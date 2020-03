Le sommet de Leeds et Nottingham Forest se qualifient pour les éliminatoires, mais Hull est relégué

Nous sommes maintenant à seulement 10 matchs de la fin de la campagne du championnat – bien qu’il y ait aussi des matchs de barrage à jouer après la saison.

Ce fut une autre année passionnante avec des sensations fortes et des débordements dans les 24 clubs.

Il n’y a vraiment jamais de moment ennuyeux dans cette division.

Les joueurs de Fulham célèbrent le score contre Preston

À l’heure actuelle, seulement six points séparent Fulham et West Bromwich Albion de la troisième place, avec Leeds United entre eux, tandis que six points sont également l’écart entre la quatrième place, Nottingham Forest et Blackburn, huitième.

Cela pourrait vraiment aller de n’importe quelle façon alors que nous commençons à entrer dans la dernière partie de la saison.

Et la même chose peut être dite pour la bataille pour éviter la relégation avec seulement huit points séparant Huddersfield en 17e et en bas du tableau Luton.

Mais comment se terminera la ligue chaotique? Nous avons consulté notre célèbre Super Computer pour savoir à quoi ressemblera la table en mai.

Vous pouvez voir les résultats ci-dessous…

1. Leeds (champion et promu en Premier League)

2. West Brom (promu en Premier League)

Callum Robinson marque pour West Brom

3. Fulham (matches de barrage)

4. Brentford (matches de barrage)

5. Nottingham Forest (barrages)

Les joueurs de Nottingham Forest célèbrent

6. Preston (éliminatoires)

7. Bristol City

8. Swansea

9. Blackburn

Adam Armstrong de Blackburn célèbre

10. Sheffield Wednesday

11. Derby

12. QPR

13. Millwall

L’as de Millwall Murray Wallace en action

14. Cardiff

15. Birmingham

16. Huddersfield

17. Lecture

Les joueurs de lecture célèbrent

18. Stoke

19. Charlton

20. Wigan

21. Middlesbrough

Lewis Wing, star de Middlesbrough

22. Coque (reléguée)

23. Barnsley (relégué)

24. Luton (relégué)

.