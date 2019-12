Le super agent Mino Raiola lève le voile sur l'avenir de Paul Pogba à Manchester United: «Il veut rester»

L'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, insiste pour que le milieu de terrain veuille rester à Manchester United.

La spéculation est répandue sur l’avenir du joueur de 26 ans depuis que Raiola a déclaré qu’il était «en train d’organiser» un déménagement au Real Madrid l’été dernier.

Raiola représente plusieurs des meilleurs joueurs du football mondial

Pogba, qui a admis qu'il souhaitait un «nouveau défi» à l'époque, n'a par la suite apparu que six fois depuis lors en raison d'une blessure à la cheville.

Les informations publiées jeudi soir suggèrent que ses coéquipiers et les officiels du club ont estimé que le milieu de terrain avait presque certainement joué son dernier match pour United.

Cependant, Raiola a déclaré au Telegraph que Pogba ne voulait pas partir en janvier.

"Paul veut réussir et être heureux et veut gagner des prix et il adorerait le faire avec Manchester United", a déclaré Raiola au Telegraph.

"D'accord, le Real Madrid était très intéressé et Manchester ne l'a pas laissé partir. Nous n'avons pas fait d'histoires à ce sujet et il n'a pas fait d'histoires à ce sujet parce que je travaille en accord avec le joueur.

"Vous savez que d'autres joueurs peuvent amener les choses à l'extrême mais Paul n'aime pas ça. Vous travaillez donc différemment.

"Il y avait un intérêt du Real Madrid, mais ils ne l'ont pas laissé partir et je suis désolé, car je pense que Paul étant français puis Zidane est un facteur important dans l'histoire du football français."

Et le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a soutenu ces affirmations.

"Il ne sera pas vendu en janvier, non", a déclaré Solskjaer lors de sa conférence de presse vendredi.

«Il s'entraîne mais il ne s'entraîne pas avec nous depuis longtemps. Il s'entraîne et c'est un pas en avant pour nous.

"Oui, bien sûr (je comprends tout l'intérêt qui l'entoure) parce que c'est un joueur fantastique, une personnalité charismatique et pour nous, nous sommes heureux qu'il soit ici."

