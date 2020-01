Nous sommes en direct à la radio à Miami pour décomposer les matchs les plus intéressants du Super Bowl. Nous analysons comment les 49ers défendront la vitesse d’élite des Chiefs et comment les Chiefs géreront le jeu de course incessant des 49ers. Nous parlons de la préparation des entraîneurs belichickiens de Kyle Shanahan, du facteur X de chaque équipe, des paris sur les accessoires, de Miami en tant qu’hôte du Super Bowl, et plus encore.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS