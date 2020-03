Le sport américain rejoint la pandémie au combat

Ap

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a14

New York. Des équipes et des joueurs de ligues aux États-Unis ont annoncé vendredi leur contribution à la lutte contre le coronavirus qui s’est propagé dans le monde entier et a provoqué l’annulation d’acteurs massifs, notamment des matchs et des tournois sportifs.

La NBA a lancé un programme avec lequel elle espère collecter plus de 50 millions de dollars, qui seraient distribués pour soutenir les personnes touchées par le coronavirus, ainsi que les organisations communautaires et de santé qui fournissent des services vitaux à travers le monde.

Environ 30 millions de dollars de cet argent, soit plus de la moitié de l’objectif, ont été promis pour aider les personnes touchées par la suspension des activités, couvrant des aspects tels que le paiement aux travailleurs des arènes contraints de quitter leur emploi.

La ligue a expliqué que le programme NBA Together a été construit autour de quatre piliers qui se concentreront sur les dernières informations sur la santé et la sécurité dans le monde, le partage des normes et des ressources, la santé mentale et physique, ainsi que le maintien de personnes socialement connectées tout au long la pandémie.

Pour sa part, Arthur Blank, propriétaire des NFL Atlanta Falcons et du club de football Atlanta United MLS, versera près de 5,4 millions de dollars pour soutenir les efforts de récupération.

Le stade Mercedes-Benz a fait don de 3,5 tonnes de nourriture et le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban et le meneur Luka Doncic ont rejoint l’attaquant Dwight Powell et la fondation de l’équipe pour offrir 500 000 $ à un hôpital de Dallas.

