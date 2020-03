Le sport mexicain applaudit le report

▲ Jane Valencia estime que cela n’affectera pas sa préparation.Photo United World Wrestling

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a15

La décision du Comité International Olympique (CIO) et du Comité d’organisation de Tokyo 2020 de reporter jusqu’en 2021 les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu cette année, en raison de la propagation du coronavirus dans le monde, a été bien accueillie par le sport mexicain. .

Carlos Padilla Becerra, président du Comité olympique mexicain (COM), a applaudi la mesure afin de protéger la santé et l’intégrité des athlètes, et a assuré qu’il les soutiendrait pour poursuivre leur préparation vers la foire.

Nous serons toujours en faveur des décisions prises au profit des athlètes. Nous continuerons à travailler main dans la main avec le CIO, a indiqué mardi le leader dans un communiqué.

Il a également souligné que la prochaine étape sera de reprogrammer les préparatifs, tels que la formation, le calendrier de participation aux tournois pré-olympiques, les camps et les concentrations. Alors que le CIO et les fédérations internationales seront responsables de renégocier tous les événements à cet effet et de les faire connaître aux Comités Nationaux Olympiques et aux fédérations à la fin de la pandémie.

Pour sa part, la directrice de la Commission nationale de la culture physique et du sport (Conade), Ana Gabriela Guevara, a également approuvé la décision et confirmé son engagement envers les athlètes mexicains.

La chose la plus importante est toujours la santé et nous ferons le nécessaire pour maintenir l’équipe mexicaine dans une condition physique et psychologique, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Ce seront les mêmes releveurs

Daniel Aceves Villagrán, président des médaillés olympiques du Mexique, a souligné que le CIO a confirmé son sens des responsabilités en reportant la joute olympique et a reconnu sa décision de protéger l’intégrité et la santé de milliers d’athlètes, d’équipes multidisciplinaires, mais aussi du public en général.

Il a également indiqué que le comité d’organisation de Tokyo 2020 l’avait informé que sa participation en tant que releveur de la flamme olympique restait intacte, ainsi que celle de la joueuse de racquetball Paola Longoria.

Le plus durement touché

Mario García de la Torre, chef de mission de la délégation nationale qui participera à Tokyo, a estimé que le report serait un coup dur pour le sport; Cependant, il a admis que c’était une sage décision.

C’est le coup le plus fort qui a été porté non seulement à l’Olympisme, mais au sport en général. Nous sommes choqués par cette nouvelle, mais c’est la meilleure; Nous devons assimiler et prendre les bonnes décisions pour faire face à cette situation de la meilleure façon, a-t-il indiqué.

Pour l’entraîneur Ignacio Zamudio, le report a été traumatisant, car il a déclaré qu’il devait réactiver psychologiquement, physiquement et techniquement l’athlète mexicaine Alegna González, championne du monde de la jeunesse de la marche des 10 000 mètres.

En tant qu’entraîneurs, nous avons un défi, toujours celui que nous avions déjà prévu, car l’un travaille depuis trois, quatre ans ou plus et voit l’évolution année après année. C’est traumatisant pour l’entraîneur, car il construit d’abord qu’Alegna est championne nationale, puis junior, puis championne panaméricaine, puis championne du monde des jeunes, qui donne la marque de qualification à Tokyo et nous sommes déjà sur le toit de l’étage supérieur et tremble et boum, tout tombe, commenta l’ancien promeneur.

À son tour, Jane Valencia, la première Mexicaine à se qualifier pour le tournoi olympique de lutte, a déclaré que le report ne l’affectera pas, car elle aura une meilleure préparation.

Dans ma planification sportive, une meilleure préparation de base peut se faire, je ne pense pas que (le report) m’affecte trop, car c’est pour changer les dates et c’est tout. Je pense que ce sera une bonne occasion d’améliorer de nombreux aspects, en particulier sur le plan technique. Je fais ma part et je pense que cela suffit, a-t-il dit.

(Avec des informations de Notimex)

