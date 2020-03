Le soldat de 42 ans, multimillionnaire, qui terrorise les combattants comme Mike Tyson à son apogée

Après avoir marqué un KO typiquement exclusif lors de ses débuts à l’UFC en février 2018, Israël Adesanya a exprimé son mécontentement face à sa propre performance.

Pas nécessairement parce qu’il avait été pauvre, mais parce qu’il a été contraint de travailler plus longtemps qu’il ne l’avait prévu pour éloigner Rob Wilkinson alors qu’il terminait le concours juste après la marque des trois minutes du deuxième tour.

‘The Last Stylebender’ a déclaré à son adversaire frappé: “Quatre gars ont refusé cela; vous êtes le seul dur à cuire qui l’ait pris. Vous êtes intervenu et je l’apprécie. “

Israël Adesanya pense qu’il doit battre Yoel Romero pour consolider son héritage

Plus tard dans la même soirée, Yoel Romero a éteint les lumières de l’ancien champion Luke Rockhold de manière dévastatrice et les roues ont donc été mises en mouvement pour que les deux se rencontrent enfin.

Plus de deux ans après cette nuit dans la Perth Arena, Adesanya défend son titre mondial de poids moyen contre peut-être l’homme le plus redouté du MMA.

“Israël Adesanya veut combattre Yoel Romero”, a déclaré le président de l’UFC Dana White avant de souligner que “Personne ne veut combattre Yoel Romero”.

Les mêmes qualités qu’Adesanya a vues et admirées à Wilkinson en 2018 sont ce qu’il espère se reproduire le 7 mars à l’UFC 248 au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le désir de se battre le mieux et de faire ses preuves au monde et de définir son héritage comme l’un des grands du sport est l’explication logique de la raison pour laquelle le joueur de 30 ans a décidé de choisir un combat avec Romero.

Comme Darren Till l’a dit avec tant d’éloquence – quoique ironique -: «Je n’ai pas peur de n’avoir aucun homme sur cette planète», avant de se rappeler qu’il partage la division des poids moyens avec Romero.

“En dehors de Yoel, il fait peur”, a ajouté le Scouser après avoir réalisé son erreur. Mais qu’est-ce qui fait du «Soldat de Dieu» un adversaire si redoutable et pourquoi Adesanya mérite-t-il tout le respect du monde pour avoir combattu?

Adesanya fait la première défense de son titre de poids moyen contre le redoutable Romero à l’UFC 248

Né en 1977 à Pinar del Rio, Cuba, Romero a excellé en tant que lutteur aux Championnats du monde de lutte de la FILA dans les années 1990 et a été couronné champion du monde en 1999.

Après avoir battu le médaillé d’or olympique de 1996 Khadzhimurad Magomedov, il semblait que Romero dominerait le monde de la lutte libre pendant des années. Mais il s’est vu refuser de nouveau la médaille d’or en 2002 après avoir été pénalisé d’un point contre Adam Saitiev.

C’était la deuxième fois que Saitiev refusait à Romero d’être reconnu comme le meilleur au monde, battant le Cubain en finale des Jeux olympiques de 2000. Il a terminé quatrième aux Jeux de 2004, mais Romero commençait déjà à s’imposer comme l’un des athlètes les plus supérieurs de la planète.

Au cours de sa carrière de lutte libre, Romero a battu trois médaillés d’or olympiques et cinq champions du monde différents. Il a également remporté une médaille dans cinq championnats du monde, mais il est devenu évident que ses talents étaient mieux adaptés aux sports de combat.

Joe Rogan a dit un jour à propos de Romero: “Si vous recherchez un monstre sportif dans le dictionnaire, Yoel Romero vient à l’esprit”

Après avoir déménagé en Allemagne en 2007, Romero a commencé à s’entraîner avec Sergej Kuftin et Zike Simic au Martial Arts Gym de Nuremberg pour utiliser au mieux les incroyables qualités physiques dont il avait été doté.

En l’espace de trois ans, il a accumulé un dossier de 5-0 lors de promotions en Allemagne et en Pologne et a rejoint Strikeforce en 2011.

Bien qu’il ait perdu son seul combat dans la promotion de l’ancien champion des poids légers Rafael Cavalcante, le monde du MMA était en état d’alerte à la perspective d’un médaillé d’argent olympique faisant des ravages contre les meilleurs du monde.

Après avoir subi une série de blessures au cou, Romero a été contraint de prendre une pause de deux ans dans le sport. Mais cela n’a pas empêché l’UFC d’appeler et il a dûment fait ses débuts en avril 2013.

Le «Soldat de Dieu» a stoppé Clifford Starks avec un KO au premier tour, ce qui a obligé tous les prétendants de la division des 185 livres à se redresser et à en prendre note. L’ancien lutteur a prouvé qu’il avait la capacité de frapper avec les paris du monde en montrant sa puissance explosive avec un genou volant parfaitement synchronisé.

Il a ensuite enchaîné avec un arrêt des Ronny Markes durables en novembre 2013, avant de revenir par derrière pour battre le concurrent éternel Derek Brunson deux mois plus tard. Il a remporté une décision contre Brad Tavares en avril et, avec une fiche de 8-1 au total et sur une séquence de quatre victoires consécutives, il est vite devenu impossible pour Dana White et Sean Shelby d’ignorer Romero.

Le Cubain est devenu le premier homme en 13 ans à arrêter Tim Kennedy à l’UFC 178, bien que des circonstances controversées, avant d’arrêter l’ancien champion des poids lourds légers Lyoto Machida en juin 2015.

Un peu plus de deux ans dans sa carrière à l’UFC et un tir au titre a sûrement fait signe au nouveau monstre de la division des poids moyens.

Le Cubain n’a même pas à se battre en raison des millions qu’il a mis de côté de son procès, mais aime juste rivaliser et terrifier ses adversaires

Après avoir vaincu Machida, Romero a affronté Ronaldo «Jacare» Souza en décembre 2015 et a marqué une décision partagée controversée qui lui a valu un éliminateur de titre contre un autre ancien champion de Chris Weidman.

À ce jour, il était connu sous le nom de Romero de «troisième ronde» en raison de sa capacité à terminer les combats lors de la ronde finale et il a dûment respecté le battage médiatique en arrêtant Weidman avec un genou volant au Madison Square Garden.

Une opportunité de titre provisoire contre Robert Whittaker lui a fait signe et, bien qu’il n’ait pas pu gagner la ceinture après avoir manqué de poids, Romero a livré l’un des grands combats de l’histoire des poids moyens à l’UFC 213 en juillet 2017.

Bien qu’il ait perdu une décision unanime, les deux hommes ont tout laissé dans l’octogone et la clameur pour un deuxième combat était inévitable. En raison de la nature exténuante du match, Romero a dû attendre que les blessures de Whittaker guérissent et a dûment arrêté un autre champion de Rockhold pour mettre en place le match revanche dont les fans avaient envie.

Tim Kennedy a senti toute la force de Yoel Romero lors de leur combat à l’UFC 178

Malgré plus que doubler sa sortie du premier combat, Romero a été battu une fois de plus par Whittaker et il semblait que la chance de mettre la main sur l’or UFC avait à nouveau disparu.

Tout simplement, il est l’un des plus gros tirages dans le sport du MMA car il est un monstre de la nature.

À 42 ans, il a donné une autre performance de «Fight of the Night» contre Paulo Costa en 2019 et a eu la malchance de ne pas obtenir au moins un match nul.

Mais compte tenu de son pedigree olympique, de ses prouesses athlétiques et des exigences du champion, Romero aura une dernière chance de remporter le titre UFC tant convoité qui lui a jusqu’à présent échappé.

Le deuxième combat entre Whittaker et ‘The Soldier of God’ a réussi à remplacer leur incroyable premier combat

Mais cela ne veut pas dire que sa carrière à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone n’a pas été sans controverse.

Romero n’a pas été autorisé à concourir pour son pays en 2006 lorsque la Fédération cubaine de lutte l’a suspendu pendant un an pour avoir prétendument lancé son combat aux Championnats du monde 2005 contre Revaz Mindorashvili.

Sa victoire sur Kennedy, bien qu’impressionnante, a été embourbée dans un débat qui est devenu connu sous le nom de «Stoolgate». Romero a été gravement blessé à la fin du deuxième tour, mais a obtenu du temps supplémentaire parce que son équipe de coin a laissé les selles dans l’octogone et son cutman a appliqué une quantité excessive de vaseline que l’arbitre John McCarthy a été contraint d’essuyer.

La période de repos a finalement aidé Romero à récupérer suffisamment pour arrêter Kennedy et revendiquer la victoire, bien que dans des circonstances douteuses.

Combattre Romero prend des années sur la carrière d’un combattant, mais Adesanya, invaincue, veut «Le soldat de Dieu»

Compte tenu de sa condition physique irréprochable et de sa capacité à se battre au plus haut niveau dans la quarantaine, les accusations d’abus de stéroïdes et de suppléments d’amélioration physique ont accablé le vétéran tout au long de sa carrière.

En 2016, l’USADA a notifié au Cubain une violation potentielle du dopage. Cependant, le combattant et son manager ont expliqué que c’était parce qu’il avait ingéré une substance après le combat involontairement.

Après que l’USADA a confirmé que le supplément contenait une substance interdite, Romero et son équipe ont confirmé qu’ils feraient appel de la décision. Bien que la période de suspension typique soit de deux ans, une peine tronquée de six mois a été observée et le Cubain et son équipe juridique ont entrepris de garantir des dommages-intérêts.

Romero a été testé positif pour une hormone de croissance nommée Ibutamoren, malgré le fait que la substance ne figure pas sur l’étiquette du produit. Agé de 42 ans, il a poursuivi Gold Star Performance Products et a par la suite reçu 27,45 millions de dollars; environ 3 millions de dollars pour les pertes de salaire, 3 millions de dollars pour les dommages de bonne réputation et 3 millions de dollars pour les dommages émotionnels. Les dommages TRIPLED parce que la société a été «reconnue coupable de fraude à la consommation», conformément à la «Consumer Fraud Act» du New Jersey.

Yoel Romero a échoué à un test de l’USADA pour une substance contaminée

Il a ensuite poursuivi la société de suppléments qui avait fabriqué la substance contaminée.

Il a gagné le procès et s’est vu accorder des dommages et intérêts à hauteur de…

27,45 millions de dollars! Pic.twitter.com/fOo1ORZwOg

– Adam Catterall (@AdamCatterall) 28 mai 2019

On pourrait penser que le vétéran de l’octogone n’a plus grand-chose à se battre après une victoire aussi monumentale en dehors du court, mais l’or UFC est toujours le rêve.

Ayant promis de dépasser le légendaire Bernard Hopkins et de continuer à se battre pendant une autre décennie, les fans peuvent s’attendre à voir l’athlète le plus incroyable de l’histoire de l’UFC concourir jusqu’à ses 50 ans.

Pas depuis qu’un premier Mike Tyson a fait irruption sur la scène dans les années 80, un combattant n’a suscité une telle excitation chez les fans ou une peur parmi ses concurrents.

Et ayant déjà arrêté plusieurs champions précédents dans sa carrière, Adesanya espère sûrement faire le travail tôt dans ‘Sin City’, ou il pourrait bien se retrouver affalé sur la toile et être félicité pour avoir pris le combat de la même manière qu’il a trouvé Rob Wilkinson à ses débuts à l’UFC en 2018.

