, une sonde et une pelle, et sait comment les utiliser.

“C’est la clé, savoir comment les utiliser”, a-t-il déclaré à For The Win Outdoors. «Mais c’était la première fois que je me laissais presque emporter depuis 10 ans que je suis dans l’arrière-pays.»

