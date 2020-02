Le soutien de Dwyane Wade à sa fille trans Zaya est un exemple pour les parents

Cette semaine, Dwyane Wade a poursuivi Ellen et a raconté comment sa fille Zaya est sortie trans avec ses parents. Il avait précédemment discuté d’avoir un enfant queer lors des entretiens.

J’espère que beaucoup d’enfants queer et leurs parents voient le soutien ouvert de Wade à sa fille. “Nous essayons simplement de trouver autant d’informations que possible pour nous assurer que nous donnons à notre enfant la meilleure chance d’être elle-même”, a déclaré Wade. Vous pouvez regarder l’interview ici ou intégré ci-dessous:

L’interview est rendue plus puissante en n’étant pas parfaitement réveillé. Wade est un peu maladroit dans sa façon de discuter du sexe et du nom de naissance de sa fille, mais il est sincère dans son soutien, admettant qu’il a encore beaucoup à apprendre. Il est important pour les enfants queer de voir que leurs parents ont également le potentiel d’être solidaires, même s’ils ne comprennent pas encore pleinement les problèmes LGBTQ, et il est important pour ces parents de voir un exemple qui ne leur semble pas impossible à suivre.

Mardi après-midi, la maman de Zaya, Gabrielle Union, a publié une vidéo de suivi d’elle et de son père discutant des raisons pour lesquelles elle avait décidé de sortir en tant que fille trans.

Rencontrez Zaya. Elle est compatissante, aimante, fouettée intelligente et nous sommes si fiers d’elle. C’est bien d’écouter, d’aimer et de respecter vos enfants exactement comme ils sont. Aimez et allumez les bonnes personnes. pic.twitter.com/G2lLVdD2VT

– Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 11 février 2020

Quand j’avais 12 ans, je n’ai jamais pensé une seconde que sortir était possible. Je n’avais jamais entendu parler de personnes trans en dehors du contexte du contenu médiatique qui se moquait d’eux, comme Ace Ventura et Jerry Springer. Mais chaque histoire importante comme Dwyane et Zaya Wade écarte les stigmates, donne aux gens un peu plus d’informations et rend la vie un peu plus facile pour les enfants homosexuels qui n’ont pas encore eu cette conversation avec leurs parents.

Wade croit probablement qu’il est simplement un bon père pour sa fille, mais dans le processus, il contribue à rendre le monde meilleur pour les autres enfants.