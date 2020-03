Le sport est en suspens, ce qui est juste mais ça fait toujours mal

Quelle semaine, hein?

Je veux dire, quelle sacrée semaine horrible / folle / triste.

Je ne sais pas pour vous les gars, mais je n’ai jamais pensé que je verrais ce qui s’est passé ces derniers jours et je ne pense toujours pas avoir compris ce qui se passe – en gros, tous les sports ont été annulés et le monde se verrouille pour se protéger d’une pandémie mortelle et dangereuse.

Ce qui est nul.

Mais appuyer sur pause est la bonne chose à faire. La sécurité humaine l’emporte sur le sport à chaque fois, quelle que soit la colère de certains stupides sur Twitter. Cette chose est grave et ne fera qu’empirer. Nous devons faire ce qui est le mieux pour les autres qui pourraient ne pas être capables de vaincre ce virus.

Mais tout ça craint toujours. Et excusez mon langage inégal ici – je devrais être meilleur que ça. Je suis allé à l’université, j’ai gagné ma vie en étant un écrivain sportif professionnel, et ici je décompose tout ça en disant que ça craint.

Mais c’est le cas. Ça craint que le coronavirus tue des gens partout dans le monde, qu’il continue de se propager à un rythme qui semble très rapide, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes vont être grandement affectées par cette pandémie.

Rien de tout cela n’est bon. J’ai envoyé des SMS à un bon ami qui est dentiste dans l’armée et qui habite juste à l’extérieur de Venise, en Italie. Les choses sont vraiment, vraiment horribles là-bas et certaines des informations qu’il m’a envoyées m’ont coupé le souffle.

Toutes ces choses sérieuses qui se produisent sont très lourdes et très tristes.

Et maintenant, nos sports ont disparu, ce qui est la bonne chose à faire – même si le Big East et le PGA Tour ont dû attendre trop longtemps avant d’annuler les choses.

Il n’y aura pas de March Madness, ce qui ne semble pas encore réel, mais le sera certainement jeudi prochain vers midi HE quand nous ne le garerons pas sur le canapé pour regarder 10 heures de basket-ball universitaire.

Il n’y a pas de matchs de la NBA à regarder la nuit, ce qui commençait à s’améliorer alors que nous commencions à descendre le homestretch et vers les séries éliminatoires, ce qui pourrait ou non se produire cette année.

Le hockey se fait aussi pour le moment. Verrons-nous même la Coupe Stanley décoller cette année?

Le début de la saison de baseball va être repoussé, ce qui ressemble au retard du printemps et au beau temps, deux choses qui font le bonheur de beaucoup de monde.

Le PGA Tour est maintenant terminé pour au moins les prochaines semaines, même après que le Tour ait tenté de se faufiler et d’avoir disputé le premier tour du championnat des joueurs jeudi. Le Masters est maintenant le prochain tournoi du calendrier, mais cela doit aussi être compromis.

Tennis, football, XFL… c’est aussi fini pour l’instant.

Les seules choses qui nous restent sont NASCAR et l’UFC, qui organiseront des événements ce week-end sans fans. Je ne serais pas stupéfait si NASCAR annulait sa course. Je serais surpris que l’UFC annule sa nuit de combat au Brésil, car Dana White n’a pas géré cela avec beaucoup d’inquiétude, ce qui n’a pas été un super look.

Prévoir un temps mort sur tous les sports et les jeux de Broadway et les rassemblements sociaux est cependant la bonne chose à faire pour nous. Nous devons penser aux personnes qui pourraient être grandement affectées par ce virus. Des personnes âgées qui n’auraient pas la force de le combattre. Les personnes atteintes de troubles immunitaires qui pourraient en mourir, quel que soit leur âge. Ce n’est pas quelque chose avec quoi nous devrions jouer et rester à l’écart les uns des autres est la bonne chose à 150%.

Mais cela ne veut pas dire que ça ne craint pas.

Parce que c’est le cas.

Coups rapides: Barkley passe le test du coronavirus… Kansas les champions nationaux?… Le geste impressionnant de Kevin Love… Et plus encore.

– Charles Barkley a révélé jeudi soir qu’il était en quarantaine après avoir passé un test de coronavirus dans l’après-midi parce qu’il ne se sentait pas bien. Espérons que la légende de la NBA sera OK.

– Le Kansas, n ° 1, a la meilleure prétention au championnat national après l’annulation du tournoi NCAA.

– Kevin Love a fait don de 100 000 $ aux travailleurs de l’aréna de Cleveland, ce qui est génial.

– Mark Cuban agit également rapidement pour aider les travailleurs qui ont besoin de beaucoup d’aide en ce moment.

– Rudy Gobert a présenté ses excuses les plus sincères jeudi.

– Le coéquipier de Gobert, Donovan Mitchell, a transmis un message important aux fans après un test positif pour le coronavirus.

– Le co-animateur de “Good Morning Football” Kyle Brandt avait une excellente vision des “durs” du coronavirus.

