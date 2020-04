Le sport reste immobile pendant la pandémie de coronavirus, mais le temps presse pour les étoiles vieillissantes

Les prévisions d’une année sans nombreux sports ont mis en lumière une possibilité: une galaxie d’athlètes de haut niveau a perdu un temps précieux à l’approche de la retraite.

Chaque sportif reconnaîtra bien sûr que les reports et les annulations ne représentent qu’une toute petite partie du problème alors que le monde se bat contre la pandémie de COVID-19.

Cependant, dans la vie de chaque athlète, rien n’est plus grand que la compétition d’élite et pour la génération plus âgée en particulier, il y a place pour la sympathie, sans aller trop loin.

Alors que la vie est en pause pour beaucoup d’entre nous, les signes du vieillissement se poursuivent. Personne ne veut être poussé à la retraite prématurée par le Coronavirus, surtout lorsqu’il perd une année cruciale au crépuscule de leur carrière respective.

Vous sacrifiez du temps, sauvez votre dernière saison, testez votre limite et voulez finalement partir dignement.

La crainte de ne pas faire de sport signifie que les pouvoirs magiques de certains athlètes vieillissants pourraient décliner en 2021. La chance de soulever un trophée final soufflant comme le vent sous une porte.

Pourtant, reposer les membres et redonner de l’énergie à l’esprit par une «année» forcée pourrait réinjecter cette acuité mentale pour une éventuelle campagne de chant du cygne.

Ce pourrait être le cas de Roger Federer. L’annulation de Wimbledon a conduit beaucoup de gens à croire, dans un premier temps, qu’il s’agissait du dernier basculement du maestro suisse lors d’un Grand Chelem avant de prendre sa retraite.

Âgé de 40 ans en août prochain, Federer ne rajeunit pas, mais la longue pause lui offre une occasion idéale de guérir complètement une blessure au genou sans se précipiter pour reprendre l’action.

À mesure que l’on vieillit, la pression s’intensifie à mesure que la fenêtre d’opportunité se ferme. Pour Serena Williams, le temps commence à s’éclaircir pour qu’elle réalise un 24e grand chelem record.

L’Américain, qui fêtera ses 39 ans en septembre, a perdu lors du match décisif de Wimbledon l’année dernière et reste un titre majeur à court de record de Margaret Court.

En cyclisme, le Tour de France a été officiellement reporté au 29 août. Les rassemblements publics étant interdits en France au moins jusqu’à la mi-juillet, la pandémie pourrait finalement s’avérer impossible pour que l’événement se poursuive.

Si Le Tour ne va pas de l’avant, ce pourrait être la dernière que l’on voit de Chris Froome (35), Geraint Thomas (sur le point de 34), Vincenzo Nibali (35) et Richie Porte (35) opérant à l’avant du peloton .

Toutes les classes agissent de leur propre chef, malheureusement le temps au sommet de la colline ne peut pas durer éternellement, en particulier avec Egan Bernal en tête de la prochaine récolte d’étoiles marquant leur autorité sur la scène mondiale.

Bien sûr, les seuls concurrents de tout athlète vedette sont la compétition et le temps. Ils sont tous motivés, expérimentés, s’entraînent intelligemment et ont les meilleures personnes dans leurs coins respectifs.

Pourtant, il arrive un moment où les opportunités et la victoire peuvent être manquées pour diverses raisons.

En basket-ball, LeBron James n’a peut-être plus la possibilité d’ajouter à ses trois titres NBA. Les LA Lakers étaient sur une forme dominante avant la suspension de la saison le 11 mars, au sommet de la Conférence de l’Ouest.

Alors que les statistiques de James montrent qu’il joue toujours à son meilleur niveau, il aura 37 ans en 2021 et sa blessure à l’aine gauche l’an dernier montre qu’il n’est plus la figure invincible d’avant.

La saison prochaine, le puissant Golden State Warriors de la Conférence de l’Ouest sera de retour à son meilleur niveau. En conséquence, il sera difficile pour les Lakers de profiter de la même forme brûlante de retard jusqu’au report de la saison.

Il en va de même pour LaMarcus Aldridge, Chris Paul, Kyle Lowry, Marc Gasol et Goran Dragic, qui auront respectivement 35 et 36 ans l’année prochaine. L’une de ces stars aurait-elle déjà pu lancer son dernier slam dunk?

En athlétisme, le report des Jeux olympiques à 2021 signifie que Justin Gatlin (38), Asafa Powell (37), Allyson Felix (34) et la star du badminton Lin Dan (36) pourraient voir leurs possibles espoirs de médaille brisés.

Bien sûr, l’âge n’est qu’un nombre et une interruption de la compétition peut pousser certains athlètes à atteindre de plus hauts sommets en 2021. Avec le changement des méthodes d’entraînement et de récupération, les athlètes plus âgés peuvent encore dominer leurs sports respectifs au plus profond de la trentaine. En revanche, les athlètes étaient considérés comme ayant largement dépassé leur pic de 30.

Un travail acharné et un peu de chance entrent en jeu mais, au plus haut niveau, il faut continuer à croire.

Les compétitions prestigieuses dans tous les sports ne se produisent pas trop souvent et il sera dommage de voir des gens comme Tiger Woods, Federer, James, Williams et Froome ne pas être en mesure de se battre pour une dernière grande distinction au plus haut niveau.

Malheureusement, tous les athlètes n’ont pas le droit de s’incliner selon leurs propres conditions et, au fil des semaines, cette nouvelle génération d’étoiles montantes s’entraîne en arrière-plan, rêvant de sa percée lorsque la normalité reprendra.

Alors que la vie fait une pause pendant la pandémie de COVID-19, le temps continue de passer.

