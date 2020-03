Le sport mexicain reçoit les nouvelles avec optimisme

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. 9

En annonçant que les JO de Tokyo se tiendront du 23 juillet au 8 août de l’année suivante, la communauté sportive prend l’engagement avec calme et optimisme, car l’essentiel en ce moment est de préserver la santé, de rester chez soi et continuez à vous préparer une fois la contingence du coronavirus terminée.

Carlos Padilla, président du Comité olympique mexicain (COM), a affirmé qu’un grand pas a été franchi dans la définition de la nouvelle date, en même temps qu’il a demandé de la patience aux athlètes qui s’apprêtent à se qualifier une fois que les fédérations internationales auront réactivé les tournois reportés ou annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Le COM continuera de rechercher, dans la mesure du possible, un soutien aux athlètes de la Solidarité Olympique et des Sports Panam, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Par ailleurs, la Commission nationale de la culture physique et du sport a approuvé l’engagement de garantir des bourses et la préparation de l’équipe nationale. Des travaux sont en cours sur la stratégie pour les 88 athlètes classés et plus de 150 qui recherchent leur billet olympique, a déclaré sur son compte Twitter Israel Benítez, directeur adjoint de la qualité de l’agence.

Le rêve olympique a une date et cela me donne beaucoup d’espoir de savoir que le monde pourrait bientôt revenir à la normale et nous apprécions tous une opportunité de plus, a déclaré Mariana Arceo, monarque continentale du pentathlon moderne, qui ces derniers jours a reçu haut. La médaillée mondiale a été infectée lorsqu’elle a fait un camp à Barcelone, en Espagne, sur le chemin de sa première joute d’été.

Le tireur Edson Ismael Ramírez, a déclaré que «tout ce qui reste à faire est de le prendre au mieux, de définir le nouveau calendrier et de planifier les compétitions une fois la pandémie terminée. Je m’entraîne chez moi (à Saltillo) et la blague ne s’arrête pas.

Il faut toujours voir le bon côté et ne pas penser à des choses négatives, a ajouté le champion panaméricain.

Le sélectionné en gymnastique Daniel Corral a salué l’annonce car cela nous donne la tranquillité d’esprit et le soulagement, mais surtout nous devons prendre soin de la question de la santé en général.

En plongeon, sport numéro un des médailles olympiques au Mexique, Rommel Pacheco était satisfait de l’annonce et a insisté sur le fait que la chose la plus importante est la santé de chacun, sans oublier les recommandations sanitaires de rester à la maison, de nous maintenir et de mettre fin à l’éventualité, suivre la préparation.

La jeune María José Sánchez, qui comme le Yucatan aspire à se qualifier pour l’épreuve japonaise, a indiqué qu’une année de plus représente l’expérience, le travail et une meilleure préparation. Il a exhorté à prendre soin de nous et à prendre soin de nos familles. Le reste peut attendre, la santé passe avant tout.

Le sport paralympique, qui a également une nouvelle date, du 24 août au 5 septembre 2021, signifie pour Ángeles Ortiz, triple médaillée de ces balles de joute, que l’objectif est toujours debout … et de frapper Tokyo.

