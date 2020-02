Le spectacle de mi-temps du Super Bowl était une victoire pour J.Lo, Shakira et Humankind

Toutes nos condoléances aux Chiefs de Kansas City et aux 49ers de San Francisco, qui ont été déclarés perdants communs du Super Bowl LIV à peu près à mi-chemin de l’émission de mi-temps extatique, épuisante et terriblement surhumaine de J.Lo et Shakira, qui a rassemblé environ 75 exploits d’athlétisme généreux en 14 minutes et changer. Le simple fait de regarder leur performance a brûlé plus de calories que de jouer dans le jeu de football soudainement dénué de sens, comblé par lui. Je voudrais voir Patrick Mahomes essayer de faire de la pole dance sur une réplique de l’Empire State Building à “Jenny From the Block”; J’aimerais voir George Kittle garder son sang-froid de superstar mondiale tout en surfant sur la foule pour “Hips Don’t Lie”. Je voudrais voir absolument aucun joueur de la NFL ne tenter quoi que ce soit de ce genre, jamais.

Quoi qu’il en soit, ne vous attendez pas à ce qu’un événement sportif en 2020 – une ligue, un sport, un univers – soit tout à fait aussi … physique. Le sommet J.Lo-Shakira était à bout de souffle dans le sens sensuel et purement physiologique du mot, avec une lascivité de câble premium réglée avec précision pour brûler la plus grande scène de la télévision en réseau sans déclencher une vague de plaintes de la FCC. Il y avait à peu près à tout moment environ deux équipes de football complètes de danseurs dans le cadre, un tourbillon éblouissant de mouvement qui, par le passé, a été stratégiquement déployé pour distraire de la réputation chancelante de J.Lo en tant que chanteur en direct et / ou lip- syncher. Mais dimanche soir, avec les enjeux les plus élevés possibles et les valeurs de production les plus flamboyantes possibles, plus était simplement plus. Prenez-le de, euh, Jeb.

Acceptez d’accepter. Shakira nous a donné le coup d’envoi avec un joyeux mélange rapide de jams qui sont soit trois fois mieux que vous ne l’avez toujours pensé ou 10 fois mieux que vous vous en souvenez: “She Wolf” (la chanson pop rare pour déployer avec succès le mot lycanthropie) dans “Empire” (avec Shakira à la guitare électrique affichant plus de magnétisme de rock-star que Maroon 5 l’année dernière) dans le toujours gigantesque “Whenever, Wherever”. Shakira’s est une sorte de puissance de star terriblement relatable et presque modeste, tous sourires faciles de mégawatt et interludes remarquablement sains de danse du ventre; son rapport avec l’invité spécial Bad Bunny, vêtu d’une manière explosive comme d’habitude dans ce qui semblait être une valeur de 10 millions de dollars de papier d’aluminium, était décontracté et splendide en effet sur “Chantaje” et le son déjà immortel de Cardi B “I Like It”. J’adorerais trouver un GIF du coup de pied de karaté absolument adorable avec lequel elle a conclu son miniset de cinq minutes, mais quelques autres GIF ont eu la priorité.

Quant à J.Lo, elle a bel et bien pris la scène via l’Empire State Building; chaque fois qu’elle révise «Jenny From the Block» et chante: «Je reste ancrée au fur et à mesure que les montants arrivent», elle a l’air et semble beaucoup moins ancrée, et c’est tout ce que vous pourriez demander à une femme de 50 ans (?? !!) pop star qui a reproduit la glissade semi-célèbre du genou du Super Bowl de Bruce Springsteen avec juste un peu plus d’exubérance.

Les victimes de longue date des Grammys ou des MTV Video Music Awards ont déjà eu affaire à un mélange J.Lo à succès, mais celui-ci a eu une vie beaucoup plus sauvage: «Waiting for Tonight» livré comme une routine de poteau de reprise Hustlers avec Mad Mise en scène Max Dystopian-Diva et cinématographie digne de Roger Deakins; “Love Don’t Cost a Thing”, augmentée par J Balvin (une autre superstar de la pop latine bien plus aimée dans le monde que ce que le spectateur moyen du Super Bowl pourrait supposer) mettant en vedette “Mi Gente”. le genre de téléspectateur prude et latino-pop inexpérimenté le plus susceptible d’être totalement dérouté par lui.

Je me souviendrai toujours d’avoir regardé ce spectacle à la mi-temps aux côtés d’un groupe de 50 écrivains sportifs.

– Bryan Curtis (@bryancurtis) 3 février 2020

Shakira a refait surface (sur un kit de batterie, initialement) pour la grande finale, un double coup double de son “Waka Waka” (un hymne de la Coupe du Monde le slumming lors d’un événement sportif moins important) et “Let’s Get Loud, de J.Lo” »Qui est rapidement passé de l’élévation standard du style Super Bowl de chorale d’adolescents (avec la fille de Lopez, Emme Maribel Muñiz) à une éruption de salsa triple temps beaucoup plus rare sur cette scène qu’elle a livrée après avoir ignoré son géant américain réversible scintillant. Robe drapeau portoricain. Le rapport entre Shakira et J.Lo, bien sûr, parlait de lui-même.

Si je ne me trompe pas, les fesses de J Lo et Shakira ont réussi le test de Bechdel toutes seules.

– Louis Virtel (@louisvirtel) 3 février 2020

Quiconque a même jeté un coup d’œil à tout cela mérite lundi. Comme les spectacles de mi-temps du Super Bowl sont presque incroyablement délicieux, vous devez retourner à Prince lui-même pour trouver quelque chose avec un niveau proche de ce niveau d’enthousiasme brut, une performance n’importe où près de cette foule agréable et avec quelque chose approchant ce niveau de Twitter-egg- fanfaronnade déroutante. Vous devez retourner à Gloria Estefan dans les années 90 pour trouver une pop star latine qui commande vraiment cela, prétendument la plus importante des scènes nationales, ce qui est une parodie en soi, mais J.Lo et Shakira étaient en quelque sorte à la fois attendus depuis longtemps et à droite à temps. Même si vous les avez vus arriver, le résultat était palpitant, mais triplement donc si vous ne l’avez pas vu venir du tout.

