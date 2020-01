Le sport cubain répudie les actes de vandalisme contre le héros national

13 janvier 2020, 11 h 13 La Havane, 13 janvier (Prensa Latina) Le mouvement sportif cubain a fermement rejeté aujourd’hui les récents actes de vandalisme contre le héros national José Martí et a ratifié sa décision de rester fidèle aux principes du héros , a publié l’hebdomadaire Jit.

“Face à ces tentatives, la dignité qui le rendait essentiel est marquée et marque le chemin que nous parcourons aujourd’hui en tant que représentants d’un sport devenu le droit du peuple, qui a répondu et sera toujours enflammé par tout affront à sa mémoire”, a déclaré la section syndicale d’Alto. Performance de l’Institut National des Sports (Inder).

Quelques jours seulement pour commémorer le 167 anniversaire de l’apôtre de l’indépendance de l’Amérique, le 28 janvier, l’Inder a ratifié sa fidélité à la pensée, à l’humanisme et à l’héritage du plus universel des Cubains dans le coliseum de la ville sportive.

Son amour sans limites pour la Patrie, son courage et son détachement à toute épreuve font de lui une inspiration permanente qui multiplie sa portée au milieu de la bataille contre ceux qui insistent pour détruire l’œuvre de la Révolution, a ajouté l’Inder, dirigé par le président de cette entité. , Osvaldo Vento.

Dans le cadre de l’hommage à José Martí, la fille Shinay Caballero, à peine âgée de cinq ans, a récité des passages des Vers simples du héros.

En outre, une mise à jour a été faite de la scène sportive nationale et internationale, de l’état actuel de la présélection cubaine qui est en cours de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et plusieurs professeurs de science qui font de la science ont été reconnus avec de nouvelles catégories scientifiques.

Parmi ceux qui ont maintenant reçu le statut de chercheur en herbe, il y a l’ancien joueur de volley-ball Yumilka Ruiz, champion olympique d’Atlanta en 1996 et Sydney en 2000.

Quatre catégories de chercheurs agrégés ont également été livrés, et ceux de chercheur titulaire pour Magaly Fuentes de l’Institut de médecine du sport, et chercheur auxiliaire de Juan Orlando Arzuaga, et Cuban Science Day (15 janvier) a été choisi pour les honorer avant leur propre collègues

rgh / am

.