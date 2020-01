Le Super Bowl 54 est la chance d’Andy Reid de changer son récit

Les Chiefs de Kansas City ont une chance de gagner leur premier Super Bowl depuis 1969 lorsqu’ils affrontent les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl LIV. Mais c’est peut-être un match encore plus grand pour l’entraîneur-chef de Kansas City, Andy Reid. Le pilier de la NFL n’a jamais remporté un Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef.

La carrière d’entraîneur de Reid a commencé en 1982 en tant qu’assistant diplômé à BYU. Après plusieurs arrêts dans les rangs collégiaux, Reid a fait son chemin vers la NFL en 1992 quand il a rejoint le personnel de Green Bay. Il a passé du temps à entraîner la ligne offensive, les bouts serrés et les quarts-arrière. Pendant qu’il était avec la franchise, les Packers ont remporté le Super Bowl XXXI.

Peu de temps après, Reid a été embauché comme entraîneur-chef et n’a pas regardé en arrière. Tout d’abord, il était avec les Eagles de 1999 à 2012 et est apparu dans le Super Bowl XXXIX. Il fait maintenant partie des Chiefs depuis 2013 et devrait faire sa deuxième apparition au Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef.

Reid est l’un des entraîneurs-chefs les plus titrés de la NFL, bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat.

En 20 ans en tant qu’entraîneur-chef, Reid a un dossier de 207-138 au cours de la saison régulière, ce qui est le plus grand nombre de victoires pour un entraîneur-chef qui n’a pas remporté un Super Bowl. Bien que son record en séries éliminatoires ne soit que de 14-14, il a le sixième plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires parmi les entraîneurs en chef de la NFL et a probablement déjà obtenu une place au Temple de la renommée du football professionnel.

Connu pour son innovation avec les schémas offensifs, Reid a été l’un des premiers entraîneurs à mélanger ce qui est maintenant connu sous le nom de RPO (option run-pass) – maintenant géré, au moins partiellement, par à peu près toutes les équipes de la ligue – avec sa côte ouest – style d’infraction.

Son arbre d’entraîneur est également l’un des plus impressionnants de la NFL. Certains des anciens assistants de Reid – y compris les entraîneurs-chefs John Harbaugh (Ravens), Doug Pederson (Eagles) et Ron Rivera (alors avec les Panthers) – ont tous atteint le Super Bowl. Pederson et Harbaugh ont tous deux des anneaux du Super Bowl. Matt Nagy (Bears) et Sean McDermott (Bills) sont d’anciens assistants qui sont maintenant entraîneurs-chefs.

Reid a également entraîné des joueurs comme Brett Favre, Michael Vick et Donovan McNabb, et il a aidé le quart-arrière Patrick Mahomes à remporter le MVP Award de la NFL la saison dernière.

Il a eu du succès partout où il a été entraîneur. Il a remporté 130 matchs avec les Eagles, qui ont disputé 19 matchs éliminatoires au cours de son mandat. Il les a conduits au Super Bowl en 2004 et a quitté Philadelphie en tant qu’entraîneur le plus victorieux des Eagles. Depuis son embauche par les Chiefs en 2013, l’équipe a eu un record de victoires chaque saison. Jusqu’à présent, Reid a compilé un dossier de 77-35 à Kansas City.

Victoires et défaites de côté, Reid a le respect des joueurs et des entraîneurs de la ligue.

Il est clair que beaucoup de gens dans la NFL recherchent Reid pour obtenir son premier titre du Super Bowl. Ses joueurs de Kansas City ont beaucoup parlé récemment de remporter un championnat pour leur entraîneur-chef.

Mahomes a dit qu’il pourrait même être plus heureux pour Reid de remporter un Super Bowl qu’il ne le serait pour lui-même. L’ailier rapproché Travis Kelce a ajouté qu’aider Reid à retirer le singe de son dos est une incitation supplémentaire pour l’équipe.

“J’adore l’entraîneur Reid”, a déclaré Kelce également via Arrowhead Pride. «Il fait définitivement partie de la motivation. Nous en avons marre d’entendre ce que les médias disent de lui et comment il ne peut pas faire grand. »

Le plaqueur offensif des Chiefs Eric Fisher, qui était le premier choix de Reid à son arrivée à Kansas City en 2013, veut que Reid en remporte un aussi mal que quiconque.

“Je veux gagner l’entraîneur Reid un Super Bowl plus que tout”, a déclaré Fisher via The Athletic. «Ce gars mérite un Super Bowl. Il a travaillé et travaillé et travaillé et a consacré sa vie à cela. L’entraîneur Reid a besoin d’un Super Bowl. Nous devons l’obtenir pour lui. “

La sécurité Tyrann Mathieu, qui n’en est qu’à sa première saison avec les Chiefs, ne pouvait pas non plus dire assez de bien de Reid.

“Je suis tellement content pour l’entraîneur Reid”, a déclaré Mathieu à NFL.com. «Je le dis tout le temps, mais vous pensez à son arbre d’entraînement. Vous pensez à tous les gars qu’il a transformés en entraîneurs-chefs. Beaucoup de gars à qui il a vraiment donné des opportunités, en particulier les minorités. Vous pensez aux joueurs qui se sont présentés sous lui et à leur calibre Hall of Fame. Je pense que c’est un excellent entraîneur et il est tout au sujet de ses joueurs et de l’équipe. Plus important encore, il nous permet d’être nous-mêmes. »

Les anciens joueurs ont également fait l’éloge de Reid après le championnat des Chiefs AFC. McNabb a félicité son ancien entraîneur sur Twitter pour avoir atteint le Super Bowl:

Jeremy Maclin – qui a joué sous Reid en tant que receveur avec les Eagles and Chiefs – et les anciens Eagles arrière Brian Westbrook sont intervenus:

Le joueur de ligne offensif à la retraite de la NFL et le propriétaire de SB Nation, Geoff Schwartz, étaient également heureux pour Reid:

Qui n’aime pas Andy Reid. Il est le meilleur à tous.

– Geoff Schwartz (@geoffschwartz) 19 janvier 2020

Ce n’est pas seulement ses joueurs actuels ou anciens, cependant. Des gens de la ligue, comme le centre des Eagles Jason Kelce et même l’entraîneur-chef des Titans Mike Vrabel, veulent voir Reid remporter le trophée Lombardi:

Les gens de la ligue aiment Andy Reid. Le voir gagner un Super Bowl, vraiment la seule chose qu’il n’a pas faite, signifierait le monde pour eux. pic.twitter.com/thix7bAZgw

– James Palmer (@JamesPalmerTV) 20 janvier 2020

Reid n’a pas besoin d’une victoire au Super Bowl pour gagner le respect de la ligue; il l’a déjà. Cependant, cela signifierait qu’il pourrait mettre fin à la conversation de ses équipes ne se présentant pas quand cela compte.

Une victoire au Super Bowl pour Reid peut aider à changer la perception qu’il ne peut pas gagner dans les grands matchs.

Reid a beaucoup gagné à Philly, mais il n’a mené les Eagles qu’à une seule participation au Super Bowl: une défaite de 24-21 contre les Patriots lors de la saison 2004. Reid est allé 10-9 dans les matchs éliminatoires quand il était à Philadelphie, mais il a terminé seulement 1-4 dans les matchs de championnat de conférence.

Depuis l’embauche de Reid à Kansas City, il a une fiche de 4-5 en matchs éliminatoires. Toutes ces pertes sont survenues de sept points ou moins.

Sa première apparition en séries éliminatoires avec les Chiefs a été particulièrement mémorable pour toutes les mauvaises raisons. En janvier 2014, son équipe a perdu 28 points d’avance dans une défaite de 45-44 contre Indianapolis. C’était le deuxième plus grand retour en séries éliminatoires de l’histoire de la NFL et comprenait également le quart-arrière des Colts Andrew Luck marquant sur une récupération échappée TD:

Quatre ans plus tard, les Chiefs ont cédé une avance de 18 points pour perdre au Tennessee d’un point. Dans un autre malheur pour Reid, le quart-arrière des Titans Marcus Mariota s’est accidentellement jeté une passe de touché.

La saison dernière, une grande raison pour laquelle Kansas City a échoué dans le match pour le titre de l’AFC était à cause des règles de prolongation de la NFL (et de Dee Ford hors-jeu). Les Patriots ont remporté le tirage au sort et marqué un touché, de sorte que Mahomes et les Chiefs n’ont même pas eu la chance de tenter de contrer.

Ces pertes ne peuvent cependant pas toutes être attribuées à la malchance. Reid partage une partie du blâme. Dans le passé, Reid a fait face à des critiques pour sa gestion de l’horloge, le plus flagrant deux en séries éliminatoires.

Lors de son apparition au Super Bowl des Eagles contre la Nouvelle-Angleterre, Philadelphie a eu la chance de prendre une avance de 14-7 à la mi-temps, mais Reid a choisi de manquer le chronomètre à la place, ce qui en fait 7-7 à la mi-temps. Bas 24-14 avec 8:40 à gauche, l’offensive de Reid n’avait pas l’urgence de marquer rapidement et les Eagles ont perdu par un panier.

Quelque chose de similaire s’est produit lorsque les Chiefs ont affronté les Patriots en janvier 2016. Dans le match de division, les Chiefs étaient à la traîne 27-13 avec 6:29 à jouer. Ils marqueraient sur un disque de 16 matchs, mais cela a pris plus de cinq minutes et ils n’ont jamais récupéré le ballon. Kansas City a perdu 27-20.

Jusqu’à présent, cet après-saison, Reid a déjà fait un bon travail pour changer ce récit. Les Chiefs ont surmonté un déficit de 24-0 contre les Texans pour gagner 51-31. Kansas City est tombé dans un premier trou de 17-7 contre les Titans mais est rapidement revenu. Dans le processus, les chefs ont marqué l’histoire:

Selon @EliasSports, les Chiefs sont la 1ère équipe de l’histoire de la NFL avec plusieurs matchs en une seule saison au cours de laquelle ils ont traîné de 10+ au premier semestre et ont pris la tête à un moment donné par la suite au premier semestre. pic.twitter.com/M0BxRxAOAt

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 janvier 2020

Malgré quelques erreurs stupides contre les Titans qui auraient pu menacer l’issue du match, aucune d’entre elles n’a coûté aux Chiefs un déplacement au Super Bowl. C’est un autre signe que la marée pourrait tourner pour Reid.

Ce n’est un secret pour personne que Reid est un excellent entraîneur-chef, mais il poursuit toujours cette première victoire insaisissable du Super Bowl.

Reid mérite beaucoup de crédit pour ce qu’il a fait cette saison. Les Chiefs ont terminé 12-4, avec des victoires contre les Ravens et les Patriots en saison régulière. Il a également guidé l’équipe vers un dossier de 2-1 alors qu’il était sans Mahomes, qui s’est disloqué la rotule, pendant 2,5 matchs.

Avant le Super Bowl, Kansas City a remporté huit matchs de suite, la plus longue séquence de victoires de la NFL. Mahomes a repris sa forme de MVP; en deux matchs éliminatoires, il a marqué neuf touchés sans revirement et il est ébloui avec ses bras et ses jambes.

Jusqu’à présent, les étoiles s’alignent pour que Reid remporte un Super Bowl. Mais les chefs doivent encore dépasser les 49ers pour ce faire. Pour Reid, il veut gagner pour ses joueurs, pas pour lui-même.

“Nous devons gagner cela pour les gars, pour l’équipe”, a déclaré Reid, selon Peter King. “Il ne peut pas s’agir d’un seul gars. Ça doit être pour tout le monde. “

Même si Reid ne veut pas parler de lui-même, son histoire est une grande partie du Super Bowl 54. Et si les Chiefs gagnent, il peut enfin compléter son héritage d’entraîneur avec la seule chose qui lui manque.