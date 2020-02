Le spécialiste de l’UFC, Joe Rogan, gagne 30 millions de dollars par an grâce à son podcast

Le spécialiste de l’UFC, Joe Rogan, a récolté 30 millions de dollars de JUST son podcast populaire en 2019 – presque autant que Conor McGregor a gagné la même année.

Le comédien a d’abord joué en tant qu’acteur dans les années 1990, mais a rejoint l’UFC en 1997 en tant que commentateur couleur et intervieweur.

. – .

Joe Rogan a gagné presque autant que Conor McGregor, grâce à son podcast seul

Après avoir hébergé Fear Factor, Rogan a commencé la «Joe Rogan Experience» (JRE) en 2009 et a vu le podcast se renforcer.

Avec un éventail d’invités qui discutent d’un large éventail de sujets allant de la politique, du MMA et de la boxe à la religion, aux extraterrestres et aux drogues psychédéliques, JRE a gagné 30 millions de dollars à Rogan en 2019 pour le placer en tête de la liste inaugurale de Forbes des podcasteurs les mieux rémunérés.

L’ancien champion à deux poids de l’UFC, McGregor, aurait gagné 47 millions de dollars en 2019, bien qu’il ne se soit pas battu du tout au cours de l’année en raison d’une suspension et de blessures.

Rogan sera à Houston, au Texas, pour l’UFC 247 ce week-end où le champion des poids légers Jon Jones défendra son titre contre son compatriote invaincue Dominick Reyes.

. – .

L’enthousiasme contagieux de Rogan est la base d’un événement principal de l’UFC

Dans son dernier épisode de podcast, la ceinture noire du Jiu-Jitsu a affirmé que Reyes est le test le plus difficile auquel Bones a été confronté depuis l’amer rival Daniel Cormier.

“Je crois que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux que Jon Jones ait affronté depuis Daniel Cormier”, a déclaré Rogan. «Je pense que Dominick Reyes présente un ensemble unique de défis. Tout d’abord; la longueur, le record invaincu, il est 12-0.

«Il y a une confiance qui vient avec des records invaincus et Dominick est extrêmement confiant. Il croit en lui-même et cette croyance l’a conduit à arrêter des gars comme Chris Weidman, à éliminer OSP avec une seconde à faire. Il a confiance en son pouvoir et en un coup de poing légitime.

«Il a beaucoup de jeu de jambes et de mouvement. Il a juste eu l’occasion de voir Jon lutter avec Thiago Santos, il a un style, il peut imiter ce genre de succès, la coupe des jambes.

. – .

Jon Jones revient dans l’octogone à Houston ce samedi soir

«Je pense que c’est un combat dangereux pour Jon. Mais, je crois aussi que Jon sait que c’est un combat dangereux pour Jon et Jon est un champion, un vrai champion, le plus grand champion que la division des poids lourds légers ait jamais connu sans aucun doute. “

Rogan a exprimé son soutien au candidat présidentiel américain Bernie Sanders sur son podcast le mois dernier, attirant les critiques des groupes libéraux et progressistes en raison d’une série de commentaires prétendument transphobes de l’homme de 52 ans.

Tel est le soutien et la taille du JRE, le candidat démocrate Joe Biden semble viser Sanders, tweetant “il n’y a pas de place pour le compromis en ce qui concerne les droits humains fondamentaux”.

.